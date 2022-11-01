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Процедура выборов в парламент Дании

Процедура выборов в парламент Дании - РИА Новости, 01.11.2022

Процедура выборов в парламент Дании

В соответствии с Конституцией Дании (1953), законодательная власть в стране осуществляется совместно королем и Фолькетингом (парламентом). РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T00:39

2022-11-01T00:39

2022-11-01T00:39

справки

дания

парламент дании

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В соответствии с Конституцией Дании (1953), законодательная власть в стране осуществляется совместно королем и Фолькетингом (парламентом). Фолькетинг состоит из одной палаты, насчитывающей 179 депутатов. В их число входят два депутата от Фарерских островов и два – от Гренландии. Процедура выборов на Фарерских островах и в Гренландии устанавливаются отдельными актам.Члены парламента избираются всеобщим, прямым и тайным голосованием сроком на четыре года. Монарх может в любое время издать указ о проведении новых выборов, в результате которых избирается новый состав Фолькетинга. Указ о проведении выборов, однако, не может издаваться после формирования нового правительства и до представления нового премьер-министра Фолькетингу. Ни один из депутатов не может оставить свое место до проведения новых выборов.Выборы проводятся в один и тот же день во всем королевстве. Однако на Фарерских островах и в Гренландии они могут быть проведены в другой день.Право голосовать и быть избранными имеют дееспособные граждане, постоянно проживающие в Дании, достигшие возраста 18 лет.Для проведения парламентских выборов территория Дании делится на три избирательных региона: Копенгаген, Южная Дания, Северная и Центральная Ютландия. Они разделяются на десять многомандатных избирательных округов, которые в свою очередь делятся на избирательные (номинационные) округа.Право баллотироваться в члены парламента имеют как кандидаты от политических партий, так и независимые кандидаты.Для участия в выборах партия должна либо уже иметь места в парламенте, либо собрать подписи 1/175 от общего числа избирателей, принявших участие в предыдущих выборах (около 20 тысяч подписей). Независимым кандидатам необходимо заручиться поддержкой не менее 150 и не более 200 избирателей округа.Никто не может быть кандидатом более чем в одном многомандатном округе. Никто не может быть кандидатом более чем от одной партии или кандидатом от партии и независимым кандидатом одновременно.Партийные списки могут составляться в двух формах: в форме окружного списка или в форме параллельного списка.В окружном списке указывается кандидат, выдвигаемый в одном избирательном округе. Фамилия такого кандидата помещается вверху партийного списка в бюллетене. Такой кандидат получает все голоса, полученные его политической партией в данном избирательном округе. После него в алфавитном порядке перечисляются другие кандидаты (от данной партии) по многомандатному округу.При параллельной форме партийного списка в одном избирательном округе выдвигают сразу несколько кандидатов, их фамилии располагаются в алфавитном порядке в бюллетене. Однако партия может принять решение о том, что кандидаты в списке перечисляются в определенной последовательности (приоритетное параллельное выдвижение). В данном случае, голоса, отданные за партию как таковую в каждом отдельном избирательном округе, распределяются затем между партийными кандидатами пропорционально числу преференциальных голосов, полученных каждым кандидатом в данном избирательном округе.Официальный период предвыборной агитации начинается с момента объявления выборов, агитация разрешена также в день выборов, за исключением избирательных участков.Закон практически никак не ограничивает предвыборную агитацию, имеются специальные требования к формату и размещению плакатов наружной рекламы и запрет на платную политическую рекламу на ТВ.Закон не устанавливает ограничений ни на пожертвования, ни на расходы партий. Партии и независимые кандидаты, получившие не менее тысячи голосов на последних всеобщих выборах, имеют право на государственное финансирование политической деятельности.Политические партии должны сообщать имена всех доноров, которые в совокупности жертвуют более 20 200 датских крон (около 2 688 евро), при этом раскрывать фактический размер пожертвований не требуется. За пять дней до выборов избиратели получают по почте свою избирательную карточку, в ней указано, где и когда они могут проголосовать.В Дании возможно досрочное голосование по почте.В день выборов голосование проводится с 8.00 до 20.00 в будни и с 9.00 до 20.00 в выходные и нерабочие дни.Избиратель голосует на избирательном участке по месту жительства. Перед голосованием избиратель должен сдать свою карточку избирателя члену избирательной комиссии и указать дату своего рождения. Кроме того, по требованию избиратель должен назвать свое имя и адрес. В случае сомнения в личности избирателя, ему необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность. Член избирательной комиссии отмечает фамилию избирателя в списке избирателей и вручает ему бюллетень для голосования.Избиратель может проголосовать за партию или конкретного кандидата в избирательном округе. Избиратель также может оставить бюллетень незаполненным. В таком случае голосование будет считаться недействительным, но оно будет учитываться при подсчете общего количества поданных голосов и общей явки.Из 175 парламентариев сначала избираются 135 по пропорциональной системе в многомандатных избирательных округах, для чего используется метод д’Ондта. 40 мест в парламенте являются компенсационными.Чтобы иметь право участвовать в распределении компенсационных мест, партии необходимо либо набрать не менее 2% всех действительных голосов по всей стране, либо получить как минимум одно место в избирательном округе, либо получить в двух из трех регионов количество голосов, соответствующих среднему количеству голосов, которое необходимо для получения места в округе.При распределении компенсационных мест подсчитывается общее количество голосов, отданных за каждую партию во всей Дании. Затем данное число делится на 175 за вычетом числа мест в избирательном округе, которое могло быть получено независимыми кандидатами. Таким образом вычисляется избирательная квота. Затем количество голосов, полученных каждой партией, делится на данную избирательную квоту. В результате деления вычисляется, сколько мандатов может приходиться на каждую партию. Разница, получаемая между количеством мандатов, которое может приходиться на данную партию, и количеством окружных мандатов, которые достаются этой партии в данном многомандатном избирательном округе, и представляет собой число дополнительных мандатов, причитающихся партии. После вычисления количества дополнительных мандатов, причитающихся каждой партии, происходит их распределение по избирательным регионам страны.Вновь избранный Фолькетинг собирается на 12 рабочий день после дня выборов, если король не созвал заседание депутатов раньше указанного срока.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

дания

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, дания, парламент дании