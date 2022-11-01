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Российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/upravlenie-1828410047.html
Российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками
Российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками - РИА Новости, 01.11.2022
Российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками
Российские военные нарушили управление группировками ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:29
2022-11-01T16:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные нарушили управление группировками ВСУ, сообщили в Минобороны.Действия российских военных значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Также удары нарушили производство на предприятиях ВПК страны.Помимо этого, союзные силы поразили восемь пунктов управления ВСУ и уничтожили три украинских склада.Кроме того, Киев лишился ценного западного вооружения.Как рассказал сегодня министр обороны Сергей Шойгу, российские военные эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника. В то же время принимаются все меры, чтобы избежать гибели мирных граждан, добавил он.Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221031/infrastruktura-1828060234.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:29 01.11.2022 (обновлено: 16:16 01.11.2022)
 
Российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками

Минобороны: управление группировками ВСУ существенно нарушено после российского удара

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные нарушили управление группировками ВСУ, сообщили в Минобороны.

"В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением", — сказали в ведомстве.

Действия российских военных значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Также удары нарушили производство на предприятиях ВПК страны.
Помимо этого, союзные силы поразили восемь пунктов управления ВСУ и уничтожили три украинских склада.
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Кроме того, Киев лишился ценного западного вооружения.

"В районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", — уточнили в военном ведомстве.

Как рассказал сегодня министр обороны Сергей Шойгу, российские военные эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника. В то же время принимаются все меры, чтобы избежать гибели мирных граждан, добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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