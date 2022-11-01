09:16 01.11.2022 (обновлено: 09:17 01.11.2022)
ВСУ выпустили по территории ДНР 11 снарядов и 15 мин
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по территории республики 11 снарядов и 15 мин
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, а также 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что украинские войска выпустили по Ясиноватой в 8.28 три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 8.36 - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 8.10 по Никитовскому району Горловки украинские войска выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.