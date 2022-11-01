https://ria.ru/20221101/trass-1828353590.html
Американцы пришли в ужас от глупости Трасс после сообщения Блинкену
Американцы пришли в ужас от глупости Трасс после сообщения Блинкену - РИА Новости, 01.11.2022
Американцы пришли в ужас от глупости Трасс после сообщения Блинкену
Читатели американского портала 19FortyFive отреагировали на новости о переписке британского премьера Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена о ЧП на... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:48
2022-11-01T11:48
2022-11-01T12:09
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели американского портала 19FortyFive отреагировали на новости о переписке британского премьера Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена о ЧП на "Северных потоках".Многие комментаторы заметили, что страны Запада совершают террористические акты и при этом даже не заботятся о конфиденциальности."Ну вот и все... Англия, выполняющая волю режима Байдена, на самом деле не такая уж и невообразимая. Элита, которая создала эту проблему в Украине, не собирается замерзать этой зимой. Я надеюсь, что в один прекрасный день для этой элиты проведут Нюрнбергские суды", — высказался OIF Combat Vet."Нынешние лидеры глупы и лишены воображения в своих коммуникациях. Я с большой ностальгией вспоминаю прошлые сообщения типа "орел приземлился",— написал Morton."iCloud и Google. Они предоставляют всю конфиденциальную информацию всем, кто хочет ее получить. До тех пор, пока вы платите. И благодаря партии демократов, управляющей Америкой в настоящее время, они получили свободный доступ..." — заметил NJLamer."Как некоторые страны могут быть настолько глупыми и безрассудными, когда тут ядерный армагеддон на горизонте! Давайте скажем противнику: "Мы взорвали трубопровод". Гениально", — возмутился Joe.Западные интернет-СМИ, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19FortyFive, обсуждают информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".
https://ria.ru/20221101/trass-1828342912.html
https://ria.ru/20221031/vzlom-1828109235.html
https://ria.ru/20221031/trass-1828021299.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, энтони блинкен, лиз трасс, сша, англия, google, reddit, megaupload, северный поток, украина
В мире, Технологии, Энтони Блинкен, Лиз Трасс, США, Англия, Google, Reddit, Megaupload, Северный поток, Украина
11:48 01.11.2022 (обновлено: 12:09 01.11.2022)
Американцы пришли в ужас от глупости Трасс после сообщения Блинкену
В США обрушились на Трасс после новостей о сообщениях Блинкену о ЧП на "Северных потоках"