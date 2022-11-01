https://ria.ru/20221101/tinkoff-1828323466.html

В Совфеде предложили переименовать "Тинькофф банк"

В Совфеде предложили переименовать "Тинькофф банк" - РИА Новости, 01.11.2022

В Совфеде предложили переименовать "Тинькофф банк"

После сообщений об отказа основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова от российского гражданства акционерами банка следует его переименовать, исключив из... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:07

2022-11-01T10:07

2022-11-01T10:07

экономика

олег тиньков

владимир джабаров

россия

тинькофф. кредитные системы

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. После сообщений об отказа основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова от российского гражданства акционерами банка следует его переименовать, исключив из названия имя основателя структуры, заявил сенатор Владимир Джабаров.Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков сообщил в понедельник, что отказался от российского гражданства."После решения Олега Тинькова о выходе из гражданства России и призыва к другим российским бизнесменам последовать его примеру напрашивается очень простой вопрос к нынешним владельцам одноимённого банка, весьма раскрученного в нашей стране. Не пора ли акционерам подумать о переименовании этого банка, исключив из его названия фамилию этого человека?" - написал Джабаров в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220419/tinkov-1784395200.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, олег тиньков, владимир джабаров, россия, тинькофф. кредитные системы, совет федерации рф