https://ria.ru/20221101/ukraina-1828520653.html

Украинцев призвали массово выселяться из городов

Украинцев призвали массово выселяться из городов - РИА Новости, 01.11.2022

Украинцев призвали массово выселяться из городов

Жителям украинских городов советуют массово переселяться из городов в сельские дома с печным отоплением, чтобы пережить зиму, пишет газета "Страна". РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T21:09

2022-11-01T21:09

2022-11-01T22:03

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жителям украинских городов советуют массово переселяться из городов в сельские дома с печным отоплением, чтобы пережить зиму, пишет газета "Страна".По словам украинских экспертов, переезд в села и обогрев альтернативным сырьем, например дровами, может помочь жителям многоэтажных жилых строений не замерзнуть в холодную зиму."Для многих населенных пунктов некоторых регионов <…> особых альтернатив по отопительному сезону нет — только массовые пункты обогрева и буржуйки", — уточнили специалисты.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.Как подчеркнул президент России Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

https://ria.ru/20221031/most-1828288073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, киев, харьков, львов