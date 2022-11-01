https://ria.ru/20221101/telekanal-1828206314.html
Телеканал "Россия-Культура" отмечает юбилей начала вещания
Телеканал "Россия-Культура" отмечает юбилей начала вещания - РИА Новости, 01.11.2022
Телеканал "Россия-Культура" отмечает юбилей начала вещания
Телеканал "Россия-Культура" отмечает 25 лет с момента начала вещания. Указ об учреждении нового медиа был подписан Борисом Ельциным 25 августа, но первый выпуск РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T07:00
2022-11-01T07:00
2022-11-01T07:00
культура
кирилл разлогов
борис ельцин
азия
китай
ирина антонова
геликон-опера
фонд кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828207152_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4fdfdc4a49acb84df5fa7a7b3e96e3a8.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Телеканал "Россия-Культура" отмечает 25 лет с момента начала вещания. Указ об учреждении нового медиа был подписан Борисом Ельциным 25 августа, но первый выпуск новостей вышел в эфир 1 ноября.В этот раз сотрудники канала отметят круглую дату совместным походом на закрытый показ оперы "Аида" в "Геликон-опере"."Никакого специального празднования, как это было раньше, каналом не делается, – уточняет заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Любовь Платонова. – Отметим в кругу нашей большой творческой семьи, поощрим заслуженных работников, которые отдали каналу много лет жизни".Накануне празднования наградой был отмечен и сам телеканал. 17 октября проект "Большие и маленькие" стал обладателем Российской национальной премии в области детского кино и телевидения "ТЭФИ-KIDS" в номинации "Лучшая телепрограмма"."Канал "Россия-Культура" и дальше будет освещать культурные события в стране на всех уровнях, – поделилась планами Платонова. – Особое внимание будем уделять специальным проектам, интересным творческим коллаборациям. Ведутся переговоры с Фондом кино о специальных показах музыкальных спектаклей на больших экранах страны – около двухсот кинотеатров уже подключились к проекту. Со вступительными словами с экранов обратятся звезды кинопостановок".Она также обратила внимание на расширение сотрудничества с культурными учреждениями Азии. Совместную трансляцию Большого театра и Пекинской оперы, которая состоялась в период пандемии, в Китае посмотрели около 141 миллиона человек.В день юбилея в эфире "Россия-Культура" выйдет специальный полуторачасовой выпуск ток-шоу "Агора". В гости к Михаилу Швыдкому придут популярные ведущие и эксперты программ – они вспомнят знаковые для канала имена, поговорят о текущих проектах и планах.Также 1 ноября будет показана передача "В поисках жанра. "Тот самый Горин". Автор и ведущая – одна из первых руководителей канала Татьяна Паухова.Еще один специальный показ к юбилею – документальный фильм "Имя – Культура", рассказывающий об истории создания канала. О любопытных фактах становления нового медиа рассказывают кинокритик Кирилл Разлогов, писатель и историк Игорь Волгин, музыковед Артем Варгафтик и другие лица эфира.С 31 октября по 3 ноября зрители снова смогут увидеть выпуски программы "Линия жизни" о легендарных ведущих канала – Святославе Бэлзе, Ирине Антоновой, Виталии Вульфе.
https://ria.ru/20221029/muzei-1827608056.html
азия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828207152_119:0:1540:1066_1920x0_80_0_0_79505e4546541295f78949ec123b6b98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл разлогов, борис ельцин, азия, китай, ирина антонова, геликон-опера, фонд кино, большой театр
Культура, Кирилл Разлогов, Борис Ельцин, Азия, Китай, Ирина Антонова, Геликон-Опера, Фонд кино, Большой театр
Телеканал "Россия-Культура" отмечает юбилей начала вещания
Телеканал "Россия-Культура" отмечает 25-летие со дня выхода в эфир
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Телеканал "Россия-Культура" отмечает 25 лет с момента начала вещания. Указ об учреждении нового медиа был подписан Борисом Ельциным 25 августа, но первый выпуск новостей вышел в эфир 1 ноября.
В этот раз сотрудники канала отметят круглую дату совместным походом на закрытый показ оперы "Аида" в "Геликон-опере".
"Никакого специального празднования, как это было раньше, каналом не делается, – уточняет заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Любовь Платонова. – Отметим в кругу нашей большой творческой семьи, поощрим заслуженных работников, которые отдали каналу много лет жизни".
Накануне празднования наградой был отмечен и сам телеканал. 17 октября проект "Большие и маленькие" стал обладателем Российской национальной премии в области детского кино и телевидения "ТЭФИ-KIDS" в номинации "Лучшая телепрограмма".
"Канал "Россия-Культура" и дальше будет освещать культурные события в стране на всех уровнях, – поделилась планами Платонова. – Особое внимание будем уделять специальным проектам, интересным творческим коллаборациям. Ведутся переговоры с Фондом кино о специальных показах музыкальных спектаклей на больших экранах страны – около двухсот кинотеатров уже подключились к проекту. Со вступительными словами с экранов обратятся звезды кинопостановок".
Она также обратила внимание на расширение сотрудничества с культурными учреждениями Азии. Совместную трансляцию Большого театра и Пекинской оперы, которая состоялась в период пандемии, в Китае посмотрели около 141 миллиона человек.
В день юбилея в эфире "Россия-Культура" выйдет специальный полуторачасовой выпуск ток-шоу "Агора". В гости к Михаилу Швыдкому придут популярные ведущие и эксперты программ – они вспомнят знаковые для канала имена, поговорят о текущих проектах и планах.
Также 1 ноября будет показана передача "В поисках жанра. "Тот самый Горин". Автор и ведущая – одна из первых руководителей канала Татьяна Паухова.
Еще один специальный показ к юбилею – документальный фильм "Имя – Культура", рассказывающий об истории создания канала. О любопытных фактах становления нового медиа рассказывают кинокритик Кирилл Разлогов, писатель и историк Игорь Волгин, музыковед Артем Варгафтик и другие лица эфира.
С 31 октября по 3 ноября зрители снова смогут увидеть выпуски программы "Линия жизни" о легендарных ведущих канала – Святославе Бэлзе, Ирине Антоновой, Виталии Вульфе.