18:43 01.11.2022 (обновлено: 20:26 01.11.2022)
В Киеве заявили о повреждении 40 процентов энергоинфраструктуры
Зеленский сообщил о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины
© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Около 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины получило серьезные повреждения, следует из данных на сайте Владимира Зеленского.
Как сообщается, президент сегодня встретился с еврокомиссаром Кадри Симсон и рассказал о последствиях ударов российских Вооруженных сил. По его словам, они привели к повреждению "уже около 40 процентов всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС".
Зеленский также проинформировал еврокомиссара о мерах, предпринимаемых Украиной для "стабилизации работы энергосети".
Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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