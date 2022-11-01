https://ria.ru/20221101/tserber-1828362227.html

В России не выявили новых случаев заражения "цербером"

В России не выявили новых случаев заражения "цербером" - РИА Новости, 01.11.2022

В России не выявили новых случаев заражения "цербером"

Новых случаев заражения вариантом коронавируса "цербер" в России не выявлено, доминирующими остаются варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:10

2022-11-01T12:10

2022-11-01T12:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новых случаев заражения вариантом коронавируса "цербер" в России не выявлено, доминирующими остаются варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."За последние две недели к линии BA.1 геноварианта "Омикрон" отнесено 0,5% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 3,9%, к линиям BA.4/BA.5 – более 95%. По состоянию на 31 октября в базу внесено шесть образцов подварианта BQ.1. Новые сиквенсы подварианта BQ 1.1 ("цербер") в VGARus не депонировались", - говорится в сообщении.Тенденция снижения заболеваемости фиксируется на территории России уже шестую неделю подряд, показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился на 12%, уточнили в ведомстве. При этом превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 38 регионах страны, отметили в пресс-службе.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.

https://ria.ru/20221029/covid-1827702271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)