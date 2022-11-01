https://ria.ru/20221101/taynik-1828456622.html

Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием в Волгоградской области

Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием в Волгоградской области - РИА Новости, 01.11.2022

Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием в Волгоградской области

Сотрудники УФСБ по Волгоградской области обнаружили тайник с оружием, оперативники изъяли пять автоматов АКС-74У, четыре противотанковых гранты, сообщает во... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:59

2022-11-01T16:59

2022-11-01T16:59

происшествия

волгоградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОЛГОГРАД, 1 ноя- РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Волгоградской области обнаружили тайник с оружием, оперативники изъяли пять автоматов АКС-74У, четыре противотанковых гранты, сообщает во вторник пресс-службе ведомства.По данным ведомства, сотрудники ФСБ на территории Волгоградской области обнаружили тайник с оружием, которое принадлежало ранее существовавшей организованной преступной группировке."Силовиками из схрона изъято: пять автоматов АКС-74У, четыре реактивных противотанковых гранаты РПГ-18 "Муха", два самодельных глушителя на автомат АК-74", - говорится в сообщении ФСБ.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

https://ria.ru/20221101/voda-1828412566.html

волгоградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)