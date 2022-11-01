https://ria.ru/20221101/tennis-1828421504.html

В Москве прошел китайско-российский товарищеский турнир по теннису

В Москве прошел китайско-российский товарищеский турнир по теннису - РИА Новости, 01.11.2022

В Москве прошел китайско-российский товарищеский турнир по теннису

Китайско-российский товарищеский турнир по теннису "Кубок PASSION" состоялся накануне в теннисном центре TENNIS.RU. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:26

2022-11-01T15:26

2022-11-01T15:26

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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский товарищеский турнир по теннису "Кубок PASSION" состоялся накануне в теннисном центре TENNIS.RU.Соревнования были организованы проживающими в Москве китайскими любителями тенниса в контексте проведения Года китайско-российского сотрудничества в области физической культуры и спорта.Соревнования были разделены на три категории: профессионал + любитель, открытая группа и любительская группа. В турнире приняли участие в общей сложности 40 спортсменов (20 пар). Соревнования проводились в смешанном парном разряде. В частности, группа профессионал + любитель пригласила российского тренера по теннису встать в пару с китайским любителем.До начала турнира Весна Долонц, ставшая в 2013 году 84-й ракеткой мира в одиночном разряде, провела мастер-класс для китайских и российских любителей тенниса.

https://ria.ru/20221031/vystavka-1828059760.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

теннис, москва, спорт