11:45 01.11.2022 (обновлено: 11:46 01.11.2022)
Запад в 2013 году испугался, что Украина войдет в ЕАЭС, заявил Слуцкий
Слуцкий: Запад развивал праворадикалов на Украине, опасаясь ее вхождения в ЕАЭС
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Западные партнёры испугались возможности вступления Украины в Евразийский экономический союз в 2013 году и начали развивать праворадикальные движения, переход на стандарты Евросоюза оставил бы на улице тысячи значимых предприятий на Украине, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Испугавшись вхождения Украины в Евразийский экономический проект (в 2013 году), наши западные партнёры, а на самом деле жесткие оппоненты, стали развивать на Украины праворадикальные движения", - сказал Слуцкий на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Он подчеркнул, что на самом деле речь шла не о вступлении Украины в Евразийский экономический союз. "Для нас уже на то время Украина со своей национальной экономикой была бы пудовой гирей на ногах евразийской системы координат. Переход на те стандарты Евросоюза выкинул бы неминуемо на улицу тысячи и тысячи трудящихся инфраструктурно значимых предприятий Украины. Именно это заставило (Виктора) Януковича воздержаться от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, но США это поняли иначе", - добавил председатель ЛДПР.