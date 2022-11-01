https://ria.ru/20221101/utrata-1828297438.html

Умер заслуженный артист России Евгений Калашник

Умер заслуженный артист России Евгений Калашник - РИА Новости, 01.11.2022

Умер заслуженный артист России Евгений Калашник

Умер заслуженный артист России, режиссер, ведущий актер Новосибирского театра юного зрителя — Академического молодежного театра "Глобус" Евгений Калашник,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T02:27

2022-11-01T02:27

2022-11-01T09:43

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Умер заслуженный артист России, режиссер, ведущий актер Новосибирского театра юного зрителя — Академического молодежного театра "Глобус" Евгений Калашник, сообщается на сайте театра.Коллектив театра скорбит из-за смерти коллеги. Артисты вспоминают его как искреннего, глубокого, цельного и очень честного человека.Евгений Калашник родился в 1951 году. Окончил Новосибирское театральное училище. Служил в Челябинском драматическом театре имени М. Горького, Новосибирском областном театре драмы, Северо-Осетинском русском драматическом театре города Орджоникидзе. В 1988 году Калашник был приглашен в труппу Новосибирского театра юного зрителя, где прослужил до 2010 года. В 2016 году вновь вернулся на сцену "Глобуса", где завершил свою творческую деятельность в июне 2022 года.В числе сыгранных актером ролей — Лопахин в "Вишневом саде", Вагин в "Детях солнца" Горького, Вышневский в "Доходном месте" Островского, Оберон из "Сна в летнюю ночь" Шекспира, Альбериго в "Учителе танцев", Тригорин из "Чайки" Чехова и многие другие.Однако в памяти коллег и зрителей он прежде всего — Дон Кихот.

https://ria.ru/20221015/khrustalev-1824227871.html

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новосибирск, театр, утрата