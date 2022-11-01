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На выборах в кнессет к 10:00 проголосовали 15,9 процента избирателей - РИА Новости, 01.11.2022
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На выборах в кнессет к 10:00 проголосовали 15,9 процента избирателей
На выборах в кнессет к 10:00 проголосовали 15,9 процента избирателей - РИА Новости, 01.11.2022
На выборах в кнессет к 10:00 проголосовали 15,9 процента избирателей
К 10 утра (11.00 мск) на выборах в кнессет 25 созыва проголосовало 15,9% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии Израиля. Трансляция из ЦИК... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:27
2022-11-01T12:27
в мире
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
израиль
западный берег реки иордан
ликуд
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя – РИА Новости. К 10 утра (11.00 мск) на выборах в кнессет 25 созыва проголосовало 15,9% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии Израиля. Трансляция из ЦИК ведется в интернете.На предыдущих выборах в марте 2021 года за первые три часа работы избирательных участков проголосовали 14,8% израильтян, имеющих право голоса, таким образом в первые часы в этот раз граждане показывают более высокую избирательную активность.Во вторник в Израиле проходят пятые досрочные выборы за последние три с половиной года. К такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство.Избирательные участки на выборах в кнессет 25 созыва открылись во вторник в Израиле. Голосование проходит с 7.00 (8.00 мск) до 22.00 (23.00 мск). День выборов в Израиле объявлен выходным. Закрыты школы, в зданиях многих из них сегодня расположились избирательные участки. Общественный транспорт в стране работает бесплатно. Армия Израиля ввела блокаду палестинских территорий на день выборов, контрольно-пропускные пункты на границе с территориями Западного берега реки Иордан и сектора Газа будут закрыты. Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Более 18 тысяч правоохранителей будут следить за порядком и безопасностью в Израиле как на избирательных участках, так и в местах гуляний.Во вторник израильтянам предстоит решить, какая коалиция - созданная вокруг лидера партии "Ликуд" и бывшего премьера Биньямина Нетаньяху или коалиция его противников во главе с партией "Еш Атид" действующего премьер-министра Яира Лапида - сможет сформировать правительство и спасти страну от новых внеочередных выборов.Разрыв между партией Нетаньяху и партией Лапида составлял пять мандатов за неделю до выборов, свидетельствовали результаты опроса для издания "Исраэль ха-Йом". Однако победы на выборах недостаточно – лидер победившей партии должен будет сформировать правительственную коалицию большинства в 120-местном кнессете, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата. Для прохождения в кнессет партия должна набрать минимум четыре мандата.
https://ria.ru/20221101/izrail-1828312661.html
https://ria.ru/20221031/izrail-1828078278.html
израиль
западный берег реки иордан
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в мире, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, западный берег реки иордан, ликуд
В мире, Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Израиль, Западный берег реки Иордан, Ликуд
12:27 01.11.2022
 
На выборах в кнессет к 10:00 проголосовали 15,9 процента избирателей

ЦИК Израиля: к 10:00 на выборах в кнессет проголосовали 15,9 процента избирателей

© РИА НовостиВыборы в парламент Израиле
Выборы в парламент Израиле - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости
Выборы в парламент Израиле. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя – РИА Новости. К 10 утра (11.00 мск) на выборах в кнессет 25 созыва проголосовало 15,9% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии Израиля. Трансляция из ЦИК ведется в интернете.
На предыдущих выборах в марте 2021 года за первые три часа работы избирательных участков проголосовали 14,8% израильтян, имеющих право голоса, таким образом в первые часы в этот раз граждане показывают более высокую избирательную активность.
Во вторник в Израиле проходят пятые досрочные выборы за последние три с половиной года. К такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство.
Избирательные участки на выборах в кнессет 25 созыва открылись во вторник в Израиле. Голосование проходит с 7.00 (8.00 мск) до 22.00 (23.00 мск). День выборов в Израиле объявлен выходным. Закрыты школы, в зданиях многих из них сегодня расположились избирательные участки. Общественный транспорт в стране работает бесплатно. Армия Израиля ввела блокаду палестинских территорий на день выборов, контрольно-пропускные пункты на границе с территориями Западного берега реки Иордан и сектора Газа будут закрыты. Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Более 18 тысяч правоохранителей будут следить за порядком и безопасностью в Израиле как на избирательных участках, так и в местах гуляний.
Парламентские выборы в Израиле - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
09:04
Израильтян с правом ношения оружия призвали взять его на выборы
Во вторник израильтянам предстоит решить, какая коалиция - созданная вокруг лидера партии "Ликуд" и бывшего премьера Биньямина Нетаньяху или коалиция его противников во главе с партией "Еш Атид" действующего премьер-министра Яира Лапида - сможет сформировать правительство и спасти страну от новых внеочередных выборов.
Разрыв между партией Нетаньяху и партией Лапида составлял пять мандатов за неделю до выборов, свидетельствовали результаты опроса для издания "Исраэль ха-Йом". Однако победы на выборах недостаточно – лидер победившей партии должен будет сформировать правительственную коалицию большинства в 120-местном кнессете, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата. Для прохождения в кнессет партия должна набрать минимум четыре мандата.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 13:01
Россия готова работать с любым правительством Израиля, заявили в МИД
 
В миреБиньямин НетаньяхуЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)ИзраильЗападный берег реки ИорданЛикуд
 
 
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