https://ria.ru/20221101/ukraina-1828488771.html

В Киеве заявили о повреждении 40 процентов энергоинфраструктуры

В Киеве заявили о повреждении 40 процентов энергоинфраструктуры - РИА Новости, 01.11.2022

В Киеве заявили о повреждении 40 процентов энергоинфраструктуры

Около 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины получило серьезные повреждения, следует из данных на сайте Владимира Зеленского. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:43

2022-11-01T18:43

2022-11-01T20:26

специальная военная операция на украине

украина

в мире

киев

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

кадри симсон

владимир путин

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Около 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины получило серьезные повреждения, следует из данных на сайте Владимира Зеленского.Как сообщается, президент сегодня встретился с еврокомиссаром Кадри Симсон и рассказал о последствиях ударов российских Вооруженных сил. По его словам, они привели к повреждению "уже около 40 процентов всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС".Зеленский также проинформировал еврокомиссара о мерах, предпринимаемых Украиной для "стабилизации работы энергосети".Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221031/elektrichestvo-1828150949.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, киев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, кадри симсон, владимир путин, россия