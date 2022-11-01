https://ria.ru/20221101/ukraina-1828349362.html
Запад не интересует судьба Украины, заявил Слуцкий
Запад не интересует судьба Украины, заявил Слуцкий - РИА Новости, 01.11.2022
Запад не интересует судьба Украины, заявил Слуцкий
Судьба Украины и 46 миллионов украинцев не интересует "друзей" на Западе, они используют ее для давления на Россию, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:31
2022-11-01T11:31
2022-11-01T11:31
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ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Судьба Украины и 46 миллионов украинцев не интересует "друзей" на Западе, они используют ее для давления на Россию, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Схватка с нацизмом, бог даст, крайняя в истории человечества на территории Украины ещё раз доказывает, насколько сегодня важно консолидировать русский мир, насколько важно сегодня быть нам вместе. Мы неоднократно с разных трибун, на разных площадках говорили о том, что Вашингтон и его сателлиты используют Украину для давления на Россию. При этом что будет с Украиной и какая судьба ждет 46 миллионов украинцев наших, как я это называю, стратегических друзей на Западе не интересует", - сказал Слуцкий на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.Он напомнил, что против России введено более 10 тысяч санкций.
https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр, нато
В мире, Украина, Россия, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
Запад не интересует судьба Украины, заявил Слуцкий
Слуцкий заявил, что Западу неинтересно, что будет с Украиной и ее жителями