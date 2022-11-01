Рейтинг@Mail.ru
В России создают экологичное авиационное топливо - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20221101/tpu-1828110141.html
В России создают экологичное авиационное топливо
В России создают экологичное авиационное топливо - РИА Новости, 01.11.2022
В России создают экологичное авиационное топливо
Ученые Томского политеха занимаются созданием альтернативного топлива для авиации, более экологичного и функционального, чем традиционное. Они разработали... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T07:00
2022-11-01T07:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
томский политехнический университет
россия
томск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828110967_0:231:3000:1919_1920x0_80_0_0_2fb607ace4862b87c7b57e6c79d67d7c.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ученые Томского политеха занимаются созданием альтернативного топлива для авиации, более экологичного и функционального, чем традиционное. Они разработали математические модели динамики поведения капель топлив сложной формы в камерах сгорания авиационных двигателей. Эти модели помогут прогнозировать характеристики прогрева, испарения и зажигания новых видов топлива, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.Исследователи во всем мире сегодня работают над задачей снижения антропогенных выбросов в авиации при сохранении производственных мощностей и производительности авиационных двигателей. Для этого необходимо разрабатывать принципиально новые топливные технологии и совершенствовать уже существующие.Специалисты Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают синтетическое топливо, получаемое из жидких углеводородов (в частности, дизеля и биодизеля) и различных отходов: растительных масел, биомассы, осадка сточных вод, муниципальных твердых бытовых отходов.Ученые уже разработали математические модели для изучения характеристик нагрева и испарения капель в камерах сгорания авиадвигателей. Уникальность моделей в том, что они описывают поведение капель топливных композиций сложной несферической формы в широком диапазоне размеров и скоростей их движения. Такая форма характерна для топлив с низкой вязкостью и вызвана деформацией поверхности капель, возникающей при высоких скоростях впрыска топлива в камеру сгорания.Кроме того, исследователи планируют внедрить новые эффекты вторичного измельчения капель непосредственно в камерах сгорания за счет реализации микровзрывов, сообщил Антонов."Фрагментация капель в режиме микровзрыва достигается за счет вовлечения в состав топлива воды — менее летучего компонента с более низкой температурой кипения. В результате мы получаем более сложную и эффективную топливную композицию "‎капля в капле", где в качестве ядра выступает вода, а в качестве оболочки — топливо. Микровзрывы повышают до 5-7 процентов полноту выгорания топлива, улучшают характеристики смешения паров топлива и воздуха, снижают до 20 процентов концентрации антропогенных выбросов", — отметил ученый.На следующем этапе работы исследователи будут изучать, как новое топливо влияет на рабочие характеристики двигательной установки. С этой целью создается комбинированный экспериментальный стенд для испытания малогабаритных газотурбинных двигателей с разными характеристиками тяги и геометрическим размерами. Ученые планируют приступить к серии экспериментов в начале 2023 года."Наша цель — разработка композиционного синтетического авиационного топлива, удовлетворяющего современным экологическим, экономическим, энергетическим и технологическим требованиям. Вместе с коллегами из отделения химической инженерии Томского политеха мы планируем создавать цифровые двойники технологий производства топлив под конкретные характеристики. Это важно из-за ограничений по использованию импортного программного обеспечения на отечественных заводах", — отметил Антонов.Исследование проводится при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20220928/tyumgu-1819718378.html
https://ria.ru/20220914/tpu-1816541861.html
https://ria.ru/20211215/tpu-1763648081.html
россия
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828110967_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_5090d358310281127d22e7cce890569f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
навигатор абитуриента, университетская наука, томский политехнический университет, россия, томск
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Томский политехнический университет, Россия, Томск
07:00 01.11.2022
 

