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В Москве прошел китайско-российский товарищеский турнир по теннису - РИА Новости, 01.11.2022
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Россия-Китай: Главное
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В Москве прошел китайско-российский товарищеский турнир по теннису
В Москве прошел китайско-российский товарищеский турнир по теннису - РИА Новости, 01.11.2022
В Москве прошел китайско-российский товарищеский турнир по теннису
Китайско-российский товарищеский турнир по теннису "Кубок PASSION" состоялся накануне в теннисном центре TENNIS.RU. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:26
2022-11-01T15:26
россия-китай: главное
теннис
москва
спорт
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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский товарищеский турнир по теннису "Кубок PASSION" состоялся накануне в теннисном центре TENNIS.RU.Соревнования были организованы проживающими в Москве китайскими любителями тенниса в контексте проведения Года китайско-российского сотрудничества в области физической культуры и спорта.Соревнования были разделены на три категории: профессионал + любитель, открытая группа и любительская группа. В турнире приняли участие в общей сложности 40 спортсменов (20 пар). Соревнования проводились в смешанном парном разряде. В частности, группа профессионал + любитель пригласила российского тренера по теннису встать в пару с китайским любителем.До начала турнира Весна Долонц, ставшая в 2013 году 84-й ракеткой мира в одиночном разряде, провела мастер-класс для китайских и российских любителей тенниса.
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теннис, москва, спорт
Россия-Китай: Главное, теннис, Москва, Спорт
15:26 01.11.2022
 

В Москве прошел китайско-российский товарищеский турнир по теннису

© Fotolia / Alexi TAUZINРакетка
Ракетка - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Fotolia / Alexi TAUZIN
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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский товарищеский турнир по теннису "Кубок PASSION" состоялся накануне в теннисном центре TENNIS.RU.
Соревнования были организованы проживающими в Москве китайскими любителями тенниса в контексте проведения Года китайско-российского сотрудничества в области физической культуры и спорта.
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Выставка "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" открылась в Москве
Соревнования были разделены на три категории: профессионал + любитель, открытая группа и любительская группа. В турнире приняли участие в общей сложности 40 спортсменов (20 пар). Соревнования проводились в смешанном парном разряде. В частности, группа профессионал + любитель пригласила российского тренера по теннису встать в пару с китайским любителем.
До начала турнира Весна Долонц, ставшая в 2013 году 84-й ракеткой мира в одиночном разряде, провела мастер-класс для китайских и российских любителей тенниса.
 
Россия-Китай: ГлавноетеннисМоскваСпорт
 
 
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