https://ria.ru/20221101/upravlenie-1828410047.html

Российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками

Российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками - РИА Новости, 01.11.2022

Российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками

Российские военные нарушили управление группировками ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:29

2022-11-01T14:29

2022-11-01T16:16

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные нарушили управление группировками ВСУ, сообщили в Минобороны.Действия российских военных значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Также удары нарушили производство на предприятиях ВПК страны.Помимо этого, союзные силы поразили восемь пунктов управления ВСУ и уничтожили три украинских склада.Кроме того, Киев лишился ценного западного вооружения.Как рассказал сегодня министр обороны Сергей Шойгу, российские военные эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника. В то же время принимаются все меры, чтобы избежать гибели мирных граждан, добавил он.Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221031/infrastruktura-1828060234.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221031/elektrichestvo-1828150949.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф)