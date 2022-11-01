https://ria.ru/20221101/tomsk-1828424109.html

В Томске более двух миллиардов рублей направят на расселение бараков

В Томске более двух миллиардов рублей направят на расселение бараков - РИА Новости, 01.11.2022

В Томске более двух миллиардов рублей направят на расселение бараков

Власти Томской области до конца 2023 года направят из областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ более 2 миллиардов рублей на расселение аварийных РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:18

2022-11-01T15:18

2022-11-01T15:18

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жилье

владимир мазур

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томская область

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ТОМСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Томской области до конца 2023 года направят из областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ более 2 миллиардов рублей на расселение аварийных домов в Томске, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Мазур."Договорился с правительством, что Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит нашей области почти 466 миллионов рублей на расселение аварийных домов. Эти деньги направим на расселение бараков в областном центре", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Мазур отметил, что проблема аварийного жилья в Томске требует скорейшего решения, это создаст для многих жителей города достойные и безопасные условия жизни."Таким образом, на деньги фонда и областного бюджета (в сумме это больше 2 миллиардов рублей) планируем до конца 2023 года приобрести новые квартиры 711 томским семьям", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20221017/polet-1824494879.html

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общество, жилье, владимир мазур, томск, томская область, россия