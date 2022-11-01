https://ria.ru/20221101/tinkoff-1828354687.html
Тиньков заявил об отзыве бренда "Тинькофф" у российского банка
Тиньков заявил об отзыве бренда "Тинькофф" у российского банка - РИА Новости, 01.11.2022
Тиньков заявил об отзыве бренда "Тинькофф" у российского банка
Олег Тиньков начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" у российского банка, говорится в посте предпринимателя в Instagram*. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:54
2022-11-01T11:54
2022-11-01T17:27
экономика
россия
тинькофф. кредитные системы
олег тиньков
интеррос
банки
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Олег Тиньков начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" у российского банка, говорится в посте предпринимателя в Instagram*.Также он упомянул ситуацию с пропавшей публикацией в соцсети о выходе из российского гражданства.Позднее представители Тинькофф-банка прокомментировали РИА Новости высказывание своего основателя, уточнив, что права на бренд "Тинькофф" полностью принадлежат кредитной организации.В понедельник Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства и прикрепил фото справки, датированной 26 октября. Во вторник этот пост исчез с личной страницы бизнесмена.В начале мая Тиньков, выступавший с критикой российской специальной военной операции на Украине, сообщил, что "забирает из страны" бренды Tinkoff и La Datcha. В апреле Тинькофф-банк заявил о планах провести в 2022 году ребрендинг и отказаться от использования старой торговой марки, указав, что компания давно готовилась к этому решению.Весной холдинг "Интеррос" приобрел 35-процентную долю акций Тинькова в группе "Тинькофф" (TCS Group).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221101/tinkoff-1828323466.html
https://ria.ru/20221031/astrasend-1828204188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, тинькофф. кредитные системы, олег тиньков, интеррос, банки
Экономика, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Олег Тиньков, Интеррос, Банки
11:54 01.11.2022 (обновлено: 17:27 01.11.2022)
Тиньков заявил об отзыве бренда "Тинькофф" у российского банка
Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" у российского банка
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Олег Тиньков начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" у российского банка, говорится в посте предпринимателя в Instagram*.
Также он упомянул ситуацию с пропавшей публикацией в соцсети о выходе из российского гражданства.
"Мой вчерашний пост загадочным образом исчез. <...> Он говорил, что я принял решение выйти из российского гражданства", — подчеркнул Тиньков.
Позднее представители Тинькофф-банка прокомментировали РИА Новости высказывание своего основателя, уточнив, что права на бренд "Тинькофф" полностью принадлежат кредитной организации.
В понедельник Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства и прикрепил фото справки, датированной 26 октября. Во вторник этот пост исчез с личной страницы бизнесмена.
В начале мая Тиньков, выступавший с критикой российской специальной военной операции на Украине, сообщил, что "забирает из страны" бренды Tinkoff и La Datcha. В апреле Тинькофф-банк заявил о планах провести в 2022 году ребрендинг и отказаться от использования старой торговой марки, указав, что компания давно готовилась к этому решению.
Весной холдинг "Интеррос
" приобрел 35-процентную долю акций Тинькова в группе "Тинькофф" (TCS Group).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.