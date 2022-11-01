https://ria.ru/20221101/terakt-1828367201.html
Против жительницы Мариуполя, которая пыталась совершить теракт, завели дело
Против жительницы Мариуполя, которая пыталась совершить теракт, завели дело - РИА Новости, 01.11.2022
Против жительницы Мариуполя, которая пыталась совершить теракт, завели дело
В Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело в отношении жительницы Мариуполя, которая пыталась совершить теракт у здания администрации Приморского... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:28
2022-11-01T12:28
2022-11-01T12:28
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
приморский район
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело в отношении жительницы Мариуполя, которая пыталась совершить теракт у здания администрации Приморского района города, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.Ранее в силовых структурах республики сообщали, что 27 сентября 2022 года МГБ совместно с МВД ДНР задержана жительница Мариуполя Ирина Навальная при попытке совершения теракта у здания администрации Приморского района города с целью срыва референдума по вхождению ДНР в состав России."В октябре 2022 г. в отношении жительницы города Мариуполя Навальной Ирины Сергевны, 1998 года рождения, МГБ ДНР возбуждено уголовное дело согласно ст. 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и ст. 205 "Террористический акт" УК РФ",- говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/aydar-1821336382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мариуполь, приморский район, мвд днр
В мире, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Приморский район, МВД ДНР
Против жительницы Мариуполя, которая пыталась совершить теракт, завели дело
В ДНР возбудили дело в отношении жительницы Мариуполя, которая пыталась совершить теракт