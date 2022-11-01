https://ria.ru/20221101/ukraina-1828314632.html

ВСУ выпустили по территории ДНР 11 снарядов и 15 мин

ВСУ выпустили по территории ДНР 11 снарядов и 15 мин - РИА Новости, 01.11.2022

ВСУ выпустили по территории ДНР 11 снарядов и 15 мин

Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, а также 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:16

2022-11-01T09:16

2022-11-01T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

ясиноватая

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, а также 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что украинские войска выпустили по Ясиноватой в 8.28 три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 8.36 - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 8.10 по Никитовскому району Горловки украинские войска выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/gosbyuro-1828215089.html

https://ria.ru/20221031/gorlovka-1828216698.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, стирол, нато