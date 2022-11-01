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Умер заслуженный артист России Евгений Калашник - РИА Новости, 01.11.2022
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Культура
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Умер заслуженный артист России Евгений Калашник
Умер заслуженный артист России Евгений Калашник - РИА Новости, 01.11.2022
Умер заслуженный артист России Евгений Калашник
Умер заслуженный артист России, режиссер, ведущий актер Новосибирского театра юного зрителя — Академического молодежного театра "Глобус" Евгений Калашник,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T02:27
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культура
новосибирск
театр
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Умер заслуженный артист России, режиссер, ведущий актер Новосибирского театра юного зрителя — Академического молодежного театра "Глобус" Евгений Калашник, сообщается на сайте театра.Коллектив театра скорбит из-за смерти коллеги. Артисты вспоминают его как искреннего, глубокого, цельного и очень честного человека.Евгений Калашник родился в 1951 году. Окончил Новосибирское театральное училище. Служил в Челябинском драматическом театре имени М. Горького, Новосибирском областном театре драмы, Северо-Осетинском русском драматическом театре города Орджоникидзе. В 1988 году Калашник был приглашен в труппу Новосибирского театра юного зрителя, где прослужил до 2010 года. В 2016 году вновь вернулся на сцену "Глобуса", где завершил свою творческую деятельность в июне 2022 года.В числе сыгранных актером ролей — Лопахин в "Вишневом саде", Вагин в "Детях солнца" Горького, Вышневский в "Доходном месте" Островского, Оберон из "Сна в летнюю ночь" Шекспира, Альбериго в "Учителе танцев", Тригорин из "Чайки" Чехова и многие другие.Однако в памяти коллег и зрителей он прежде всего — Дон Кихот.
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новосибирск, театр, утрата
Культура, Новосибирск, Театр, утрата
02:27 01.11.2022 (обновлено: 09:43 01.11.2022)
 
Умер заслуженный артист России Евгений Калашник

Заслуженный артист России Евгений Калашник умер в возрасте 71 года

© Фото : Новосибирский академический молодежный театр "Глобус"Заслуженный артист России Евгений Калашник
Заслуженный артист России Евгений Калашник - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Новосибирский академический молодежный театр "Глобус"
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Умер заслуженный артист России, режиссер, ведущий актер Новосибирского театра юного зрителя — Академического молодежного театра "Глобус" Евгений Калашник, сообщается на сайте театра.

"Ушел из жизни настоящий артист, большой мастер, размышляющий, думающий, ищущий", — говорится в некрологе. Калашнику был 71 год.

Коллектив театра скорбит из-за смерти коллеги. Артисты вспоминают его как искреннего, глубокого, цельного и очень честного человека.
Евгений Калашник родился в 1951 году. Окончил Новосибирское театральное училище. Служил в Челябинском драматическом театре имени М. Горького, Новосибирском областном театре драмы, Северо-Осетинском русском драматическом театре города Орджоникидзе. В 1988 году Калашник был приглашен в труппу Новосибирского театра юного зрителя, где прослужил до 2010 года. В 2016 году вновь вернулся на сцену "Глобуса", где завершил свою творческую деятельность в июне 2022 года.
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В числе сыгранных актером ролей — Лопахин в "Вишневом саде", Вагин в "Детях солнца" Горького, Вышневский в "Доходном месте" Островского, Оберон из "Сна в летнюю ночь" Шекспира, Альбериго в "Учителе танцев", Тригорин из "Чайки" Чехова и многие другие.
Однако в памяти коллег и зрителей он прежде всего — Дон Кихот.
 
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