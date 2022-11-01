https://ria.ru/20221101/tayvan-1828302446.html

СМИ: у берегов Тайваня затонуло грузовое судно

СМИ: у берегов Тайваня затонуло грузовое судно - РИА Новости, 01.11.2022

СМИ: у берегов Тайваня затонуло грузовое судно

Грузовое судно под флагом Панамы затонуло в понедельник вечером в акватории города Чжанхуа, расположенного на западном побережье острова Тайвань, 12 человек... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T05:33

2022-11-01T05:33

2022-11-01T09:40

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ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Грузовое судно под флагом Панамы затонуло в понедельник вечером в акватории города Чжанхуа, расположенного на западном побережье острова Тайвань, 12 человек пропали без вести, передает во вторник Центральное телевидение Китая."Тридцать первого октября, около 20:00 (15:00 мск), панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя. На борту судна находились 17 членов экипажа, пять из них были спасены проходящим рядом грузовым судном, 12 пропали без вести", — говорится в сообщении.В район происшествия были направлены тайваньские патрульные корабли для поисково-спасательных работ.

https://ria.ru/20220323/tayvan-1779554868.html

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в мире, панама, тайвань, китай