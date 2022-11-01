https://ria.ru/20221101/vino-1828481081.html

Правительство утвердило проведение Российского винодельческого форума

Правительство утвердило проведение Российского винодельческого форума - РИА Новости, 01.11.2022

Правительство утвердило проведение Российского винодельческого форума

Кабмин РФ поручил принять предложение Минсельхоза о ежегодном проведении Российского винодельческого форума, соответствующие распоряжения подписал... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:14

2022-11-01T18:14

2022-11-01T19:24

экономика

михаил мишустин

виктория абрамченко

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

правительство рф

вино

виноделие

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ поручил принять предложение Минсельхоза о ежегодном проведении Российского винодельческого форума, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Принять предложение Минсельхоза о ежегодном проведении начиная с 2022 года Российского винодельческого форума", - говорится в тексте распоряжении.Кабмин также поручил образовать организационный комитет по подготовке форума во главе с зампредом правительства Викторией Абрамченко. В задачи комитета войдет обеспечение координации федеральных и региональных органов исполнительной власти по вопросам проведения форума, утверждение даты и места проведения, а также выработка концепции его подготовки.

https://ria.ru/20221018/vino-1824956961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, михаил мишустин, виктория абрамченко, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф, вино, виноделие, новости - туризм