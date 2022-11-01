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ВСУ выпустили по территории ДНР 11 снарядов и 15 мин - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/ukraina-1828314632.html
ВСУ выпустили по территории ДНР 11 снарядов и 15 мин
ВСУ выпустили по территории ДНР 11 снарядов и 15 мин - РИА Новости, 01.11.2022
ВСУ выпустили по территории ДНР 11 снарядов и 15 мин
Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, а также 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:16
2022-11-01T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
ясиноватая
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, а также 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что украинские войска выпустили по Ясиноватой в 8.28 три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 8.36 - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 8.10 по Никитовскому району Горловки украинские войска выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20221031/gosbyuro-1828215089.html
https://ria.ru/20221031/gorlovka-1828216698.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, СЦКК, Стирол, НАТО
09:16 01.11.2022 (обновлено: 09:17 01.11.2022)
 
ВСУ выпустили по территории ДНР 11 снарядов и 15 мин

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по территории республики 11 снарядов и 15 мин

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории ДНР 11 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, а также 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что украинские войска выпустили по Ясиноватой в 8.28 три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 8.36 - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 8.10 по Никитовскому району Горловки украинские войска выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяСЦККСтиролНАТО
 
 
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