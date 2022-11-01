https://ria.ru/20221101/ukraina-1828329118.html

В украинском Марганце более 40 тысяч семей остались без воды

В украинском Марганце более 40 тысяч семей остались без воды - РИА Новости, 01.11.2022

В украинском Марганце более 40 тысяч семей остались без воды

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что из-за обстрелов в городе Марганце обесточена насосная станция водоканала, более... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:31

2022-11-01T10:31

2022-11-01T10:31

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валентин резниченко

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что из-за обстрелов в городе Марганце обесточена насосная станция водоканала, более 40 000 семей остались без воды.Ранее во вторник сообщалось о воздушной тревоге в ряде областей Украины, тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях."В Марганецкой общине обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию водоканала. Более 40 000 семей остались без воды", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.Он отметил, что энергетики проводят работы по устранению повреждений, вода вскоре вернется в дома.В понедельник, 31 октября, в офисе Владимира Зеленского заявили, что из-за ударов по критической инфраструктуре вводятся экстренные отключения электроэнергии на Украине. Власти заявляют о серьезных разрушениях на объектах энергосистемы в Днепропетровске и Павлограде. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что последствия ударов "являются очень ощутимыми для всей энергосистемы Украины".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221031/kiev-1828007073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, валентин резниченко, владимир зеленский, денис шмыгаль, украина, днепропетровск, полтавская область, вооруженные силы рф