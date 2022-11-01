https://ria.ru/20221101/tinkov-1828333187.html
Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства
Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства - РИА Новости, 01.11.2022
Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства
Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства со своей страницы в соцсети Instagram*. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:49
2022-11-01T10:49
2022-11-01T11:12
олег тиньков
общество
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства со своей страницы в соцсети Instagram*.Предприниматель сообщил об этом вчера. К посту он прикрепил фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Сейчас этой записи на странице нет.Тиньков ранее владел 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group). В апреле этого года его долю выкупил холдинг "Интеррос" Владимира Потанина. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220815/deripaska-1809649810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег тиньков, общество, россия
Олег Тиньков, Общество, Россия
10:49 01.11.2022 (обновлено: 11:12 01.11.2022)
Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства
Олег Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства на своей странице в соцсети