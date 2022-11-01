https://ria.ru/20221101/vybory-1828367039.html

На выборах в кнессет к 10:00 проголосовали 15,9 процента избирателей

На выборах в кнессет к 10:00 проголосовали 15,9 процента избирателей - РИА Новости, 01.11.2022

На выборах в кнессет к 10:00 проголосовали 15,9 процента избирателей

К 10 утра (11.00 мск) на выборах в кнессет 25 созыва проголосовало 15,9% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии Израиля. Трансляция из ЦИК... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:27

2022-11-01T12:27

2022-11-01T12:27

в мире

биньямин нетаньяху

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

израиль

западный берег реки иордан

ликуд

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя – РИА Новости. К 10 утра (11.00 мск) на выборах в кнессет 25 созыва проголосовало 15,9% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии Израиля. Трансляция из ЦИК ведется в интернете.На предыдущих выборах в марте 2021 года за первые три часа работы избирательных участков проголосовали 14,8% израильтян, имеющих право голоса, таким образом в первые часы в этот раз граждане показывают более высокую избирательную активность.Во вторник в Израиле проходят пятые досрочные выборы за последние три с половиной года. К такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство.Избирательные участки на выборах в кнессет 25 созыва открылись во вторник в Израиле. Голосование проходит с 7.00 (8.00 мск) до 22.00 (23.00 мск). День выборов в Израиле объявлен выходным. Закрыты школы, в зданиях многих из них сегодня расположились избирательные участки. Общественный транспорт в стране работает бесплатно. Армия Израиля ввела блокаду палестинских территорий на день выборов, контрольно-пропускные пункты на границе с территориями Западного берега реки Иордан и сектора Газа будут закрыты. Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Более 18 тысяч правоохранителей будут следить за порядком и безопасностью в Израиле как на избирательных участках, так и в местах гуляний.Во вторник израильтянам предстоит решить, какая коалиция - созданная вокруг лидера партии "Ликуд" и бывшего премьера Биньямина Нетаньяху или коалиция его противников во главе с партией "Еш Атид" действующего премьер-министра Яира Лапида - сможет сформировать правительство и спасти страну от новых внеочередных выборов.Разрыв между партией Нетаньяху и партией Лапида составлял пять мандатов за неделю до выборов, свидетельствовали результаты опроса для издания "Исраэль ха-Йом". Однако победы на выборах недостаточно – лидер победившей партии должен будет сформировать правительственную коалицию большинства в 120-местном кнессете, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата. Для прохождения в кнессет партия должна набрать минимум четыре мандата.

https://ria.ru/20221101/izrail-1828312661.html

https://ria.ru/20221031/izrail-1828078278.html

израиль

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, западный берег реки иордан, ликуд