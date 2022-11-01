Магаданец получил девять лет тюрьмы за поддержку неонацистской идеологии
Житель Магадана был приговорен к девяти годам лишения свободы за реабилитацию нацизма
Следственный изолятор . Архивное фото
МАГАДАН, 1 ноя – РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Магадана виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности и реабилитации нацизма и приговорил его к 9 годам лишения свободы, сообщает во вторник УФСБ России по Магаданской области.
"На фоне проводимой Российской Федерацией специальной военной операции обвиняемый, поддерживая неонацистскую идеологию, призывал к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности, а также представителей органов государственной власти и сотрудников правоохранительных структур. Также в своих высказываниях он публично оскорбил честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны", - сообщает ведомство.
Уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Магаданской области.
"Виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу", - дополняет ведомство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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