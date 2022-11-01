https://ria.ru/20221101/trass-1828342912.html

Захарова ждет ответ по поводу сообщения Трасс о ЧП с "Северными потоками"

Захарова ждет ответ по поводу сообщения Трасс о ЧП с "Северными потоками" - РИА Новости, 01.11.2022

Захарова ждет ответ по поводу сообщения Трасс о ЧП с "Северными потоками"

Москва ждет ответ Лондона по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках",... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:18

2022-11-01T11:18

2022-11-01T15:56

в мире

мария захарова

лиз трасс

энтони блинкен

россия

лондон

сша

reddit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Москва ждет ответ Лондона по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках", написала в своем Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова.Она добавила, что мировое сообщество также ждет от Лондона объяснений.В воскресенье основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил в соцсетях, что Трасс отправила сообщение Блинкену с текстом "все сделано" спустя минуту после теракта на "Северных потоках". По его данным, политик сделала это, когда информация о взрыве еще не была известна общественности.Предприниматель при этом не пояснил, откуда получил сведения и на чем основаны его утверждения.На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что представители ВМС Великобритании, базирующиеся в Очакове Николаевской области Украины, принимали участие в планировании и исполнении теракта на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".По данным военного ведомства, эти же британцы руководили подготовкой атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе в минувшую субботу. Так, они обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.В Лондоне отказались признать свою причастность к этим подрывам.

https://ria.ru/20221031/gazoprovod-1828290264.html

https://ria.ru/20221031/obsledovanie-1828285962.html

россия

лондон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария захарова, лиз трасс, энтони блинкен, россия, лондон, сша, reddit, megaupload, северный поток, авария на "северных потоках"