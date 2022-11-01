https://ria.ru/20221101/ukraina-1828444608.html
Украинским призывникам закрыли выезд за границу по справкам об инвалидности
Украинским призывникам закрыли выезд за границу по справкам об инвалидности - РИА Новости, 01.11.2022
Украинским призывникам закрыли выезд за границу по справкам об инвалидности
Украинским призывникам закрыли выезд за границу по решению медкомиссии об инвалидности из-за частных подделок справок и коррупционной составляющей, сообщил... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:29
2022-11-01T16:29
2022-11-01T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
виктор ляшко
украина
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770800279_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d87e39ba4a3957640ad9defe9061e635.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинским призывникам закрыли выезд за границу по решению медкомиссии об инвалидности из-за частных подделок справок и коррупционной составляющей, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен."Реагируя на поручение президента о рассмотрении петиции о запрете выезда мужчинам за границу, а также для предотвращения фальсификации справок, уменьшения коррупционных рисков и злоупотребления служебным положением работников МСЭК (медико-социальной экспертной комиссией – ред.) и врачей медицинских учреждений при установлении группы инвалидности, и, как следствие, прекращения схем для организации выезда военнообязанных мужчин, были внесены соответствующие изменения в перечень документов, дающих право на пересечение границы", - приводит слова Ляшко издание "Судебно-юридическая газета".Он отметил, что мобилизация на Украине, к сожалению, спровоцировала у некоторых лиц желание "подзаработать на запрете выезда за границу", в связи с чем из документов исключили справку к акту осмотра медкомиссии при установлении инвалидности. Теперь, по его словам, к документам, разрешающим выезд за границу во время военного положения, относятся удостоверения, подтверждающее соответствующий статус, пенсионного удостоверения, а также справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной минсоцполитики Украины.Кабмин Украины 28 октября принял постановление, утвердив данные изменения.Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.
https://ria.ru/20221101/shoygu-1828386794.html
https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828440576.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770800279_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62f031dbdc449990b63aa0d086c3ac46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор ляшко, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Ляшко, Украина, Верховная Рада Украины
Украинским призывникам закрыли выезд за границу по справкам об инвалидности
Украинским призывникам закрыли выезд за границу по справкам об инвалидности из-за подделок
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинским призывникам закрыли выезд за границу по решению медкомиссии об инвалидности из-за частных подделок справок и коррупционной составляющей, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Верховная рада
Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
"Реагируя на поручение президента о рассмотрении петиции о запрете выезда мужчинам за границу, а также для предотвращения фальсификации справок, уменьшения коррупционных рисков и злоупотребления служебным положением работников МСЭК (медико-социальной экспертной комиссией – ред.) и врачей медицинских учреждений при установлении группы инвалидности, и, как следствие, прекращения схем для организации выезда военнообязанных мужчин, были внесены соответствующие изменения в перечень документов, дающих право на пересечение границы", - приводит слова Ляшко издание "Судебно-юридическая газета".
Он отметил, что мобилизация на Украине, к сожалению, спровоцировала у некоторых лиц желание "подзаработать на запрете выезда за границу", в связи с чем из документов исключили справку к акту осмотра медкомиссии при установлении инвалидности. Теперь, по его словам, к документам, разрешающим выезд за границу во время военного положения, относятся удостоверения, подтверждающее соответствующий статус, пенсионного удостоверения, а также справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной минсоцполитики Украины.
Кабмин Украины 28 октября принял постановление, утвердив данные изменения.
Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.