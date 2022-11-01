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МИД опроверг сообщения о вербовке Россией бывших афганских спецназовцев - РИА Новости, 01.11.2022
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МИД опроверг сообщения о вербовке Россией бывших афганских спецназовцев
МИД опроверг сообщения о вербовке Россией бывших афганских спецназовцев - РИА Новости, 01.11.2022
МИД опроверг сообщения о вербовке Россией бывших афганских спецназовцев
В МИД РФ назвали фейками сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы пытается завербовать бывших афганских спецназовцев воевать на Украине. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:26
2022-11-01T10:33
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
афганистан
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В МИД РФ назвали фейками сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы пытается завербовать бывших афганских спецназовцев воевать на Украине."Фейки не комментирую", - сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.Ранее агентство AP сообщило, что Россия якобы пытается за денежное вознаграждение завербовать бывших афганских спецназовцев, сотрудничавших с США, воевать на Украине.В интервью РИА Новости в августе Кабулов говорил, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине.По его словам, на конференции по Афганистану в Ташкенте, которая проходила в конце июля, об этом заявил "представитель Киргизии - что бежавшие из Афганистана военнослужащие афганского спецназа прежнего режима …часть из них присоединяется к игиловцам (группировка ИГИЛ* запрещена в РФ) и воюют - как в Ираке, как в Сирии… а другая часть из этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, - они присоединяются к украинским нацистам".* Запрещенная в России террористическая организация.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, афганистан, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Замир Кабулов, Афганистан, Россия
10:26 01.11.2022 (обновлено: 10:33 01.11.2022)
 
МИД опроверг сообщения о вербовке Россией бывших афганских спецназовцев

МИД назвал сообщения о вербовке Россией бывших афганских спецназовцев фейком

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В МИД РФ назвали фейками сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы пытается завербовать бывших афганских спецназовцев воевать на Украине.
"Фейки не комментирую", - сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.
Ранее агентство AP сообщило, что Россия якобы пытается за денежное вознаграждение завербовать бывших афганских спецназовцев, сотрудничавших с США, воевать на Украине.
В интервью РИА Новости в августе Кабулов говорил, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
10:19Специальная военная операция на Украине
В СК рассказали о преступлениях задержанных командиров "Азова"*
По его словам, на конференции по Афганистану в Ташкенте, которая проходила в конце июля, об этом заявил "представитель Киргизии - что бежавшие из Афганистана военнослужащие афганского спецназа прежнего режима …часть из них присоединяется к игиловцам (группировка ИГИЛ* запрещена в РФ) и воюют - как в Ираке, как в Сирии… а другая часть из этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, - они присоединяются к украинским нацистам".
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Замир КабуловАфганистанРоссия
 
 
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