https://ria.ru/20221101/voda-1828412566.html

В Волгограде возобновили подачу воды после пяти дней отключения

В Волгограде возобновили подачу воды после пяти дней отключения - РИА Новости, 01.11.2022

В Волгограде возобновили подачу воды после пяти дней отключения

Подача воды поэтапно возобновляется в дома жителей двух районов Волгограда после пяти дней ее отсутствия, сообщает во вторник пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:36

2022-11-01T14:36

2022-11-01T14:36

происшествия

волгоград

советский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

вода

жкх

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ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Подача воды поэтапно возобновляется в дома жителей двух районов Волгограда после пяти дней ее отсутствия, сообщает во вторник пресс-служба мэрии города.По информации ведомства, монтаж одного из двух трубопроводов канализации в Волгограде завершён после аварии на коллекторе."Бригады демонтировали шиберную задвижку, ранее сдерживающую поток стоков в первой нитке коллектора, новая линия магистральной сети показывает штатную работу. Начинается подача водоснабжения в сеть", - сообщили в мэрии.Отмечается, что подача воды в дома будет идти поэтапно, на это потребуется некоторое время. После доведения ресурса к жилым домам и социальным объектам к работе подключатся управляющие компании, которые будут контролировать запуск внутридомовых сетей.В ночь на пятницу в сквере имени Пахмутовой прорвало канализационную трубу в коллекторе, из-за чего грунт со склона сместился в пойму реки Царица (закатанную под землю еще полвека назад), и сточные воды вылились на прилегающую территорию и в Волгу. Из-за аварии без горячей и холодной воды остались более тысячи многоэтажек и 17 тысяч частных домов, социальные объекты. Воду жителям подвозят в цистернах, в том числе по линии МЧС. В Ворошиловском и Советском районах Волгограда, где живут около 200 тысяч человек, введен режим ЧС. Возбуждены уголовные дела о "выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности" и "загрязнении вод" из-за попадания сточных вод в Волгу.Работы по восстановлению коллектора, по данным мэрии, ведутся круглосуточно. По данным администрации, из-за аварии часть школ и детских садов в двух районах города с понедельника не работают.

https://ria.ru/20221031/delo-1828068228.html

https://ria.ru/20221101/kiev-1828315850.html

волгоград

советский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волгоград, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вода, жкх