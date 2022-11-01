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СМИ: у берегов Тайваня затонуло грузовое судно - РИА Новости, 01.11.2022
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СМИ: у берегов Тайваня затонуло грузовое судно
СМИ: у берегов Тайваня затонуло грузовое судно - РИА Новости, 01.11.2022
СМИ: у берегов Тайваня затонуло грузовое судно
Грузовое судно под флагом Панамы затонуло в понедельник вечером в акватории города Чжанхуа, расположенного на западном побережье острова Тайвань, 12 человек... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T05:33
2022-11-01T09:40
в мире
панама
тайвань
китай
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ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Грузовое судно под флагом Панамы затонуло в понедельник вечером в акватории города Чжанхуа, расположенного на западном побережье острова Тайвань, 12 человек пропали без вести, передает во вторник Центральное телевидение Китая."Тридцать первого октября, около 20:00 (15:00 мск), панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя. На борту судна находились 17 членов экипажа, пять из них были спасены проходящим рядом грузовым судном, 12 пропали без вести", — говорится в сообщении.В район происшествия были направлены тайваньские патрульные корабли для поисково-спасательных работ.
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в мире, панама, тайвань, китай
В мире, Панама, Тайвань, Китай
05:33 01.11.2022 (обновлено: 09:40 01.11.2022)
 
СМИ: у берегов Тайваня затонуло грузовое судно

ЦТК: у берегов Тайваня затонуло грузовое судно, 12 человек пропали без вести

© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет и корабли береговой охраны Тайваня
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Грузовое судно под флагом Панамы затонуло в понедельник вечером в акватории города Чжанхуа, расположенного на западном побережье острова Тайвань, 12 человек пропали без вести, передает во вторник Центральное телевидение Китая.
"Тридцать первого октября, около 20:00 (15:00 мск), панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя. На борту судна находились 17 членов экипажа, пять из них были спасены проходящим рядом грузовым судном, 12 пропали без вести", — говорится в сообщении.
Корабли в порту - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 05:32
У побережья Тайваня затонуло грузовое судно
В район происшествия были направлены тайваньские патрульные корабли для поисково-спасательных работ.
 
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