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Магаданец получил девять лет тюрьмы за поддержку неонацистской идеологии

Магаданец получил девять лет тюрьмы за поддержку неонацистской идеологии - РИА Новости, 01.11.2022

Магаданец получил девять лет тюрьмы за поддержку неонацистской идеологии

Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Магадана виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности и реабилитации... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T07:46

2022-11-01T07:46

2022-11-01T07:46

общество

владимир путин

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магаданская область

магадан

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МАГАДАН, 1 ноя – РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Магадана виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности и реабилитации нацизма и приговорил его к 9 годам лишения свободы, сообщает во вторник УФСБ России по Магаданской области.Уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Магаданской области."Виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу", - дополняет ведомство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20210303/kriminal-1599723078.html

россия

магаданская область

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общество, владимир путин, россия, магаданская область, магадан