https://ria.ru/20221101/tusur-1828205425.html

Российские ученые создали цифровой аналог человеческого уха

Российские ученые создали цифровой аналог человеческого уха - РИА Новости, 01.11.2022

Российские ученые создали цифровой аналог человеческого уха

Математическую модель распознавания речи, превосходящую аналоги по отдельным параметрам в несколько раз, создали ученые ТУСУРа. По их словам, разработка может... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T03:00

2022-11-01T03:00

2022-11-01T03:00

наука

томский университет систем управления и радиоэлектроники

открытия - риа наука

навигатор абитуриента

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томск

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Математическую модель распознавания речи, превосходящую аналоги по отдельным параметрам в несколько раз, создали ученые ТУСУРа. По их словам, разработка может стать основой комплексной системы цифровой идентификации личности, а также позволит легче управлять "умной" техникой с помощью голоса. Об этом сообщил Проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР.Определение личности по голосу с помощью распознавания речи – активно развивающийся подход к цифровой безопасности, применяемый при управлении техникой и в системах безопасности банковских сервисов дистанционного обслуживания, сообщили специалисты.Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали новую математическую модель распознавания речи, превосходящую аналоги по точности и позволяющую корректно идентифицировать говорящего.По словам ученых, погрешность при распознавании основного тона речи у новой системы в четыре раза меньше, чем у лучших мировых аналогов. Это позволяет разработке намного лучше справляться с распознаванием обычной спонтанной речи или даже пения.Как объяснили создатели, эта возможность поможет, например, общаться с "умными" системами не с помощью формальных команд, а почти так же, как с обычным живым собеседником."Наша разработка особенно эффективна при распознавании различных аббревиатур, редко встречающихся слов и фраз. Отдельное направление – выделение ключевых слов из речи, распознавание которых может стать заменой формальных команд при управлении "умной" техникой", – подчеркнул Конев.Одним из результатов работы, как объяснили ученые ТУСУРа, должна стать система продленной аутентификации, которая позволит в течение всего сеанса связи удостоверять личность собеседника. Это позволит полностью исключить некоторые типы мошенничества, уверены ученые.Кроме инструментов повышения цифровой безопасности, связанных с речью, специалисты ТУСУРа также создают нейросетевые инструменты, ориентированные на работу с текстом. По словам ученых, их подход позволит проверять авторство различных текстовых материалов, от сообщений в социальных сетях до исходного кода программного обеспечения.В дальнейшем научный коллектив намерен разработать комплексное программное решение, которое позволит контролировать присутствие конкретного абонента в чате, веб-конференции или переписке в электронной почте, а также отличать бота от реального человека.Работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221010/yufu-1822038937.html

https://ria.ru/20220714/yuurgu-1801951359.html

https://ria.ru/20221020/mgimo-1825197638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

томский университет систем управления и радиоэлектроники, открытия - риа наука, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, томск