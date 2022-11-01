https://ria.ru/20221101/tinkov-1828333187.html

Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства

Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства - РИА Новости, 01.11.2022

Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства

Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства со своей страницы в соцсети Instagram*. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:49

2022-11-01T10:49

2022-11-01T11:12

олег тиньков

общество

россия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства со своей страницы в соцсети Instagram*.Предприниматель сообщил об этом вчера. К посту он прикрепил фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Сейчас этой записи на странице нет.Тиньков ранее владел 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group). В апреле этого года его долю выкупил холдинг "Интеррос" Владимира Потанина. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220815/deripaska-1809649810.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

олег тиньков, общество, россия