https://ria.ru/20221101/trass-1828353590.html

Американцы пришли в ужас от глупости Трасс после сообщения Блинкену

Американцы пришли в ужас от глупости Трасс после сообщения Блинкену - РИА Новости, 01.11.2022

Американцы пришли в ужас от глупости Трасс после сообщения Блинкену

Читатели американского портала 19FortyFive отреагировали на новости о переписке британского премьера Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена о ЧП на... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:48

2022-11-01T11:48

2022-11-01T12:09

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели американского портала 19FortyFive отреагировали на новости о переписке британского премьера Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена о ЧП на "Северных потоках".Многие комментаторы заметили, что страны Запада совершают террористические акты и при этом даже не заботятся о конфиденциальности."Ну вот и все... Англия, выполняющая волю режима Байдена, на самом деле не такая уж и невообразимая. Элита, которая создала эту проблему в Украине, не собирается замерзать этой зимой. Я надеюсь, что в один прекрасный день для этой элиты проведут Нюрнбергские суды", — высказался OIF Combat Vet."Нынешние лидеры глупы и лишены воображения в своих коммуникациях. Я с большой ностальгией вспоминаю прошлые сообщения типа "орел приземлился",— написал Morton."iCloud и Google. Они предоставляют всю конфиденциальную информацию всем, кто хочет ее получить. До тех пор, пока вы платите. И благодаря партии демократов, управляющей Америкой в настоящее время, они получили свободный доступ..." — заметил NJLamer."Как некоторые страны могут быть настолько глупыми и безрассудными, когда тут ядерный армагеддон на горизонте! Давайте скажем противнику: "Мы взорвали трубопровод". Гениально", — возмутился Joe.Западные интернет-СМИ, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19FortyFive, обсуждают информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".

https://ria.ru/20221101/trass-1828342912.html

https://ria.ru/20221031/vzlom-1828109235.html

https://ria.ru/20221031/trass-1828021299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, энтони блинкен, лиз трасс, сша, англия, google, reddit, megaupload, северный поток, украина