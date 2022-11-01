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Правительство Украины уволило главу "Нафтогаза" - РИА Новости, 01.11.2022
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Правительство Украины уволило главу "Нафтогаза"
Правительство Украины уволило главу "Нафтогаза" - РИА Новости, 01.11.2022
Правительство Украины уволило главу "Нафтогаза"
Кабинет министров Украины уволил главу "Нафтогаза" Юрия Витренко, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:29
2022-11-01T16:49
юрий витренко
украина
нафтогаз украины
в мире
андрей коболев
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил главу "Нафтогаза" Юрия Витренко, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Юрия Витренко", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гончаренко.Депутат добавил, что за увольнение кабмин проголосовал единогласно, в связи с чем предположил, что увольнение связано не с отрицательными результатами работы, а с "политической волей". По мнению Гончаренко, новым главой "Нафтогаза" станет Алексей Чернышов, нынешний министр регионального развития.Ранее во вторник украинские СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, сообщали, что Витренко написал заявление об отставке, а его место займет министр развития общин Чернышов.Витренко был назначен на должность главы "Нафтогаза "Украины" в апреле 2021 года вместо уволенного с этого поста Андрея Коболева. До этого Витренко исполнял обязанности министра энергетики Украины. В начале июля прошлого года Нацагентство по противодействию коррупции направило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд предписание с требованием уволить Витренко с поста главы компании. Такое требование объяснялось найденными нарушениями в деятельности Витренко на посту замминистра энергетики. Витренко оспорил предписание НАПК в суде. Тогда суд приостановил действие предписания агентства. НАПК подало апелляцию на такое решение суда.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817841241.html
https://ria.ru/20220914/naftogaz-1816818038.html
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юрий витренко, украина, нафтогаз украины, в мире, андрей коболев, алексей гончаренко, верховная рада украины
Юрий Витренко, Украина, Нафтогаз Украины, В мире, Андрей Коболев, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
16:29 01.11.2022 (обновлено: 16:49 01.11.2022)
 
Правительство Украины уволило главу "Нафтогаза"

Правительство Украины уволило главу "Нафтогаза" Юрия Витренко

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЮрий Витренко
Юрий Витренко - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Юрий Витренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил главу "Нафтогаза" Юрия Витренко, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Юрия Витренко", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гончаренко.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 13:28
Глава "Оператора ГТС Украины" сообщил, что его уволили с поста
Депутат добавил, что за увольнение кабмин проголосовал единогласно, в связи с чем предположил, что увольнение связано не с отрицательными результатами работы, а с "политической волей". По мнению Гончаренко, новым главой "Нафтогаза" станет Алексей Чернышов, нынешний министр регионального развития.
Ранее во вторник украинские СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, сообщали, что Витренко написал заявление об отставке, а его место займет министр развития общин Чернышов.
Витренко был назначен на должность главы "Нафтогаза "Украины" в апреле 2021 года вместо уволенного с этого поста Андрея Коболева. До этого Витренко исполнял обязанности министра энергетики Украины. В начале июля прошлого года Нацагентство по противодействию коррупции направило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд предписание с требованием уволить Витренко с поста главы компании. Такое требование объяснялось найденными нарушениями в деятельности Витренко на посту замминистра энергетики. Витренко оспорил предписание НАПК в суде. Тогда суд приостановил действие предписания агентства. НАПК подало апелляцию на такое решение суда.
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14 сентября, 18:55
В Раде предложили Зеленскому уволить главу "Нафтогаза Украины"
 
Юрий ВитренкоУкраинаНафтогаз УкраиныВ миреАндрей КоболевАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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