https://ria.ru/20221101/telekanal-1828206314.html

Телеканал "Россия-Культура" отмечает юбилей начала вещания

Телеканал "Россия-Культура" отмечает юбилей начала вещания - РИА Новости, 01.11.2022

Телеканал "Россия-Культура" отмечает юбилей начала вещания

Телеканал "Россия-Культура" отмечает 25 лет с момента начала вещания. Указ об учреждении нового медиа был подписан Борисом Ельциным 25 августа, но первый выпуск РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T07:00

2022-11-01T07:00

2022-11-01T07:00

культура

кирилл разлогов

борис ельцин

азия

китай

ирина антонова

геликон-опера

фонд кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828207152_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4fdfdc4a49acb84df5fa7a7b3e96e3a8.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Телеканал "Россия-Культура" отмечает 25 лет с момента начала вещания. Указ об учреждении нового медиа был подписан Борисом Ельциным 25 августа, но первый выпуск новостей вышел в эфир 1 ноября.В этот раз сотрудники канала отметят круглую дату совместным походом на закрытый показ оперы "Аида" в "Геликон-опере"."Никакого специального празднования, как это было раньше, каналом не делается, – уточняет заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Любовь Платонова. – Отметим в кругу нашей большой творческой семьи, поощрим заслуженных работников, которые отдали каналу много лет жизни".Накануне празднования наградой был отмечен и сам телеканал. 17 октября проект "Большие и маленькие" стал обладателем Российской национальной премии в области детского кино и телевидения "ТЭФИ-KIDS" в номинации "Лучшая телепрограмма"."Канал "Россия-Культура" и дальше будет освещать культурные события в стране на всех уровнях, – поделилась планами Платонова. – Особое внимание будем уделять специальным проектам, интересным творческим коллаборациям. Ведутся переговоры с Фондом кино о специальных показах музыкальных спектаклей на больших экранах страны – около двухсот кинотеатров уже подключились к проекту. Со вступительными словами с экранов обратятся звезды кинопостановок".Она также обратила внимание на расширение сотрудничества с культурными учреждениями Азии. Совместную трансляцию Большого театра и Пекинской оперы, которая состоялась в период пандемии, в Китае посмотрели около 141 миллиона человек.В день юбилея в эфире "Россия-Культура" выйдет специальный полуторачасовой выпуск ток-шоу "Агора". В гости к Михаилу Швыдкому придут популярные ведущие и эксперты программ – они вспомнят знаковые для канала имена, поговорят о текущих проектах и планах.Также 1 ноября будет показана передача "В поисках жанра. "Тот самый Горин". Автор и ведущая – одна из первых руководителей канала Татьяна Паухова.Еще один специальный показ к юбилею – документальный фильм "Имя – Культура", рассказывающий об истории создания канала. О любопытных фактах становления нового медиа рассказывают кинокритик Кирилл Разлогов, писатель и историк Игорь Волгин, музыковед Артем Варгафтик и другие лица эфира.С 31 октября по 3 ноября зрители снова смогут увидеть выпуски программы "Линия жизни" о легендарных ведущих канала – Святославе Бэлзе, Ирине Антоновой, Виталии Вульфе.

https://ria.ru/20221029/muzei-1827608056.html

азия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кирилл разлогов, борис ельцин, азия, китай, ирина антонова, геликон-опера, фонд кино, большой театр