https://ria.ru/20221101/ukraina-1828311424.html

Блумберг призвал США назначить контролера помощи Украине

Блумберг призвал США назначить контролера помощи Украине - РИА Новости, 01.11.2022

Блумберг призвал США назначить контролера помощи Украине

США следует назначить ответственного за контроль над использованием военной помощи Украиной, говорится в редакционной статье агентства Блумберг. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T08:49

2022-11-01T08:49

2022-11-01T08:49

в мире

алексей резников

украина

сша

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верховная рада украины

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США следует назначить ответственного за контроль над использованием военной помощи Украиной, говорится в редакционной статье агентства Блумберг.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс создать механизм контроля за помощью Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений. Позднее Верховная рада Украины создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну "материально-технической помощью"."В обмен на договоренность внутри конгресса о продолжении обеспечения Украины оружием и помощью (президенту США Джо) Байдену следует назначить наблюдателя для контроля над расходами США по образцу специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана", - говорится в статье.По мнению авторов, республиканцы верно требуют ужесточения контроля над расходами. Как считают редакторы, администрация Байдена не хочет поддерживать более жесткие меры, опасаясь, что они замедлят поставки и укажут на возможный недостаток уверенности в украинских властях.Журналисты полагают, что потенциал нецелевого использования средств на Украине велик: еще до спецоперации у страны были проблемы с коррупцией."Также существует вероятность, пусть и незначительная, что оружие американского производства может попасть не в те руки или быть продано субъектам за пределами Украины", - указывается в статье.Ранее общественная телерадиовещательная корпорация YLE сообщила, что центральная криминальная полиция Финляндии располагает оперативными данными о том, что оружие, поставляемое Киеву, попало к финским преступникам.

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823269704.html

https://ria.ru/20221027/partiya-1827377480.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей резников, украина, сша, киев, верховная рада украины