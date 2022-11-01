https://ria.ru/20221101/vintovka-1828298656.html

Источник: российские снайперы испытают на Украине новую винтовку

Источник: российские снайперы испытают на Украине новую винтовку - РИА Новости, 01.11.2022

Источник: российские снайперы испытают на Украине новую винтовку

Российским снайперам передали на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 х 51), ее опробуют в том числе в рамках... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T03:09

2022-11-01T03:09

2022-11-01T10:03

безопасность

владислав лобаев

технологии

нато

lobaev arms

новое оружие россии

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российским снайперам передали на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 х 51), ее опробуют в том числе в рамках специальной военной операции, сообщил РИА Новости информированный источник.Ранее основатель производителя высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявлял в интервью РИА Новости о создании новой "самозарядки" на базе снайперской винтовки AR-10 в калибре 308 win (7,62 х 51 НАТО) с увеличенной дальностью (1000 метров) и кучностью стрельбы (0,5 угловой минуты). По его словам, этот инициативный проект был реализован в результате консультаций со снайперами, участвующими в спецоперации.Собеседник агентства отметил, что по итогам боевой эксплуатации "самозарядки" будет принято решение о старте ее серийного производства. По его словам, при позитивном результате речь может идти об установочной партии из 100 единиц.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/snaypery-1818023241.html

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безопасность, владислав лобаев, технологии, нато, lobaev arms