https://ria.ru/20221101/taynik-1828456622.html
Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием в Волгоградской области
Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием в Волгоградской области - РИА Новости, 01.11.2022
Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием в Волгоградской области
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области обнаружили тайник с оружием, оперативники изъяли пять автоматов АКС-74У, четыре противотанковых гранты, сообщает во... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:59
2022-11-01T16:59
2022-11-01T16:59
происшествия
волгоградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОЛГОГРАД, 1 ноя- РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области обнаружили тайник с оружием, оперативники изъяли пять автоматов АКС-74У, четыре противотанковых гранты, сообщает во вторник пресс-службе ведомства.По данным ведомства, сотрудники ФСБ на территории Волгоградской области обнаружили тайник с оружием, которое принадлежало ранее существовавшей организованной преступной группировке."Силовиками из схрона изъято: пять автоматов АКС-74У, четыре реактивных противотанковых гранаты РПГ-18 "Муха", два самодельных глушителя на автомат АК-74", - говорится в сообщении ФСБ.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".
https://ria.ru/20221101/voda-1828412566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Волгоградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием в Волгоградской области
Сотрудники ФСБ нашли тайник с пятью автоматами и четырьмя гранатами под Волгоградом