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Авиадебоширка возместит "Авроре" ущерб за задержку рейса из Хабаровска
Авиадебоширка возместит "Авроре" ущерб за задержку рейса из Хабаровска - РИА Новости, 01.11.2022
Авиадебоширка возместит "Авроре" ущерб за задержку рейса из Хабаровска
Пассажирка самолета возместит авиакомпании "Аврора" ущерб в 56,5 тысячи рублей за задержку рейса Хабаровск — Толмачево, сообщает судебный департамент Приморья. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:20
2022-11-01T12:20
2022-11-01T12:20
туризм
происшествия
хабаровск
"аврора"
толмачево (аэропорт)
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туризм
пассажиры
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Пассажирка самолета возместит авиакомпании "Аврора" ущерб в 56,5 тысячи рублей за задержку рейса Хабаровск — Толмачево, сообщает судебный департамент Приморья."Лесозаводский районный суд вынес решение взыскать с гражданки Г. в пользу АО "Авиакомпания "Аврора" возмещение ущерба в размере 56 510 рублей и сумму уплаченной госпошлины", — уточняют в департаменте.Инцидент произошел на борту воздушного судна перед взлетом. "Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешала проведению демонстрации аварийно-спасательного оборудования, не соблюдала требование пристегнуть ремни, ходила по салону, громко высказывалась, на просьбы экипажа успокоиться не реагировала", — рассказывают в пресс-службе.Командир самолета принял решение снять дебоширку с рейса. На нее был составлен рапорт, пассажирку передали сотрудникам полиции Хабаровска. Ответчик до начала рассмотрения дела представила суду заявление о признании иска.
https://ria.ru/20220602/deboshiry-1792652545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, "аврора", толмачево (аэропорт), новости - туризм, туризм, пассажиры
Туризм, Происшествия, Хабаровск, "Аврора", Толмачево (аэропорт), Новости - Туризм, Туризм, пассажиры
Авиадебоширка возместит "Авроре" ущерб за задержку рейса из Хабаровска
Дебоширка заплатит авиакомпании "Аврора" 56 тысяч рублей за задержку рейса из Хабаровска
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Пассажирка самолета возместит авиакомпании "Аврора" ущерб в 56,5 тысячи рублей за задержку рейса Хабаровск — Толмачево, сообщает судебный департамент Приморья.
"Лесозаводский районный суд вынес решение взыскать с гражданки Г. в пользу АО "Авиакомпания "Аврора" возмещение ущерба в размере 56 510 рублей и сумму уплаченной госпошлины", — уточняют в департаменте.
Инцидент произошел на борту воздушного судна перед взлетом. "Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешала проведению демонстрации аварийно-спасательного оборудования, не соблюдала требование пристегнуть ремни, ходила по салону, громко высказывалась, на просьбы экипажа успокоиться не реагировала", — рассказывают в пресс-службе.
Командир самолета принял решение снять дебоширку с рейса. На нее был составлен рапорт, пассажирку передали сотрудникам полиции Хабаровска.
Ответчик до начала рассмотрения дела представила суду заявление о признании иска.