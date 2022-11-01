https://ria.ru/20221101/tegeran-1828439268.html

Новый посол России в Иране вручил копии верительных грамот главе МИД страны

Новый посол России в Иране вручил копии верительных грамот главе МИД страны - РИА Новости, 01.11.2022

Новый посол России в Иране вручил копии верительных грамот главе МИД страны

Новый посол России в Тегеране Алексей Дедов во вторник вручил копии верительных грамот главе МИД Исламской республики Хосейну Амиру Абдоллахиану. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:07

2022-11-01T16:07

2022-11-01T16:07

хосейн амир абдоллахиан

россия

иран

тегеран (город)

в мире

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Новый посол России в Тегеране Алексей Дедов во вторник вручил копии верительных грамот главе МИД Исламской республики Хосейну Амиру Абдоллахиану.В большинстве государств мира вручение верительных грамот означает взаимное признание де-юре двух правительств и, соответственно, деятельность нового главы посольства."Посол России в Иране Алексей Дедов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Ирана", - сообщило посольство России в Тегеране.Дипмиссия отметила, что стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее расширение российско-иранских отношений.Алексей Дедов на дипломатической службе с 1982 года. Он, владеющий урду и английским языками, был советником-посланником посольства России в Иране в 2004-2009 годах. С 2013 по 2019 года был чрезвычайным и полномочным послом России в Пакистане.

https://ria.ru/20220915/iran-1816732707.html

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россия

иран

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хосейн амир абдоллахиан, россия, иран, тегеран (город), в мире