11:18 01.11.2022 (обновлено: 15:56 01.11.2022)
Захарова ждет ответ по поводу сообщения Трасс о ЧП с "Северными потоками"
Захарова призвала Лондон ответить на данные о переписке Трасс и Блинкена по Nord Stream
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Москва ждет ответ Лондона по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках", написала в своем Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова.
"Честно говоря, мне все равно, кто и как получил эту информацию. Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: "отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами it's done ("с ним покончено")?" — написала дипломат.
Она добавила, что мировое сообщество также ждет от Лондона объяснений.
В воскресенье основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил в соцсетях, что Трасс отправила сообщение Блинкену с текстом "все сделано" спустя минуту после теракта на "Северных потоках". По его данным, политик сделала это, когда информация о взрыве еще не была известна общественности.
Предприниматель при этом не пояснил, откуда получил сведения и на чем основаны его утверждения.
На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что представители ВМС Великобритании, базирующиеся в Очакове Николаевской области Украины, принимали участие в планировании и исполнении теракта на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".
По данным военного ведомства, эти же британцы руководили подготовкой атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе в минувшую субботу. Так, они обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.
В Лондоне отказались признать свою причастность к этим подрывам.
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