https://ria.ru/20221101/verbovka-1828327455.html

МИД опроверг сообщения о вербовке Россией бывших афганских спецназовцев

МИД опроверг сообщения о вербовке Россией бывших афганских спецназовцев - РИА Новости, 01.11.2022

МИД опроверг сообщения о вербовке Россией бывших афганских спецназовцев

В МИД РФ назвали фейками сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы пытается завербовать бывших афганских спецназовцев воевать на Украине. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:26

2022-11-01T10:26

2022-11-01T10:33

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

замир кабулов

афганистан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825479022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c592e41b4e4587beb201903e4383a9b9.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В МИД РФ назвали фейками сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы пытается завербовать бывших афганских спецназовцев воевать на Украине."Фейки не комментирую", - сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.Ранее агентство AP сообщило, что Россия якобы пытается за денежное вознаграждение завербовать бывших афганских спецназовцев, сотрудничавших с США, воевать на Украине.В интервью РИА Новости в августе Кабулов говорил, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским группировкам на Украине.По его словам, на конференции по Афганистану в Ташкенте, которая проходила в конце июля, об этом заявил "представитель Киргизии - что бежавшие из Афганистана военнослужащие афганского спецназа прежнего режима …часть из них присоединяется к игиловцам (группировка ИГИЛ* запрещена в РФ) и воюют - как в Ираке, как в Сирии… а другая часть из этих бывших спецназовцев, как наемники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, - они присоединяются к украинским нацистам".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221101/komandiry-1828325673.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, афганистан, россия