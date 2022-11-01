https://ria.ru/20221101/ubiystvo-1828320640.html
В Кузбассе будут судить женщину, вместе с подругой убившую сына кувалдой
В Кузбассе будут судить женщину, вместе с подругой убившую сына кувалдой - РИА Новости, 01.11.2022
В Кузбассе будут судить женщину, вместе с подругой убившую сына кувалдой
Мать, которая решила кувалдой отомстить 41-летнему сыну за оскорбления и избиения, и ее подругу будут судить в Кузбассе за убийство, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:46
2022-11-01T09:46
2022-11-01T09:46
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 1 ноя – РИА Новости. Мать, которая решила кувалдой отомстить 41-летнему сыну за оскорбления и избиения, и ее подругу будут судить в Кузбассе за убийство, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.О преступлении правоохранителям стало известно от 59-летней жительницы Прокопьевска. Она заявила, что убила сына вместе с ранее судимой 63-летней подругой, на приусадебном участке ее дома полицейские обнаружили закопанное в сугробе тело мужчины. Женщины решили сознаться, так как понимали, что история всплывет, говорится в релизе."Следователю 59-летняя обвиняемая призналась, что они с подругой распивали спиртное, а сын их оскорбил, также она пояснила, что он избивал их, однако в правоохранительные органы они не обращались… Злоумышленницы решили убить обидчика. Так, они дождались, когда потерпевший уснет, и по очереди нанесли ему кувалдой множество ударов", – говорится в сообщении.Жительницы Прокопьевска обвиняются по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221101/sud-1828311668.html
прокопьевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокопьевск, кемеровская область
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область
В Кузбассе будут судить женщину, вместе с подругой убившую сына кувалдой
В Кузбассе будут судить женщину, вместе с подругой убившую 41-летнего сына кувалдой
КЕМЕРОВО, 1 ноя – РИА Новости. Мать, которая решила кувалдой отомстить 41-летнему сыну за оскорбления и избиения, и ее подругу будут судить в Кузбассе за убийство, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
О преступлении правоохранителям стало известно от 59-летней жительницы Прокопьевска
. Она заявила, что убила сына вместе с ранее судимой 63-летней подругой, на приусадебном участке ее дома полицейские обнаружили закопанное в сугробе тело мужчины. Женщины решили сознаться, так как понимали, что история всплывет, говорится в релизе.
"Следователю 59-летняя обвиняемая призналась, что они с подругой распивали спиртное, а сын их оскорбил, также она пояснила, что он избивал их, однако в правоохранительные органы они не обращались… Злоумышленницы решили убить обидчика. Так, они дождались, когда потерпевший уснет, и по очереди нанесли ему кувалдой множество ударов", – говорится в сообщении.
Жительницы Прокопьевска обвиняются по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – добавили в ведомстве.