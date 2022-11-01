https://ria.ru/20221101/ukraina-1828444841.html

Правительство Украины уволило главу "Нафтогаза"

Правительство Украины уволило главу "Нафтогаза" - РИА Новости, 01.11.2022

Правительство Украины уволило главу "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины уволил главу "Нафтогаза" Юрия Витренко, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:29

2022-11-01T16:29

2022-11-01T16:49

юрий витренко

украина

нафтогаз украины

в мире

андрей коболев

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил главу "Нафтогаза" Юрия Витренко, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Юрия Витренко", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гончаренко.Депутат добавил, что за увольнение кабмин проголосовал единогласно, в связи с чем предположил, что увольнение связано не с отрицательными результатами работы, а с "политической волей". По мнению Гончаренко, новым главой "Нафтогаза" станет Алексей Чернышов, нынешний министр регионального развития.Ранее во вторник украинские СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, сообщали, что Витренко написал заявление об отставке, а его место займет министр развития общин Чернышов.Витренко был назначен на должность главы "Нафтогаза "Украины" в апреле 2021 года вместо уволенного с этого поста Андрея Коболева. До этого Витренко исполнял обязанности министра энергетики Украины. В начале июля прошлого года Нацагентство по противодействию коррупции направило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд предписание с требованием уволить Витренко с поста главы компании. Такое требование объяснялось найденными нарушениями в деятельности Витренко на посту замминистра энергетики. Витренко оспорил предписание НАПК в суде. Тогда суд приостановил действие предписания агентства. НАПК подало апелляцию на такое решение суда.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817841241.html

https://ria.ru/20220914/naftogaz-1816818038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юрий витренко, украина, нафтогаз украины, в мире, андрей коболев, алексей гончаренко, верховная рада украины