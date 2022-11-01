https://ria.ru/20221101/tinkoff-1828375171.html
В "Тинькофф банке" прокомментировали заявление основателя об отзыве бренда
В "Тинькофф банке" прокомментировали заявление основателя об отзыве бренда - РИА Новости, 01.11.2022
В "Тинькофф банке" прокомментировали заявление основателя об отзыве бренда
Права на бренд "Тинькофф" полностью принадлежат "Тинькофф банку", прокомментировал РИА Новости представитель банка заявление Олега Тинькова об отзыве своего... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:48
2022-11-01T12:48
2022-11-01T13:06
экономика
тинькофф. кредитные системы
банки
олег тиньков
интеррос
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Права на бренд "Тинькофф" полностью принадлежат "Тинькофф банку", прокомментировал РИА Новости представитель банка заявление Олега Тинькова об отзыве своего бренда.Ранее во вторник основатель банка Олег Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка"Все права на бренд "Тинькофф" принадлежат "Тинькофф Банку", - вновь подтвердил РИА Новости представитель банка.Тиньков, ранее выступавший с критикой военной операции России на Украине, еще в начале мая говорил, что "забирает из страны" бренды "TINKOFF" и "LA DATCHA". В банке РИА Новости тогда прокомментировали, что "Тинькофф банк" обладает всеми юридическими правами на бренд "Тинькофф". Однако еще раньше, в апреле, банк и сам заявлял, что намерен в 2022 году провести ребрендинг и отказаться от использования старого бренда. Как отмечали в банке, к такому решению компания готовилась давно.Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля "Тинькофф банк" занимал 14-е место в российской банковской системе по объему активов. Холдинг "Интеррос" в конце апреля сообщил о приобретении доли Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group).
https://ria.ru/20221101/tinkoff-1828323466.html
https://ria.ru/20221031/astrasend-1828204188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тинькофф. кредитные системы, банки, олег тиньков, интеррос, россия
Экономика, Тинькофф. Кредитные Системы, Банки, Олег Тиньков, Интеррос, Россия
12:48 01.11.2022 (обновлено: 13:06 01.11.2022)
В "Тинькофф банке" прокомментировали заявление основателя об отзыве бренда
В "Тинькофф банк" в ответ на слова Тинькова заявили, что права на бренд принадлежат банку
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Права на бренд "Тинькофф" полностью принадлежат "Тинькофф банку", прокомментировал РИА Новости представитель банка заявление Олега Тинькова об отзыве своего бренда.
Ранее во вторник основатель банка Олег Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка
"Все права на бренд "Тинькофф" принадлежат "Тинькофф Банку", - вновь подтвердил РИА Новости представитель банка.
Тиньков, ранее выступавший с критикой военной операции России на Украине, еще в начале мая говорил, что "забирает из страны" бренды "TINKOFF" и "LA DATCHA". В банке РИА Новости тогда прокомментировали, что "Тинькофф банк" обладает всеми юридическими правами на бренд "Тинькофф". Однако еще раньше, в апреле, банк и сам заявлял, что намерен в 2022 году провести ребрендинг и отказаться от использования старого бренда. Как отмечали в банке, к такому решению компания готовилась давно.
Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля "Тинькофф банк" занимал 14-е место в российской банковской системе по объему активов. Холдинг "Интеррос
" в конце апреля сообщил о приобретении доли Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group).