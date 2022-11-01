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В Киеве заявили о повреждении 40 процентов энергоинфраструктуры - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/ukraina-1828488771.html
В Киеве заявили о повреждении 40 процентов энергоинфраструктуры
В Киеве заявили о повреждении 40 процентов энергоинфраструктуры - РИА Новости, 01.11.2022
В Киеве заявили о повреждении 40 процентов энергоинфраструктуры
Около 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины получило серьезные повреждения, следует из данных на сайте Владимира Зеленского. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:43
2022-11-01T20:26
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киев
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
кадри симсон
владимир путин
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Около 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины получило серьезные повреждения, следует из данных на сайте Владимира Зеленского.Как сообщается, президент сегодня встретился с еврокомиссаром Кадри Симсон и рассказал о последствиях ударов российских Вооруженных сил. По его словам, они привели к повреждению "уже около 40 процентов всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС".Зеленский также проинформировал еврокомиссара о мерах, предпринимаемых Украиной для "стабилизации работы энергосети".Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221031/elektrichestvo-1828150949.html
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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украина, в мире, киев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, кадри симсон, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР, Кадри Симсон, Владимир Путин, Россия
18:43 01.11.2022 (обновлено: 20:26 01.11.2022)
 
В Киеве заявили о повреждении 40 процентов энергоинфраструктуры

Зеленский сообщил о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины

© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Около 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины получило серьезные повреждения, следует из данных на сайте Владимира Зеленского.
Как сообщается, президент сегодня встретился с еврокомиссаром Кадри Симсон и рассказал о последствиях ударов российских Вооруженных сил. По его словам, они привели к повреждению "уже около 40 процентов всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС".
Зеленский также проинформировал еврокомиссара о мерах, предпринимаемых Украиной для "стабилизации работы энергосети".
Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
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Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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