https://ria.ru/20221101/tinkoff-1828354687.html

Тиньков заявил об отзыве бренда "Тинькофф" у российского банка

Тиньков заявил об отзыве бренда "Тинькофф" у российского банка - РИА Новости, 01.11.2022

Тиньков заявил об отзыве бренда "Тинькофф" у российского банка

Олег Тиньков начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" у российского банка, говорится в посте предпринимателя в Instagram*. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:54

2022-11-01T11:54

2022-11-01T17:27

экономика

россия

тинькофф. кредитные системы

олег тиньков

интеррос

банки

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Олег Тиньков начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" у российского банка, говорится в посте предпринимателя в Instagram*.Также он упомянул ситуацию с пропавшей публикацией в соцсети о выходе из российского гражданства.Позднее представители Тинькофф-банка прокомментировали РИА Новости высказывание своего основателя, уточнив, что права на бренд "Тинькофф" полностью принадлежат кредитной организации.В понедельник Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства и прикрепил фото справки, датированной 26 октября. Во вторник этот пост исчез с личной страницы бизнесмена.В начале мая Тиньков, выступавший с критикой российской специальной военной операции на Украине, сообщил, что "забирает из страны" бренды Tinkoff и La Datcha. В апреле Тинькофф-банк заявил о планах провести в 2022 году ребрендинг и отказаться от использования старой торговой марки, указав, что компания давно готовилась к этому решению.Весной холдинг "Интеррос" приобрел 35-процентную долю акций Тинькова в группе "Тинькофф" (TCS Group).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221101/tinkoff-1828323466.html

https://ria.ru/20221031/astrasend-1828204188.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, тинькофф. кредитные системы, олег тиньков, интеррос, банки