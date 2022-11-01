21:09 01.11.2022 (обновлено: 22:03 01.11.2022)
Украинцев призвали массово выселяться из городов
Жителей украинских городов призвали переезжать на зиму в сельские дома с печным отоплением
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жителям украинских городов советуют массово переселяться из городов в сельские дома с печным отоплением, чтобы пережить зиму, пишет газета "Страна".
"Понятно, что, если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации", — считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.
По словам украинских экспертов, переезд в села и обогрев альтернативным сырьем, например дровами, может помочь жителям многоэтажных жилых строений не замерзнуть в холодную зиму.
"Для многих населенных пунктов некоторых регионов <…> особых альтернатив по отопительному сезону нет — только массовые пункты обогрева и буржуйки", — уточнили специалисты.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
Как подчеркнул президент России Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.