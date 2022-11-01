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Магаданец получил девять лет тюрьмы за поддержку неонацистской идеологии - РИА Новости, 01.11.2022
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Магаданец получил девять лет тюрьмы за поддержку неонацистской идеологии
Магаданец получил девять лет тюрьмы за поддержку неонацистской идеологии - РИА Новости, 01.11.2022
Магаданец получил девять лет тюрьмы за поддержку неонацистской идеологии
Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Магадана виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности и реабилитации... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T07:46
2022-11-01T07:46
общество
владимир путин
россия
магаданская область
магадан
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МАГАДАН, 1 ноя – РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Магадана виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности и реабилитации нацизма и приговорил его к 9 годам лишения свободы, сообщает во вторник УФСБ России по Магаданской области.Уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Магаданской области."Виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу", - дополняет ведомство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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общество, владимир путин, россия, магаданская область, магадан
Общество, Владимир Путин, Россия, Магаданская область, Магадан
07:46 01.11.2022
 
Магаданец получил девять лет тюрьмы за поддержку неонацистской идеологии

Житель Магадана был приговорен к девяти годам лишения свободы за реабилитацию нацизма

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МАГАДАН, 1 ноя – РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд признал жителя Магадана виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности и реабилитации нацизма и приговорил его к 9 годам лишения свободы, сообщает во вторник УФСБ России по Магаданской области.
"На фоне проводимой Российской Федерацией специальной военной операции обвиняемый, поддерживая неонацистскую идеологию, призывал к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности, а также представителей органов государственной власти и сотрудников правоохранительных структур. Также в своих высказываниях он публично оскорбил честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны", - сообщает ведомство.
Уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Магаданской области.
"Виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу", - дополняет ведомство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияМагаданская областьМагадан
 
 
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