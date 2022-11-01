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В Томске более двух миллиардов рублей направят на расселение бараков - РИА Новости, 01.11.2022
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Томская область
https://ria.ru/20221101/tomsk-1828424109.html
В Томске более двух миллиардов рублей направят на расселение бараков
В Томске более двух миллиардов рублей направят на расселение бараков - РИА Новости, 01.11.2022
В Томске более двух миллиардов рублей направят на расселение бараков
Власти Томской области до конца 2023 года направят из областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ более 2 миллиардов рублей на расселение аварийных РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:18
2022-11-01T15:18
томская область
общество
жилье
владимир мазур
томск
томская область
россия
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ТОМСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Томской области до конца 2023 года направят из областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ более 2 миллиардов рублей на расселение аварийных домов в Томске, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Мазур."Договорился с правительством, что Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит нашей области почти 466 миллионов рублей на расселение аварийных домов. Эти деньги направим на расселение бараков в областном центре", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Мазур отметил, что проблема аварийного жилья в Томске требует скорейшего решения, это создаст для многих жителей города достойные и безопасные условия жизни."Таким образом, на деньги фонда и областного бюджета (в сумме это больше 2 миллиардов рублей) планируем до конца 2023 года приобрести новые квартиры 711 томским семьям", - сообщил губернатор.
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общество, жилье, владимир мазур, томск, томская область, россия
Томская область, Общество, Жилье, Владимир Мазур, Томск, Томская область, Россия
15:18 01.11.2022
 
В Томске более двух миллиардов рублей направят на расселение бараков

Губернатор Мазур: в Томске на расселение бараков направят более двух миллиардов рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВладимир Мазур
Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владимир Мазур. Архивное фото
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ТОМСК, 1 ноя – РИА Новости. Власти Томской области до конца 2023 года направят из областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ более 2 миллиардов рублей на расселение аварийных домов в Томске, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Мазур.
"Договорился с правительством, что Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит нашей области почти 466 миллионов рублей на расселение аварийных домов. Эти деньги направим на расселение бараков в областном центре", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Мазур отметил, что проблема аварийного жилья в Томске требует скорейшего решения, это создаст для многих жителей города достойные и безопасные условия жизни.
"Таким образом, на деньги фонда и областного бюджета (в сумме это больше 2 миллиардов рублей) планируем до конца 2023 года приобрести новые квартиры 711 томским семьям", - сообщил губернатор.
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