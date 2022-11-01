https://ria.ru/20221101/uchitelya-1828322415.html

В Харьковской области возбудили 12 уголовных дел против учителей

В Харьковской области возбудили 12 уголовных дел против учителей - РИА Новости, 01.11.2022

В Харьковской области возбудили 12 уголовных дел против учителей

В Харьковской области заведено 12 уголовных дел против учителей, которые работали в регионе во время его нахождения под контролем РФ, сообщил начальник... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:01

2022-11-01T10:01

2022-11-01T10:09

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Харьковской области заведено 12 уголовных дел против учителей, которые работали в регионе во время его нахождения под контролем РФ, сообщил начальник областного следственного управления Нацполиции Сергей Болвинов."Всего на данный момент открыто 12 дел. Об одном из них я уже писал - в Бабенково местная жительница согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты, а также отправила двух украинских учителей в Курске для получения методик, по которым они планировали обучать детей", - приводит слова Болвинова украинское издание "Страна".По его словам, часть подозреваемых выехали из региона.В министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "фильтрационные мероприятия", проводимые Украиной на территориях, с которых были выведены союзные силы, означают убийства мирных граждан и вызывают особую тревогу.

https://ria.ru/20221003/donbass-1820642867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, украина