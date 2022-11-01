https://ria.ru/20221101/ukraina-1828444608.html

Украинским призывникам закрыли выезд за границу по справкам об инвалидности

Украинским призывникам закрыли выезд за границу по справкам об инвалидности - РИА Новости, 01.11.2022

Украинским призывникам закрыли выезд за границу по справкам об инвалидности

Украинским призывникам закрыли выезд за границу по решению медкомиссии об инвалидности из-за частных подделок справок и коррупционной составляющей, сообщил... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:29

2022-11-01T16:29

2022-11-01T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

виктор ляшко

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинским призывникам закрыли выезд за границу по решению медкомиссии об инвалидности из-за частных подделок справок и коррупционной составляющей, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен."Реагируя на поручение президента о рассмотрении петиции о запрете выезда мужчинам за границу, а также для предотвращения фальсификации справок, уменьшения коррупционных рисков и злоупотребления служебным положением работников МСЭК (медико-социальной экспертной комиссией – ред.) и врачей медицинских учреждений при установлении группы инвалидности, и, как следствие, прекращения схем для организации выезда военнообязанных мужчин, были внесены соответствующие изменения в перечень документов, дающих право на пересечение границы", - приводит слова Ляшко издание "Судебно-юридическая газета".Он отметил, что мобилизация на Украине, к сожалению, спровоцировала у некоторых лиц желание "подзаработать на запрете выезда за границу", в связи с чем из документов исключили справку к акту осмотра медкомиссии при установлении инвалидности. Теперь, по его словам, к документам, разрешающим выезд за границу во время военного положения, относятся удостоверения, подтверждающее соответствующий статус, пенсионного удостоверения, а также справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной минсоцполитики Украины.Кабмин Украины 28 октября принял постановление, утвердив данные изменения.Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.

https://ria.ru/20221101/shoygu-1828386794.html

https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828440576.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, виктор ляшко, украина, верховная рада украины