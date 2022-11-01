https://ria.ru/20221101/suda-1828427316.html
Три судна идут с Украины по коридору в Черном море во вторник
Три судна идут с Украины по коридору в Черном море во вторник - РИА Новости, 01.11.2022
Три судна идут с Украины по коридору в Черном море во вторник
Три судна с продовольствием идут во вторник с Украины по гуманитарному коридору в Черном море, сообщила представитель ООН в Совместном координационном центре... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:31
2022-11-01T15:31
2022-11-01T15:31
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ООН, 1 ноя - РИА Новости. Три судна с продовольствием идут во вторник с Украины по гуманитарному коридору в Черном море, сообщила представитель ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла.В субботу Россия приостановила участие в "черноморской зерновой инициативе" и уведомила стороны, что не может гарантировать безопасность судов, участвующих в зерновой сделке."Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что сегодня по морскому гуманитарному коридору проходят три идущие с Украины судна. Движение этих судов согласовано делегациями Украины, Турции и ООН в СКЦ. Российская делегация в СКЦ проинформирована", - сказано в сообщении.Суда идут в Германию, Ливию и Марокко.По словам Паллы, координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла продолжает переговоры с РФ, Турцией и Украиной, стремясь возобновить полноценное участие в работе Совместного координационного центра."Сегодня инспекторы ООН и Турции начали досмотр на борту отбывающих с Украины судов. Вчера инспекторами ООН и Турции было проведено 46 инспекций на борту отбывающих кораблей", - указала Палла.Также, по ее словам, в понедельник гуманитарный коридор в Черном море благополучно прошли в общей сложности 14 судов - 12 с Украины и два прибывающих в страну (в том числе судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой).На сегодняшний день общий тоннаж зерна и продовольствия, вывезенных из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", составляет 9 729 083 тонны, сообщает ООН.
https://ria.ru/20221101/zerno-1828414411.html
https://ria.ru/20221101/sdelka-1828308767.html
https://ria.ru/20221101/peregovory-1828415383.html
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в мире, украина, черное море, турция, оон, россия
В мире, Украина, Черное море, Турция, ООН, Россия
Три судна идут с Украины по коридору в Черном море во вторник
ООН: три судна с продовольствием идут с Украины по коридору в Черном море
ООН, 1 ноя - РИА Новости. Три судна с продовольствием идут во вторник с Украины по гуманитарному коридору в Черном море, сообщила представитель ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла.
В субботу Россия
приостановила участие в "черноморской зерновой инициативе" и уведомила стороны, что не может гарантировать безопасность судов, участвующих в зерновой сделке.
"Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что сегодня по морскому гуманитарному коридору проходят три идущие с Украины судна. Движение этих судов согласовано делегациями Украины, Турции
и ООН в СКЦ. Российская делегация в СКЦ проинформирована", - сказано в сообщении.
По словам Паллы, координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла продолжает переговоры с РФ, Турцией и Украиной, стремясь возобновить полноценное участие в работе Совместного координационного центра.
"Сегодня инспекторы ООН и Турции начали досмотр на борту отбывающих с Украины судов. Вчера инспекторами ООН и Турции было проведено 46 инспекций на борту отбывающих кораблей", - указала Палла.
Также, по ее словам, в понедельник гуманитарный коридор в Черном море благополучно прошли в общей сложности 14 судов - 12 с Украины и два прибывающих в страну (в том числе судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой).
На сегодняшний день общий тоннаж зерна и продовольствия, вывезенных из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", составляет 9 729 083 тонны, сообщает ООН.