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В Совфеде предложили переименовать "Тинькофф банк" - РИА Новости, 01.11.2022
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В Совфеде предложили переименовать "Тинькофф банк"
В Совфеде предложили переименовать "Тинькофф банк" - РИА Новости, 01.11.2022
В Совфеде предложили переименовать "Тинькофф банк"
После сообщений об отказа основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова от российского гражданства акционерами банка следует его переименовать, исключив из... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:07
2022-11-01T10:07
экономика
олег тиньков
владимир джабаров
россия
тинькофф. кредитные системы
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. После сообщений об отказа основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова от российского гражданства акционерами банка следует его переименовать, исключив из названия имя основателя структуры, заявил сенатор Владимир Джабаров.Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков сообщил в понедельник, что отказался от российского гражданства."После решения Олега Тинькова о выходе из гражданства России и призыва к другим российским бизнесменам последовать его примеру напрашивается очень простой вопрос к нынешним владельцам одноимённого банка, весьма раскрученного в нашей стране. Не пора ли акционерам подумать о переименовании этого банка, исключив из его названия фамилию этого человека?" - написал Джабаров в своём Telegram-канале.
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экономика, олег тиньков, владимир джабаров, россия, тинькофф. кредитные системы, совет федерации рф
Экономика, Олег Тиньков, Владимир Джабаров, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Совет Федерации РФ
10:07 01.11.2022
 
В Совфеде предложили переименовать "Тинькофф банк"

Сенатор Джабаров предложил исключить из названия "Тинькофф банка" фамилию его основателя

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Платежный терминал банка "Тинькофф". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. После сообщений об отказа основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова от российского гражданства акционерами банка следует его переименовать, исключив из названия имя основателя структуры, заявил сенатор Владимир Джабаров.
Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков сообщил в понедельник, что отказался от российского гражданства.
"После решения Олега Тинькова о выходе из гражданства России и призыва к другим российским бизнесменам последовать его примеру напрашивается очень простой вопрос к нынешним владельцам одноимённого банка, весьма раскрученного в нашей стране. Не пора ли акционерам подумать о переименовании этого банка, исключив из его названия фамилию этого человека?" - написал Джабаров в своём Telegram-канале.
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