В России создают экологичное авиационное топливо

© Фото : ТПУЛаборатория тепломассопереноса ТПУ
Лаборатория тепломассопереноса ТПУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : ТПУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ученые Томского политеха занимаются созданием альтернативного топлива для авиации, более экологичного и функционального, чем традиционное. Они разработали математические модели динамики поведения капель топлив сложной формы в камерах сгорания авиационных двигателей. Эти модели помогут прогнозировать характеристики прогрева, испарения и зажигания новых видов топлива, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.
Исследователи во всем мире сегодня работают над задачей снижения антропогенных выбросов в авиации при сохранении производственных мощностей и производительности авиационных двигателей. Для этого необходимо разрабатывать принципиально новые топливные технологии и совершенствовать уже существующие.
Биоуголь - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 03:00Наука
Новое экологичное топливо из мусора научились делать в России
Специалисты Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают синтетическое топливо, получаемое из жидких углеводородов (в частности, дизеля и биодизеля) и различных отходов: растительных масел, биомассы, осадка сточных вод, муниципальных твердых бытовых отходов.

"Авиационное топливо должно обладать совокупностью важных характеристик. Основными считаются 30-50. Важно создать перспективное композиционное топливо с учетом ряда экологических, экономических, энергетических и технологических индикаторов. Использование смеси традиционного керосина ТС-1 и нового синтетического топлива позволит достичь совокупности этих показателей авиатоплива", — рассказал инженер-исследователь лаборатории тепломассопереноса ТПУ Дмитрий Антонов.

Ученые уже разработали математические модели для изучения характеристик нагрева и испарения капель в камерах сгорания авиадвигателей. Уникальность моделей в том, что они описывают поведение капель топливных композиций сложной несферической формы в широком диапазоне размеров и скоростей их движения. Такая форма характерна для топлив с низкой вязкостью и вызвана деформацией поверхности капель, возникающей при высоких скоростях впрыска топлива в камеру сгорания.
© Фото : ТПУЛаборатория тепломассопереноса ТПУ
Лаборатория тепломассопереноса ТПУ
1 из 2
Лаборатория тепломассопереноса ТПУ
© Фото : ТПУ
© Фото : ТПУЛаборатория тепломассопереноса ТПУ
Лаборатория тепломассопереноса ТПУ
2 из 2
Лаборатория тепломассопереноса ТПУ
© Фото : ТПУ
1 из 2
Лаборатория тепломассопереноса ТПУ
© Фото : ТПУ
2 из 2
Лаборатория тепломассопереноса ТПУ
© Фото : ТПУ
Кроме того, исследователи планируют внедрить новые эффекты вторичного измельчения капель непосредственно в камерах сгорания за счет реализации микровзрывов, сообщил Антонов.
"Фрагментация капель в режиме микровзрыва достигается за счет вовлечения в состав топлива воды — менее летучего компонента с более низкой температурой кипения. В результате мы получаем более сложную и эффективную топливную композицию "‎капля в капле", где в качестве ядра выступает вода, а в качестве оболочки — топливо. Микровзрывы повышают до 5-7 процентов полноту выгорания топлива, улучшают характеристики смешения паров топлива и воздуха, снижают до 20 процентов концентрации антропогенных выбросов", — отметил ученый.
Подготовка образца топливной суспензии на основе отходов - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 03:00Наука
В России предложили технологию подготовки топлива из отходов
На следующем этапе работы исследователи будут изучать, как новое топливо влияет на рабочие характеристики двигательной установки. С этой целью создается комбинированный экспериментальный стенд для испытания малогабаритных газотурбинных двигателей с разными характеристиками тяги и геометрическим размерами. Ученые планируют приступить к серии экспериментов в начале 2023 года.
"Наша цель — разработка композиционного синтетического авиационного топлива, удовлетворяющего современным экологическим, экономическим, энергетическим и технологическим требованиям. Вместе с коллегами из отделения химической инженерии Томского политеха мы планируем создавать цифровые двойники технологий производства топлив под конкретные характеристики. Это важно из-за ограничений по использованию импортного программного обеспечения на отечественных заводах", — отметил Антонов.
Исследование проводится при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
Нефть - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 03:00Наука
В России разрабатывают новые виды топлива из отходов нефтепереработки
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаТомский политехнический университетРоссияТомск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала