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Украинским призывникам закрыли выезд за границу по справкам об инвалидности - РИА Новости, 01.11.2022
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https://ria.ru/20221101/ukraina-1828444608.html
Украинским призывникам закрыли выезд за границу по справкам об инвалидности
Украинским призывникам закрыли выезд за границу по справкам об инвалидности - РИА Новости, 01.11.2022
Украинским призывникам закрыли выезд за границу по справкам об инвалидности
Украинским призывникам закрыли выезд за границу по решению медкомиссии об инвалидности из-за частных подделок справок и коррупционной составляющей, сообщил... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:29
2022-11-01T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
виктор ляшко
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинским призывникам закрыли выезд за границу по решению медкомиссии об инвалидности из-за частных подделок справок и коррупционной составляющей, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен."Реагируя на поручение президента о рассмотрении петиции о запрете выезда мужчинам за границу, а также для предотвращения фальсификации справок, уменьшения коррупционных рисков и злоупотребления служебным положением работников МСЭК (медико-социальной экспертной комиссией – ред.) и врачей медицинских учреждений при установлении группы инвалидности, и, как следствие, прекращения схем для организации выезда военнообязанных мужчин, были внесены соответствующие изменения в перечень документов, дающих право на пересечение границы", - приводит слова Ляшко издание "Судебно-юридическая газета".Он отметил, что мобилизация на Украине, к сожалению, спровоцировала у некоторых лиц желание "подзаработать на запрете выезда за границу", в связи с чем из документов исключили справку к акту осмотра медкомиссии при установлении инвалидности. Теперь, по его словам, к документам, разрешающим выезд за границу во время военного положения, относятся удостоверения, подтверждающее соответствующий статус, пенсионного удостоверения, а также справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной минсоцполитики Украины.Кабмин Украины 28 октября принял постановление, утвердив данные изменения.Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.
https://ria.ru/20221101/shoygu-1828386794.html
https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828440576.html
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в мире, виктор ляшко, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Ляшко, Украина, Верховная Рада Украины
16:29 01.11.2022
 
Украинским призывникам закрыли выезд за границу по справкам об инвалидности

Украинским призывникам закрыли выезд за границу по справкам об инвалидности из-за подделок

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские пограничники. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинским призывникам закрыли выезд за границу по решению медкомиссии об инвалидности из-за частных подделок справок и коррупционной составляющей, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
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"Реагируя на поручение президента о рассмотрении петиции о запрете выезда мужчинам за границу, а также для предотвращения фальсификации справок, уменьшения коррупционных рисков и злоупотребления служебным положением работников МСЭК (медико-социальной экспертной комиссией – ред.) и врачей медицинских учреждений при установлении группы инвалидности, и, как следствие, прекращения схем для организации выезда военнообязанных мужчин, были внесены соответствующие изменения в перечень документов, дающих право на пересечение границы", - приводит слова Ляшко издание "Судебно-юридическая газета".
Он отметил, что мобилизация на Украине, к сожалению, спровоцировала у некоторых лиц желание "подзаработать на запрете выезда за границу", в связи с чем из документов исключили справку к акту осмотра медкомиссии при установлении инвалидности. Теперь, по его словам, к документам, разрешающим выезд за границу во время военного положения, относятся удостоверения, подтверждающее соответствующий статус, пенсионного удостоверения, а также справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной минсоцполитики Украины.
Кабмин Украины 28 октября принял постановление, утвердив данные изменения.
Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.
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