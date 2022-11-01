https://ria.ru/20221101/tretyakovka-1828448943.html
Третьяковка готовит выставки к юбилеям Шадра, Ткачева, Щусева и Грабаря
Третьяковка готовит выставки к юбилеям Шадра, Ткачева, Щусева и Грабаря - РИА Новости, 01.11.2022
Третьяковка готовит выставки к юбилеям Шадра, Ткачева, Щусева и Грабаря
Третьяковская галерея анонсировала планы ноября. Галерея готовит выставки к юбилеям художника Сергея Ткачева, скульптора Ивана Шадра, реформатора музейного дела РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:05
2022-11-01T18:05
2022-11-01T18:17
культура
новости культуры
алексей щусев
третьяковская галерея
марфо-мариинская обитель
казанский вокзал
музеи
выставки
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Третьяковская галерея анонсировала планы ноября. Галерея готовит выставки к юбилеям художника Сергея Ткачева, скульптора Ивана Шадра, реформатора музейного дела Игоря Грабаря и архитектора Алексея Щусева. Список мероприятий имеется в распоряжении РИА Новости.Сергей и Алексей ТкачевыРасширенная экспозиция "Художники Ткачевы. К 100-летию Сергея Ткачева" откроется 8 ноября на Крымском валу. Гости увидят ранние произведения Сергея и картины Алексея, а также первое полотно, написанное братьями совместно. "Художники составили уникальный творческий союз, который существовал более 70 лет и стал единственным в отечественном искусстве примером длительного совместного творчества двух братьев", — добавили в музее.Алексею Ткачеву сейчас 97 лет. Его брат скончался на сотом году жизни 29 марта.Иван ШадрПланируется, что экспозиция "Скульптор Шадр. К 135-летию со дня рождения" откроется в Новой Третьяковке 11 ноября. Это будет крупнейшая за последние 60 лет монографическая выставка мастера, которая продемонстрирует разнообразие жанров и тем его творчества. "Творческое наследие Шадра по значению для русского искусства сопоставимо с работами ведущих мастеров пластики ХХ века. Он является автором произведений, ставших знаковыми для советской эпохи", — отметили музее.Алексей ЩусевПроект "Алексей Щусев. Архитектор, художник, директор. К 150-летию" расположится в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и откроется 24 ноября. В него войдут архитектурные и графические работы, эскизы оформления интерьеров, фотографии, связанные с Марфо-Мариинской обителью и Казанским вокзалом."Многие произведения и документы экспонируются впервые. Экспозиция в Третьяковской галерее дает возможность оценить Щусева как одного из самых блестящих рисовальщиков эпохи модерна, представляет многогранность таланта мастера, обладавшего качествами архитектора, рисовальщика и музейного куратора", — подчеркнули организаторы.Игорь ГрабарьЭкспозиция "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения" расскажет о выдающемся реформаторе, основоположнике советской школы искусствознания и одном из организаторов всероссийской охраны и реставрации памятников старины Игоре Грабаре. Проект откроется в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке 17 ноября."Первая за несколько десятилетий крупная персональная выставка Грабаря в Третьяковской галерее рассчитана на все возрастные группы. Она познакомит с творчеством художника и новое поколение зрителей. Посетители смогут убедиться в масштабе личности мастера, ставшего героем двух разных эпох", — добавили в музее.
https://ria.ru/20221021/suprematizm-1825320132.html
https://ria.ru/20221014/balabanov-1823654068.html
https://ria.ru/20221021/vystvka-1825658200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, алексей щусев, третьяковская галерея, марфо-мариинская обитель, казанский вокзал, музеи, выставки
Культура, Новости культуры, Алексей Щусев, Третьяковская галерея, Марфо-Мариинская обитель, Казанский вокзал, Музеи, Выставки
18:05 01.11.2022 (обновлено: 18:17 01.11.2022)
Третьяковка готовит выставки к юбилеям Шадра, Ткачева, Щусева и Грабаря
Третьяковка готовит в ноябре выставки к юбилеям Шадра, Ткачева, Щусева и Грабаря
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Третьяковская галерея анонсировала планы ноября. Галерея готовит выставки к юбилеям художника Сергея Ткачева, скульптора Ивана Шадра, реформатора музейного дела Игоря Грабаря и архитектора Алексея Щусева. Список мероприятий имеется в распоряжении РИА Новости.
Расширенная экспозиция "Художники Ткачевы. К 100-летию Сергея Ткачева" откроется 8 ноября на Крымском валу. Гости увидят ранние произведения Сергея и картины Алексея, а также первое полотно, написанное братьями совместно.
"Художники составили уникальный творческий союз, который существовал более 70 лет и стал единственным в отечественном искусстве примером длительного совместного творчества двух братьев", — добавили в музее.
Алексею Ткачеву сейчас 97 лет. Его брат скончался на сотом году жизни 29 марта.
Планируется, что экспозиция "Скульптор Шадр. К 135-летию со дня рождения" откроется в Новой Третьяковке 11 ноября. Это будет крупнейшая за последние 60 лет монографическая выставка мастера, которая продемонстрирует разнообразие жанров и тем его творчества.
"Творческое наследие Шадра по значению для русского искусства сопоставимо с работами ведущих мастеров пластики ХХ века. Он является автором произведений, ставших знаковыми для советской эпохи", — отметили музее.
Проект "Алексей Щусев. Архитектор, художник, директор. К 150-летию" расположится в здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и откроется 24 ноября. В него войдут архитектурные и графические работы, эскизы оформления интерьеров, фотографии, связанные с Марфо-Мариинской обителью и Казанским вокзалом.
"Многие произведения и документы экспонируются впервые. Экспозиция в Третьяковской галерее дает возможность оценить Щусева как одного из самых блестящих рисовальщиков эпохи модерна, представляет многогранность таланта мастера, обладавшего качествами архитектора, рисовальщика и музейного куратора", — подчеркнули организаторы.
Экспозиция "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения" расскажет о выдающемся реформаторе, основоположнике советской школы искусствознания и одном из организаторов всероссийской охраны и реставрации памятников старины Игоре Грабаре. Проект откроется в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке 17 ноября.
"Первая за несколько десятилетий крупная персональная выставка Грабаря в Третьяковской галерее рассчитана на все возрастные группы. Она познакомит с творчеством художника и новое поколение зрителей. Посетители смогут убедиться в масштабе личности мастера, ставшего героем двух разных эпох", — добавили в музее.