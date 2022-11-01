В Полтаве не работают светофоры
Мэр Полтавы Мамай: из-за перебоев со светом в части города не работают светофоры
Светофор. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что в части города не работают светофоры из-за перебоев со светом, на перекрестах будет патрулировать полиция.
В понедельник в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате новой волны ударов повреждены 18 объектов в десяти регионах страны, большинство из них - объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. В "Укрэнерго" заявили о повреждении оборудования магистральных сетей энергосистемы, из-за этого в стране с понедельника начинают применяться графики аварийных отключений электричества.
"В части города не работают светофоры. С момента, когда исчез свет, перестали работать и светофоры. Мы уже послали в полицию телефонограмму, чтобы на больших перекрестках поставить патрульную полицию", - написал Мамай в своем Telegram-канале.
Украинское интернет-издание "Странa.ua" ранее сообщало, что количество ДТП на Украине выросло на четверть на фоне массового отключения уличного освещения. Издание привело статистику нацполиции, согласно которой с 10 по 23 октября в темное время суток погибли 38 пешеходов, что на 25% больше показателя двух предыдущих недель.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Инфографика