https://ria.ru/20221101/twitter-1828403833.html

"СПБ биржа" прекратит торги акциями Twitter

"СПБ биржа" прекратит торги акциями Twitter - РИА Новости, 01.11.2022

"СПБ биржа" прекратит торги акциями Twitter

"СПБ биржа" приняла решение о прекращении торгов акциями Twitter с четверга, говорится в сообщении на сайте торговой площадки. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:13

2022-11-01T14:13

2022-11-01T14:20

twitter

илон маск

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "СПБ биржа" приняла решение о прекращении торгов акциями Twitter с четверга, говорится в сообщении на сайте торговой площадки."Первым заместителем генерального директора ПАО "СПБ Биржа" 31 октября принято решение о прекращении торгов с 3 ноября ценными бумагами Twitter в связи с исключением ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам", - говорится в сообщении.В пресс-службе биржи пояснили, что компания "выполняет стандартные процедуры в рамках завершения глобального корпоративного действия в отношении акций компании Twitter, Inc"."По условиям сделки акционеры TWTR получат по 54,2 доллара за каждую одну обыкновенную акцию Twitter, Inc. (ISIN US90184L1026). По акциям TWTR, находящимся на торговых разделах субсчетов депо, деньги будут переведены инвесторам автоматически, после получения соответствующих денежных средств СПБ Банком от вышестоящих международных депозитариев", - уточнили внимание представители торговой площадки.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. Ранее СМИ сообщили, что эпопея с её покупкой известным предпринимателем и одним из самых богатых людей мира Илоном Маском, похоже, завершилась.Маск приобрёл соцсеть за 44 миллиарда долларов. Слияние Twitter, Inc. и X Holdings II, Inc. - дочерней компанией X Holdings I, Inc., полностью принадлежащей Маску - вступило в силу 27 октября. Если бы покупка не завершилась 28 октября, мог бы начаться инициированный компанией судебный процесс в отношении Маска. Соответственно, с 28 октября торги акциями Twitter были также приостановлены на Нью-Йоркской бирже.

https://ria.ru/20221031/twitter-1828188311.html

https://ria.ru/20221031/twitter-1828104515.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

twitter, илон маск, россия, экономика