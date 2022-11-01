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В Волгограде возобновили подачу воды после пяти дней отключения - РИА Новости, 01.11.2022
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В Волгограде возобновили подачу воды после пяти дней отключения
В Волгограде возобновили подачу воды после пяти дней отключения - РИА Новости, 01.11.2022
В Волгограде возобновили подачу воды после пяти дней отключения
Подача воды поэтапно возобновляется в дома жителей двух районов Волгограда после пяти дней ее отсутствия, сообщает во вторник пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:36
2022-11-01T14:36
происшествия
волгоград
советский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
вода
жкх
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ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Подача воды поэтапно возобновляется в дома жителей двух районов Волгограда после пяти дней ее отсутствия, сообщает во вторник пресс-служба мэрии города.По информации ведомства, монтаж одного из двух трубопроводов канализации в Волгограде завершён после аварии на коллекторе."Бригады демонтировали шиберную задвижку, ранее сдерживающую поток стоков в первой нитке коллектора, новая линия магистральной сети показывает штатную работу. Начинается подача водоснабжения в сеть", - сообщили в мэрии.Отмечается, что подача воды в дома будет идти поэтапно, на это потребуется некоторое время. После доведения ресурса к жилым домам и социальным объектам к работе подключатся управляющие компании, которые будут контролировать запуск внутридомовых сетей.В ночь на пятницу в сквере имени Пахмутовой прорвало канализационную трубу в коллекторе, из-за чего грунт со склона сместился в пойму реки Царица (закатанную под землю еще полвека назад), и сточные воды вылились на прилегающую территорию и в Волгу. Из-за аварии без горячей и холодной воды остались более тысячи многоэтажек и 17 тысяч частных домов, социальные объекты. Воду жителям подвозят в цистернах, в том числе по линии МЧС. В Ворошиловском и Советском районах Волгограда, где живут около 200 тысяч человек, введен режим ЧС. Возбуждены уголовные дела о "выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности" и "загрязнении вод" из-за попадания сточных вод в Волгу.Работы по восстановлению коллектора, по данным мэрии, ведутся круглосуточно. По данным администрации, из-за аварии часть школ и детских садов в двух районах города с понедельника не работают.
https://ria.ru/20221031/delo-1828068228.html
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волгоград
советский район
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происшествия, волгоград, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вода, жкх
Происшествия, Волгоград, Советский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Вода, ЖКХ
14:36 01.11.2022
 
В Волгограде возобновили подачу воды после пяти дней отключения

В Волгограде поэтапно возобновляется подача воды после пяти дней отключения из-за аварии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВода
Вода - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вода. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Подача воды поэтапно возобновляется в дома жителей двух районов Волгограда после пяти дней ее отсутствия, сообщает во вторник пресс-служба мэрии города.
По информации ведомства, монтаж одного из двух трубопроводов канализации в Волгограде завершён после аварии на коллекторе.
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"Бригады демонтировали шиберную задвижку, ранее сдерживающую поток стоков в первой нитке коллектора, новая линия магистральной сети показывает штатную работу. Начинается подача водоснабжения в сеть", - сообщили в мэрии.
Отмечается, что подача воды в дома будет идти поэтапно, на это потребуется некоторое время. После доведения ресурса к жилым домам и социальным объектам к работе подключатся управляющие компании, которые будут контролировать запуск внутридомовых сетей.
В ночь на пятницу в сквере имени Пахмутовой прорвало канализационную трубу в коллекторе, из-за чего грунт со склона сместился в пойму реки Царица (закатанную под землю еще полвека назад), и сточные воды вылились на прилегающую территорию и в Волгу. Из-за аварии без горячей и холодной воды остались более тысячи многоэтажек и 17 тысяч частных домов, социальные объекты. Воду жителям подвозят в цистернах, в том числе по линии МЧС. В Ворошиловском и Советском районах Волгограда, где живут около 200 тысяч человек, введен режим ЧС. Возбуждены уголовные дела о "выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности" и "загрязнении вод" из-за попадания сточных вод в Волгу.
Работы по восстановлению коллектора, по данным мэрии, ведутся круглосуточно. По данным администрации, из-за аварии часть школ и детских садов в двух районах города с понедельника не работают.
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