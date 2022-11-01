В украинском Марганце более 40 тысяч семей остались без воды
В украинском Марганце обесточена насосная станция, более 40 тысяч семей остались без воды
Кран в ванной комнате. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что из-за обстрелов в городе Марганце обесточена насосная станция водоканала, более 40 000 семей остались без воды.
Ранее во вторник сообщалось о воздушной тревоге в ряде областей Украины, тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях.
"В Марганецкой общине обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию водоканала. Более 40 000 семей остались без воды", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что энергетики проводят работы по устранению повреждений, вода вскоре вернется в дома.
В понедельник, 31 октября, в офисе Владимира Зеленского заявили, что из-за ударов по критической инфраструктуре вводятся экстренные отключения электроэнергии на Украине. Власти заявляют о серьезных разрушениях на объектах энергосистемы в Днепропетровске и Павлограде. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что последствия ударов "являются очень ощутимыми для всей энергосистемы Украины".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.