https://ria.ru/20221101/vino-1828481081.html
Правительство утвердило проведение Российского винодельческого форума
Правительство утвердило проведение Российского винодельческого форума - РИА Новости, 01.11.2022
Правительство утвердило проведение Российского винодельческого форума
Кабмин РФ поручил принять предложение Минсельхоза о ежегодном проведении Российского винодельческого форума, соответствующие распоряжения подписал... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:14
2022-11-01T18:14
2022-11-01T19:24
экономика
михаил мишустин
виктория абрамченко
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
правительство рф
вино
виноделие
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ поручил принять предложение Минсельхоза о ежегодном проведении Российского винодельческого форума, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Принять предложение Минсельхоза о ежегодном проведении начиная с 2022 года Российского винодельческого форума", - говорится в тексте распоряжении.Кабмин также поручил образовать организационный комитет по подготовке форума во главе с зампредом правительства Викторией Абрамченко. В задачи комитета войдет обеспечение координации федеральных и региональных органов исполнительной власти по вопросам проведения форума, утверждение даты и места проведения, а также выработка концепции его подготовки.
https://ria.ru/20221018/vino-1824956961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, виктория абрамченко, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф, вино, виноделие, новости - туризм
Экономика, Михаил Мишустин, Виктория Абрамченко, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Правительство РФ, Вино, Виноделие, Туризм, Новости - Туризм
18:14 01.11.2022 (обновлено: 19:24 01.11.2022)
Правительство утвердило проведение Российского винодельческого форума
Правительство утвердило ежегодное проведение Российского винодельческого форума