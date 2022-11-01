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Украинцев призвали массово выселяться из городов - РИА Новости, 01.11.2022
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Украинцев призвали массово выселяться из городов
Украинцев призвали массово выселяться из городов - РИА Новости, 01.11.2022
Украинцев призвали массово выселяться из городов
Жителям украинских городов советуют массово переселяться из городов в сельские дома с печным отоплением, чтобы пережить зиму, пишет газета "Страна". РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T21:09
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жителям украинских городов советуют массово переселяться из городов в сельские дома с печным отоплением, чтобы пережить зиму, пишет газета "Страна".По словам украинских экспертов, переезд в села и обогрев альтернативным сырьем, например дровами, может помочь жителям многоэтажных жилых строений не замерзнуть в холодную зиму."Для многих населенных пунктов некоторых регионов &lt;…&gt; особых альтернатив по отопительному сезону нет — только массовые пункты обогрева и буржуйки", — уточнили специалисты.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.Как подчеркнул президент России Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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в мире, украина, киев, харьков, львов
В мире, Украина, Киев, Харьков, Львов
21:09 01.11.2022 (обновлено: 22:03 01.11.2022)
 
Украинцев призвали массово выселяться из городов

Жителей украинских городов призвали переезжать на зиму в сельские дома с печным отоплением

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жителям украинских городов советуют массово переселяться из городов в сельские дома с печным отоплением, чтобы пережить зиму, пишет газета "Страна".
"Понятно, что, если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации", — считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.
По словам украинских экспертов, переезд в села и обогрев альтернативным сырьем, например дровами, может помочь жителям многоэтажных жилых строений не замерзнуть в холодную зиму.
"Для многих населенных пунктов некоторых регионов <…> особых альтернатив по отопительному сезону нет — только массовые пункты обогрева и буржуйки", — уточнили специалисты.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
Как подчеркнул президент России Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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