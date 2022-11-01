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В Харьковской области возбудили 12 уголовных дел против учителей
В Харьковской области возбудили 12 уголовных дел против учителей - РИА Новости, 01.11.2022
В Харьковской области возбудили 12 уголовных дел против учителей
В Харьковской области заведено 12 уголовных дел против учителей, которые работали в регионе во время его нахождения под контролем РФ, сообщил начальник... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:01
2022-11-01T10:01
2022-11-01T10:09
в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Харьковской области заведено 12 уголовных дел против учителей, которые работали в регионе во время его нахождения под контролем РФ, сообщил начальник областного следственного управления Нацполиции Сергей Болвинов."Всего на данный момент открыто 12 дел. Об одном из них я уже писал - в Бабенково местная жительница согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты, а также отправила двух украинских учителей в Курске для получения методик, по которым они планировали обучать детей", - приводит слова Болвинова украинское издание "Страна".По его словам, часть подозреваемых выехали из региона.В министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "фильтрационные мероприятия", проводимые Украиной на территориях, с которых были выведены союзные силы, означают убийства мирных граждан и вызывают особую тревогу.
https://ria.ru/20221003/donbass-1820642867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьковская область, украина
В мире, Харьковская область, Украина
10:01 01.11.2022 (обновлено: 10:09 01.11.2022)
В Харьковской области возбудили 12 уголовных дел против учителей
На Украине возбудили дела против учителей, работавших на территориях под контролем России