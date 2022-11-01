https://ria.ru/20221101/upravlenie-1828410047.html
Российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками
Российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками - РИА Новости, 01.11.2022
Российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками
Российские военные нарушили управление группировками ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:29
2022-11-01T14:29
2022-11-01T16:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные нарушили управление группировками ВСУ, сообщили в Минобороны.Действия российских военных значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Также удары нарушили производство на предприятиях ВПК страны.Помимо этого, союзные силы поразили восемь пунктов управления ВСУ и уничтожили три украинских склада.Кроме того, Киев лишился ценного западного вооружения.Как рассказал сегодня министр обороны Сергей Шойгу, российские военные эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника. В то же время принимаются все меры, чтобы избежать гибели мирных граждан, добавил он.Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221031/infrastruktura-1828060234.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221031/elektrichestvo-1828150949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:29 01.11.2022 (обновлено: 16:16 01.11.2022)
Российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками
Минобороны: управление группировками ВСУ существенно нарушено после российского удара
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные нарушили управление группировками ВСУ, сообщили в Минобороны.
"В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением", — сказали в ведомстве.
Действия российских военных значительно затруднили перевозки украинских резервов в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Также удары нарушили производство на предприятиях ВПК страны.
Помимо этого, союзные силы поразили восемь пунктов управления ВСУ и уничтожили три украинских склада.
Кроме того, Киев лишился ценного западного вооружения.
"В районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", — уточнили в военном ведомстве.
Как рассказал сегодня министр обороны Сергей Шойгу, российские военные эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника. В то же время принимаются все меры, чтобы избежать гибели мирных граждан, добавил он.
Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
Как заявил Владимир Путин
, это ответ на устроенный Киевом
теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России
.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.