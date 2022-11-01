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Запад не интересует судьба Украины, заявил Слуцкий - РИА Новости, 01.11.2022
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Запад не интересует судьба Украины, заявил Слуцкий
Запад не интересует судьба Украины, заявил Слуцкий - РИА Новости, 01.11.2022
Запад не интересует судьба Украины, заявил Слуцкий
Судьба Украины и 46 миллионов украинцев не интересует "друзей" на Западе, они используют ее для давления на Россию, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:31
2022-11-01T11:31
в мире
украина
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Судьба Украины и 46 миллионов украинцев не интересует "друзей" на Западе, они используют ее для давления на Россию, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Схватка с нацизмом, бог даст, крайняя в истории человечества на территории Украины ещё раз доказывает, насколько сегодня важно консолидировать русский мир, насколько важно сегодня быть нам вместе. Мы неоднократно с разных трибун, на разных площадках говорили о том, что Вашингтон и его сателлиты используют Украину для давления на Россию. При этом что будет с Украиной и какая судьба ждет 46 миллионов украинцев наших, как я это называю, стратегических друзей на Западе не интересует", - сказал Слуцкий на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.Он напомнил, что против России введено более 10 тысяч санкций.
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в мире, украина, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр, нато
В мире, Украина, Россия, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
11:31 01.11.2022
 
Запад не интересует судьба Украины, заявил Слуцкий

Слуцкий заявил, что Западу неинтересно, что будет с Украиной и ее жителями

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Судьба Украины и 46 миллионов украинцев не интересует "друзей" на Западе, они используют ее для давления на Россию, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Схватка с нацизмом, бог даст, крайняя в истории человечества на территории Украины ещё раз доказывает, насколько сегодня важно консолидировать русский мир, насколько важно сегодня быть нам вместе. Мы неоднократно с разных трибун, на разных площадках говорили о том, что Вашингтон и его сателлиты используют Украину для давления на Россию. При этом что будет с Украиной и какая судьба ждет 46 миллионов украинцев наших, как я это называю, стратегических друзей на Западе не интересует", - сказал Слуцкий на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Он напомнил, что против России введено более 10 тысяч санкций.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 08:00
США и Украина сорвали джекпот. За него им приходится дорого платить
 
В миреУкраинаРоссияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Ситуация в ДНР и ЛНРНАТО
 
 
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