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В Москве прошел китайско-российский товарищеский турнир по теннису
В Москве прошел китайско-российский товарищеский турнир по теннису - РИА Новости, 01.11.2022
В Москве прошел китайско-российский товарищеский турнир по теннису
Китайско-российский товарищеский турнир по теннису "Кубок PASSION" состоялся накануне в теннисном центре TENNIS.RU. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:26
2022-11-01T15:26
2022-11-01T15:26
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спорт
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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский товарищеский турнир по теннису "Кубок PASSION" состоялся накануне в теннисном центре TENNIS.RU.Соревнования были организованы проживающими в Москве китайскими любителями тенниса в контексте проведения Года китайско-российского сотрудничества в области физической культуры и спорта.Соревнования были разделены на три категории: профессионал + любитель, открытая группа и любительская группа. В турнире приняли участие в общей сложности 40 спортсменов (20 пар). Соревнования проводились в смешанном парном разряде. В частности, группа профессионал + любитель пригласила российского тренера по теннису встать в пару с китайским любителем.До начала турнира Весна Долонц, ставшая в 2013 году 84-й ракеткой мира в одиночном разряде, провела мастер-класс для китайских и российских любителей тенниса.
https://ria.ru/20221031/vystavka-1828059760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теннис, москва, спорт
Россия-Китай: Главное, теннис, Москва, Спорт