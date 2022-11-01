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Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием в Волгоградской области - РИА Новости, 01.11.2022
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Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием в Волгоградской области
Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием в Волгоградской области - РИА Новости, 01.11.2022
Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием в Волгоградской области
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области обнаружили тайник с оружием, оперативники изъяли пять автоматов АКС-74У, четыре противотанковых гранты, сообщает во... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:59
2022-11-01T16:59
происшествия
волгоградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОЛГОГРАД, 1 ноя- РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области обнаружили тайник с оружием, оперативники изъяли пять автоматов АКС-74У, четыре противотанковых гранты, сообщает во вторник пресс-службе ведомства.По данным ведомства, сотрудники ФСБ на территории Волгоградской области обнаружили тайник с оружием, которое принадлежало ранее существовавшей организованной преступной группировке."Силовиками из схрона изъято: пять автоматов АКС-74У, четыре реактивных противотанковых гранаты РПГ-18 "Муха", два самодельных глушителя на автомат АК-74", - говорится в сообщении ФСБ.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".
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происшествия, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Волгоградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
16:59 01.11.2022
 
Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием в Волгоградской области

Сотрудники ФСБ нашли тайник с пятью автоматами и четырьмя гранатами под Волгоградом

© ФСБ РФСотрудники ФСБ во время спецоперации
Сотрудники ФСБ во время спецоперации
© ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ во время спецоперации. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 1 ноя- РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области обнаружили тайник с оружием, оперативники изъяли пять автоматов АКС-74У, четыре противотанковых гранты, сообщает во вторник пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, сотрудники ФСБ на территории Волгоградской области обнаружили тайник с оружием, которое принадлежало ранее существовавшей организованной преступной группировке.
"Силовиками из схрона изъято: пять автоматов АКС-74У, четыре реактивных противотанковых гранаты РПГ-18 "Муха", два самодельных глушителя на автомат АК-74", - говорится в сообщении ФСБ.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".
Вода - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
14:36
В Волгограде возобновили подачу воды после пяти дней отключения
 
ПроисшествияВолгоградская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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