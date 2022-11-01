https://ria.ru/20221101/tom-1828461939.html

Река в Томской области превратилась в тягучий мазут

Река в Томской области превратилась в тягучий мазут - РИА Новости, 01.11.2022

Река в Томской области превратилась в тягучий мазут

Содержание нефтепродуктов в реке Томь рядом с городом Северском в Томской области в некоторых точках превышено в 286 раз, сообщила в своем Telegram-канале глава РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:14

2022-11-01T17:14

2022-11-01T17:17

происшествия

светлана радионова

томская область

северск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Содержание нефтепродуктов в реке Томь рядом с городом Северском в Томской области в некоторых точках превышено в 286 раз, сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова."К нам обратились жители Томской области: рядом с ЗАТО Северск река Томь стала похожа на тягучий мазут. В соцсетях также появилось видео. Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды — содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз", - сообщила Радионова.По ее словам, Росприроднадзор передал информацию в администрацию закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Северск для привлечения необходимых сил к ликвидации последствий нефтезагрязнения."Виновные пока не найдены. Но это пока. Мы уже направили запросы о лицах, имеющих разрешительные документы на право пользования водным объектом. Держим ситуацию на контроле", - подчеркнула глава ведомства.

https://ria.ru/20221020/reki-1825397436.html

томская область

северск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, светлана радионова, томская область, северск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)