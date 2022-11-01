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Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства - РИА Новости, 01.11.2022
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Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства
Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства - РИА Новости, 01.11.2022
Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства
Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства со своей страницы в соцсети Instagram*. РИА Новости, 01.11.2022
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общество
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства со своей страницы в соцсети Instagram*.Предприниматель сообщил об этом вчера. К посту он прикрепил фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Сейчас этой записи на странице нет.Тиньков ранее владел 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group). В апреле этого года его долю выкупил холдинг "Интеррос" Владимира Потанина. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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олег тиньков, общество, россия
Олег Тиньков, Общество, Россия
10:49 01.11.2022 (обновлено: 11:12 01.11.2022)
 
Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства

Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства на своей странице в соцсети

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Предприниматель Олег Тиньков . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства со своей страницы в соцсети Instagram*.
Предприниматель сообщил об этом вчера. К посту он прикрепил фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Сейчас этой записи на странице нет.
Тиньков ранее владел 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group). В апреле этого года его долю выкупил холдинг "Интеррос" Владимира Потанина.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 12:05
Дерипаска потребовал взыскать с Тинькова два миллиарда рублей
 
Олег ТиньковОбществоРоссия
 
 
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