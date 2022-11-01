https://ria.ru/20221101/tegeran-1828439268.html
Новый посол России в Иране вручил копии верительных грамот главе МИД страны
Новый посол России в Иране вручил копии верительных грамот главе МИД страны - РИА Новости, 01.11.2022
Новый посол России в Иране вручил копии верительных грамот главе МИД страны
Новый посол России в Тегеране Алексей Дедов во вторник вручил копии верительных грамот главе МИД Исламской республики Хосейну Амиру Абдоллахиану. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:07
2022-11-01T16:07
2022-11-01T16:07
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Новый посол России в Тегеране Алексей Дедов во вторник вручил копии верительных грамот главе МИД Исламской республики Хосейну Амиру Абдоллахиану.В большинстве государств мира вручение верительных грамот означает взаимное признание де-юре двух правительств и, соответственно, деятельность нового главы посольства."Посол России в Иране Алексей Дедов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Ирана", - сообщило посольство России в Тегеране.Дипмиссия отметила, что стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее расширение российско-иранских отношений.Алексей Дедов на дипломатической службе с 1982 года. Он, владеющий урду и английским языками, был советником-посланником посольства России в Иране в 2004-2009 годах. С 2013 по 2019 года был чрезвычайным и полномочным послом России в Пакистане.
https://ria.ru/20220915/iran-1816732707.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хосейн амир абдоллахиан, россия, иран, тегеран (город), в мире
Хосейн Амир Абдоллахиан, Россия, Иран, Тегеран (город), В мире
Новый посол России в Иране вручил копии верительных грамот главе МИД страны
Новый посол России в Тегеране Дедов вручил копии верительных грамот главе МИД страны
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Новый посол России в Тегеране Алексей Дедов во вторник вручил копии верительных грамот главе МИД Исламской республики Хосейну Амиру Абдоллахиану.
В большинстве государств мира вручение верительных грамот означает взаимное признание де-юре двух правительств и, соответственно, деятельность нового главы посольства.
"Посол России в Иране Алексей Дедов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Ирана", - сообщило посольство России в Тегеране.
Дипмиссия отметила, что стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее расширение российско-иранских отношений.
Алексей Дедов на дипломатической службе с 1982 года. Он, владеющий урду и английским языками, был советником-посланником посольства России в Иране в 2004-2009 годах. С 2013 по 2019 года был чрезвычайным и полномочным послом России в Пакистане
.