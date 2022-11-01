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Река в Томской области превратилась в тягучий мазут - РИА Новости, 01.11.2022
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Река в Томской области превратилась в тягучий мазут
Река в Томской области превратилась в тягучий мазут - РИА Новости, 01.11.2022
Река в Томской области превратилась в тягучий мазут
Содержание нефтепродуктов в реке Томь рядом с городом Северском в Томской области в некоторых точках превышено в 286 раз, сообщила в своем Telegram-канале глава РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:14
2022-11-01T17:17
происшествия
светлана радионова
томская область
северск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Содержание нефтепродуктов в реке Томь рядом с городом Северском в Томской области в некоторых точках превышено в 286 раз, сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова."К нам обратились жители Томской области: рядом с ЗАТО Северск река Томь стала похожа на тягучий мазут. В соцсетях также появилось видео. Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды — содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз", - сообщила Радионова.По ее словам, Росприроднадзор передал информацию в администрацию закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Северск для привлечения необходимых сил к ликвидации последствий нефтезагрязнения."Виновные пока не найдены. Но это пока. Мы уже направили запросы о лицах, имеющих разрешительные документы на право пользования водным объектом. Держим ситуацию на контроле", - подчеркнула глава ведомства.
https://ria.ru/20221020/reki-1825397436.html
томская область
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происшествия, светлана радионова, томская область, северск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Светлана Радионова, Томская область, Северск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
17:14 01.11.2022 (обновлено: 17:17 01.11.2022)
 
Река в Томской области превратилась в тягучий мазут

Река Томь рядом с Северском превратилась в тягучий мазут, нормы превышены в 286 раз

© РИА Новости / Светлана Самсонова / Перейти в медиабанкРека Томь в Томской области
Река Томь в Томской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Светлана Самсонова
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Река Томь в Томской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Содержание нефтепродуктов в реке Томь рядом с городом Северском в Томской области в некоторых точках превышено в 286 раз, сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"К нам обратились жители Томской области: рядом с ЗАТО Северск река Томь стала похожа на тягучий мазут. В соцсетях также появилось видео. Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды — содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз", - сообщила Радионова.
По ее словам, Росприроднадзор передал информацию в администрацию закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Северск для привлечения необходимых сил к ликвидации последствий нефтезагрязнения.
"Виновные пока не найдены. Но это пока. Мы уже направили запросы о лицах, имеющих разрешительные документы на право пользования водным объектом. Держим ситуацию на контроле", - подчеркнула глава ведомства.
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ПроисшествияСветлана РадионоваТомская областьСеверскФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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