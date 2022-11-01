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Источник: российские снайперы испытают на Украине новую винтовку - РИА Новости, 01.11.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221101/vintovka-1828298656.html
Источник: российские снайперы испытают на Украине новую винтовку
Источник: российские снайперы испытают на Украине новую винтовку - РИА Новости, 01.11.2022
Источник: российские снайперы испытают на Украине новую винтовку
Российским снайперам передали на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 х 51), ее опробуют в том числе в рамках... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T03:09
2022-11-01T10:03
безопасность
владислав лобаев
технологии
нато
lobaev arms
новое оружие россии
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российским снайперам передали на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 х 51), ее опробуют в том числе в рамках специальной военной операции, сообщил РИА Новости информированный источник.Ранее основатель производителя высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявлял в интервью РИА Новости о создании новой "самозарядки" на базе снайперской винтовки AR-10 в калибре 308 win (7,62 х 51 НАТО) с увеличенной дальностью (1000 метров) и кучностью стрельбы (0,5 угловой минуты). По его словам, этот инициативный проект был реализован в результате консультаций со снайперами, участвующими в спецоперации.Собеседник агентства отметил, что по итогам боевой эксплуатации "самозарядки" будет принято решение о старте ее серийного производства. По его словам, при позитивном результате речь может идти об установочной партии из 100 единиц.
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безопасность, владислав лобаев, технологии, нато, lobaev arms
Безопасность, Владислав Лобаев, Технологии, НАТО, Lobaev Arms, Новое оружие России
03:09 01.11.2022 (обновлено: 10:03 01.11.2022)
 
Источник: российские снайперы испытают на Украине новую винтовку

Российским снайперам передали на апробацию новую высокоточную винтовку натовского калибра

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС России во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС России во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российским снайперам передали на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 х 51), ее опробуют в том числе в рамках специальной военной операции, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее основатель производителя высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявлял в интервью РИА Новости о создании новой "самозарядки" на базе снайперской винтовки AR-10 в калибре 308 win (7,62 х 51 НАТО) с увеличенной дальностью (1000 метров) и кучностью стрельбы (0,5 угловой минуты). По его словам, этот инициативный проект был реализован в результате консультаций со снайперами, участвующими в спецоперации.

"В одно из российских снайперских подразделений передана на апробацию новая самозарядная снайперская винтовка НАТО 308 win (7,62 х 51). Снайперы как "обстреляют" ее на полигонах, так и опробуют в реальных боевых условиях", — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что по итогам боевой эксплуатации "самозарядки" будет принято решение о старте ее серийного производства. По его словам, при позитивном результате речь может идти об установочной партии из 100 единиц.
Сверхдальнобойная снайперская винтовка Лобаева SVLK14S Сумрак - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 07:06В мире
Снайперы уничтожили из винтовки "Сумрак" десятки важных целей на Украине
 
Новое оружие РоссииБезопасностьВладислав ЛобаевТехнологииНАТОLobaev Arms
 
 
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