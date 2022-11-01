https://ria.ru/20221101/verbovka-1828327455.html
МИД опроверг сообщения о вербовке Россией бывших афганских спецназовцев
МИД опроверг сообщения о вербовке Россией бывших афганских спецназовцев - РИА Новости, 01.11.2022
МИД опроверг сообщения о вербовке Россией бывших афганских спецназовцев
В МИД РФ назвали фейками сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы пытается завербовать бывших афганских спецназовцев воевать на Украине. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:26
2022-11-01T10:26
2022-11-01T10:33
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825479022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c592e41b4e4587beb201903e4383a9b9.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В МИД РФ назвали фейками сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы пытается завербовать бывших афганских спецназовцев воевать на Украине."Фейки не комментирую", - сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.Ранее агентство AP сообщило, что Россия якобы пытается за денежное вознаграждение завербовать бывших афганских спецназовцев, сотрудничавших с США, воевать на Украине.В интервью РИА Новости в августе Кабулов говорил, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине.По его словам, на конференции по Афганистану в Ташкенте, которая проходила в конце июля, об этом заявил "представитель Киргизии - что бежавшие из Афганистана военнослужащие афганского спецназа прежнего режима …часть из них присоединяется к игиловцам (группировка ИГИЛ* запрещена в РФ) и воюют - как в Ираке, как в Сирии… а другая часть из этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, - они присоединяются к украинским нацистам".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221101/komandiry-1828325673.html
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825479022_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_da6c556b33d02180793bd8647546acec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, афганистан, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Замир Кабулов, Афганистан, Россия
10:26 01.11.2022 (обновлено: 10:33 01.11.2022)
МИД опроверг сообщения о вербовке Россией бывших афганских спецназовцев
МИД назвал сообщения о вербовке Россией бывших афганских спецназовцев фейком