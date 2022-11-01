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В Полтаве не работают светофоры - РИА Новости, 01.11.2022
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В Полтаве не работают светофоры
В Полтаве не работают светофоры - РИА Новости, 01.11.2022
В Полтаве не работают светофоры
Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что в части города не работают светофоры из-за перебоев со светом, на перекрестах будет патрулировать полиция. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:02
2022-11-01T16:02
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что в части города не работают светофоры из-за перебоев со светом, на перекрестах будет патрулировать полиция.В понедельник в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате новой волны ударов повреждены 18 объектов в десяти регионах страны, большинство из них - объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. В "Укрэнерго" заявили о повреждении оборудования магистральных сетей энергосистемы, из-за этого в стране с понедельника начинают применяться графики аварийных отключений электричества."В части города не работают светофоры. С момента, когда исчез свет, перестали работать и светофоры. Мы уже послали в полицию телефонограмму, чтобы на больших перекрестках поставить патрульную полицию", - написал Мамай в своем Telegram-канале.Украинское интернет-издание "Странa.ua" ранее сообщало, что количество ДТП на Украине выросло на четверть на фоне массового отключения уличного освещения. Издание привело статистику нацполиции, согласно которой с 10 по 23 октября в темное время суток погибли 38 пешеходов, что на 25% больше показателя двух предыдущих недель.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, александр мамай, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, россия, полтава, вооруженные силы рф, укрэнерго
В мире, Александр Мамай, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Полтава, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго
16:02 01.11.2022
 
В Полтаве не работают светофоры

Мэр Полтавы Мамай: из-за перебоев со светом в части города не работают светофоры

© РИА Новости / Вадим Алексеев / Перейти в медиабанкСветофор
Светофор - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Вадим Алексеев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что в части города не работают светофоры из-за перебоев со светом, на перекрестах будет патрулировать полиция.
В понедельник в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате новой волны ударов повреждены 18 объектов в десяти регионах страны, большинство из них - объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. В "Укрэнерго" заявили о повреждении оборудования магистральных сетей энергосистемы, из-за этого в стране с понедельника начинают применяться графики аварийных отключений электричества.
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"В части города не работают светофоры. С момента, когда исчез свет, перестали работать и светофоры. Мы уже послали в полицию телефонограмму, чтобы на больших перекрестках поставить патрульную полицию", - написал Мамай в своем Telegram-канале.
Украинское интернет-издание "Странa.ua" ранее сообщало, что количество ДТП на Украине выросло на четверть на фоне массового отключения уличного освещения. Издание привело статистику нацполиции, согласно которой с 10 по 23 октября в темное время суток погибли 38 пешеходов, что на 25% больше показателя двух предыдущих недель.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Удары по объектам инфраструктуры Украины Удары по объектам инфраструктуры Украины
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В миреАлександр МамайДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияПолтаваВооруженные силы РФУкрэнерго
 
 
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