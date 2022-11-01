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В России не выявили новых случаев заражения "цербером" - РИА Новости, 01.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221101/tserber-1828362227.html
В России не выявили новых случаев заражения "цербером"
В России не выявили новых случаев заражения "цербером" - РИА Новости, 01.11.2022
В России не выявили новых случаев заражения "цербером"
Новых случаев заражения вариантом коронавируса "цербер" в России не выявлено, доминирующими остаются варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:10
2022-11-01T12:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новых случаев заражения вариантом коронавируса "цербер" в России не выявлено, доминирующими остаются варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."За последние две недели к линии BA.1 геноварианта "Омикрон" отнесено 0,5% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 3,9%, к линиям BA.4/BA.5 – более 95%. По состоянию на 31 октября в базу внесено шесть образцов подварианта BQ.1. Новые сиквенсы подварианта BQ 1.1 ("цербер") в VGARus не депонировались", - говорится в сообщении.Тенденция снижения заболеваемости фиксируется на территории России уже шестую неделю подряд, показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился на 12%, уточнили в ведомстве. При этом превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 38 регионах страны, отметили в пресс-службе.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
12:10 01.11.2022
 
В России не выявили новых случаев заражения "цербером"

Роспотребнадзор: новых случаев заражения вариантом коронавируса "цербер" не выявили

© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовНаучный сотрудник лаборатории за работой
Научный сотрудник лаборатории за работой - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
Научный сотрудник лаборатории за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новых случаев заражения вариантом коронавируса "цербер" в России не выявлено, доминирующими остаются варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"За последние две недели к линии BA.1 геноварианта "Омикрон" отнесено 0,5% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 3,9%, к линиям BA.4/BA.5 – более 95%. По состоянию на 31 октября в базу внесено шесть образцов подварианта BQ.1. Новые сиквенсы подварианта BQ 1.1 ("цербер") в VGARus не депонировались", - говорится в сообщении.
Тенденция снижения заболеваемости фиксируется на территории России уже шестую неделю подряд, показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился на 12%, уточнили в ведомстве. При этом превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 38 регионах страны, отметили в пресс-службе.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19 - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 06:33
Эксперт рассказала об особенностях варианта коронавируса "Цербер"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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