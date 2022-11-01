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Авиадебоширка возместит "Авроре" ущерб за задержку рейса из Хабаровска

Авиадебоширка возместит "Авроре" ущерб за задержку рейса из Хабаровска - РИА Новости, 01.11.2022

Авиадебоширка возместит "Авроре" ущерб за задержку рейса из Хабаровска

Пассажирка самолета возместит авиакомпании "Аврора" ущерб в 56,5 тысячи рублей за задержку рейса Хабаровск — Толмачево, сообщает судебный департамент Приморья. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:20

2022-11-01T12:20

2022-11-01T12:20

туризм

происшествия

хабаровск

"аврора"

толмачево (аэропорт)

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туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Пассажирка самолета возместит авиакомпании "Аврора" ущерб в 56,5 тысячи рублей за задержку рейса Хабаровск — Толмачево, сообщает судебный департамент Приморья."Лесозаводский районный суд вынес решение взыскать с гражданки Г. в пользу АО "Авиакомпания "Аврора" возмещение ущерба в размере 56 510 рублей и сумму уплаченной госпошлины", — уточняют в департаменте.Инцидент произошел на борту воздушного судна перед взлетом. "Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешала проведению демонстрации аварийно-спасательного оборудования, не соблюдала требование пристегнуть ремни, ходила по салону, громко высказывалась, на просьбы экипажа успокоиться не реагировала", — рассказывают в пресс-службе.Командир самолета принял решение снять дебоширку с рейса. На нее был составлен рапорт, пассажирку передали сотрудникам полиции Хабаровска. Ответчик до начала рассмотрения дела представила суду заявление о признании иска.

https://ria.ru/20220602/deboshiry-1792652545.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, хабаровск, "аврора", толмачево (аэропорт), новости - туризм, туризм, пассажиры