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Американцы пришли в ужас от глупости Трасс после сообщения Блинкену - РИА Новости, 01.11.2022
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Американцы пришли в ужас от глупости Трасс после сообщения Блинкену
Американцы пришли в ужас от глупости Трасс после сообщения Блинкену - РИА Новости, 01.11.2022
Американцы пришли в ужас от глупости Трасс после сообщения Блинкену
Читатели американского портала 19FortyFive отреагировали на новости о переписке британского премьера Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена о ЧП на... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:48
2022-11-01T12:09
в мире
технологии
энтони блинкен
лиз трасс
сша
англия
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reddit
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели американского портала 19FortyFive отреагировали на новости о переписке британского премьера Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена о ЧП на "Северных потоках".Многие комментаторы заметили, что страны Запада совершают террористические акты и при этом даже не заботятся о конфиденциальности."Ну вот и все... Англия, выполняющая волю режима Байдена, на самом деле не такая уж и невообразимая. Элита, которая создала эту проблему в Украине, не собирается замерзать этой зимой. Я надеюсь, что в один прекрасный день для этой элиты проведут Нюрнбергские суды", — высказался OIF Combat Vet."Нынешние лидеры глупы и лишены воображения в своих коммуникациях. Я с большой ностальгией вспоминаю прошлые сообщения типа "орел приземлился",— написал Morton."iCloud и Google. Они предоставляют всю конфиденциальную информацию всем, кто хочет ее получить. До тех пор, пока вы платите. И благодаря партии демократов, управляющей Америкой в настоящее время, они получили свободный доступ..." — заметил NJLamer."Как некоторые страны могут быть настолько глупыми и безрассудными, когда тут ядерный армагеддон на горизонте! Давайте скажем противнику: "Мы взорвали трубопровод". Гениально", — возмутился Joe.Западные интернет-СМИ, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19FortyFive, обсуждают информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".
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в мире, технологии, энтони блинкен, лиз трасс, сша, англия, google, reddit, megaupload, северный поток, украина
В мире, Технологии, Энтони Блинкен, Лиз Трасс, США, Англия, Google, Reddit, Megaupload, Северный поток, Украина
11:48 01.11.2022 (обновлено: 12:09 01.11.2022)
 
Американцы пришли в ужас от глупости Трасс после сообщения Блинкену

В США обрушились на Трасс после новостей о сообщениях Блинкену о ЧП на "Северных потоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток — 1 и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
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Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели американского портала 19FortyFive отреагировали на новости о переписке британского премьера Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена о ЧП на "Северных потоках".
Многие комментаторы заметили, что страны Запада совершают террористические акты и при этом даже не заботятся о конфиденциальности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
11:18
Захарова ждет ответ по поводу сообщения Трасс о ЧП с "Северными потоками"
"Ну вот и все... Англия, выполняющая волю режима Байдена, на самом деле не такая уж и невообразимая. Элита, которая создала эту проблему в Украине, не собирается замерзать этой зимой. Я надеюсь, что в один прекрасный день для этой элиты проведут Нюрнбергские суды", — высказался OIF Combat Vet.
"Запад стал тем, против чего сражались и погибли миллионы людей во Второй мировой войне. Боже мой, как все повернулось..." — сокрушается BKMart.
"Нынешние лидеры глупы и лишены воображения в своих коммуникациях. Я с большой ностальгией вспоминаю прошлые сообщения типа "орел приземлился",— написал Morton.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:22
Песков отреагировал на статью о причастности России к взлому телефона Трасс
"iCloud и Google. Они предоставляют всю конфиденциальную информацию всем, кто хочет ее получить. До тех пор, пока вы платите. И благодаря партии демократов, управляющей Америкой в настоящее время, они получили свободный доступ..." — заметил NJLamer.
"Как некоторые страны могут быть настолько глупыми и безрассудными, когда тут ядерный армагеддон на горизонте! Давайте скажем противнику: "Мы взорвали трубопровод". Гениально", — возмутился Joe.
Западные интернет-СМИ, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19FortyFive, обсуждают информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 10:24
Телефон Трасс могли взломать израильской программой, сообщили СМИ
 
В миреТехнологииЭнтони БлинкенЛиз ТрассСШААнглияGoogleRedditMegauploadСеверный потокУкраина
 
 
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