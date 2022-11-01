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Чернышенко рассказал об олимпиаде Open Doors - РИА Новости, 01.11.2022
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Чернышенко рассказал об олимпиаде Open Doors
Чернышенко рассказал об олимпиаде Open Doors - РИА Новости, 01.11.2022
Чернышенко рассказал об олимпиаде Open Doors
Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов, на участие в олимпиаде Open Doors, которая даёт возможность поступить в магистратуру или РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:22
2022-11-01T10:50
общество
дмитрий чернышенко
валерий фальков
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов, на участие в олимпиаде Open Doors, которая даёт возможность поступить в магистратуру или аспирантуру российского вуза бесплатно и без вступительных испытаний, зарегистрировалось уже более 30 тысяч студентов из 176 стран мира, заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Отечественное образование всегда пользовалось популярностью среди граждан других государств. Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов. Олимпиада Open Doors – это отличная возможность для молодых людей без вступительных испытаний бесплатно поступить в магистратуру и аспирантуру наших вузов. В этом году для участия в состязаниях зарегистрировались уже около 30 тысяч человек из 176 стран", – сказал Чернышенко, его слова приводит его пресс-служба.Отмечается, что за 5 лет в олимпиаде приняли участие более 245 тысяч молодых людей из 197 государств, из них 2,8 тысячи получили право на бесплатное обучение в российских университетах."За последние три года в наших вузах количество иностранных студентов выросло на 26 тысяч человек и по итогам 2021 года составило 324 тысячи человек. Сейчас у абитуриентов из-за рубежа наибольшей популярностью пользуются такие профили олимпиады, как "Инженерия и технология", "Клиническая медицина и общественное здравоохранение", "Компьютерные науки и науки о данных" и "Биология и биотехнологии", - цитирует пресс-служба Чернышенко слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.Он добавил, что иностранцы, которые хотят учиться в российских вузах, заполнили более 40 тысяч портфолио на участие, из них - свыше 10 тысяч по треку аспирантуры, что говорит о желании заниматься наукой в России.Поясняется, что олимпиада проводится в рамках национального проекта "Наука и университеты" при поддержке министерства науки и высшего образования России и Россотрудничества, организатором проекта выступает Ассоциация "Глобальные университеты". Первый этап олимпиады пройдет с 12 по 21 декабря 2022 года, второй - с 10 по 19 января 2023 года, третий этап для участников трека аспирантуры продлится с 11 февраля по 9 марта.В этом году для участников доступно 14 профилей. Принять участие в олимпиаде могут иностранные граждане, имеющие высшее образование или завершающие обучение соответствующего уровня в 2023 году - абитуриенты магистратуры и аспирантуры, а также лица без гражданства, в том числе россияне, проживающие за рубежом.
https://ria.ru/20221027/voenkory-1827194227.html
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общество, дмитрий чернышенко, валерий фальков, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), навигатор абитуриента
Общество, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Навигатор абитуриента
09:22 01.11.2022 (обновлено: 10:50 01.11.2022)
 
Чернышенко рассказал об олимпиаде Open Doors

Чернышенко: Россия входит в десятку стран мира по числу иностранных студентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов, на участие в олимпиаде Open Doors, которая даёт возможность поступить в магистратуру или аспирантуру российского вуза бесплатно и без вступительных испытаний, зарегистрировалось уже более 30 тысяч студентов из 176 стран мира, заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Отечественное образование всегда пользовалось популярностью среди граждан других государств. Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов. Олимпиада Open Doors – это отличная возможность для молодых людей без вступительных испытаний бесплатно поступить в магистратуру и аспирантуру наших вузов. В этом году для участия в состязаниях зарегистрировались уже около 30 тысяч человек из 176 стран", – сказал Чернышенко, его слова приводит его пресс-служба.
Отмечается, что за 5 лет в олимпиаде приняли участие более 245 тысяч молодых людей из 197 государств, из них 2,8 тысячи получили право на бесплатное обучение в российских университетах.
"За последние три года в наших вузах количество иностранных студентов выросло на 26 тысяч человек и по итогам 2021 года составило 324 тысячи человек. Сейчас у абитуриентов из-за рубежа наибольшей популярностью пользуются такие профили олимпиады, как "Инженерия и технология", "Клиническая медицина и общественное здравоохранение", "Компьютерные науки и науки о данных" и "Биология и биотехнологии", - цитирует пресс-служба Чернышенко слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.
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Он добавил, что иностранцы, которые хотят учиться в российских вузах, заполнили более 40 тысяч портфолио на участие, из них - свыше 10 тысяч по треку аспирантуры, что говорит о желании заниматься наукой в России.
Поясняется, что олимпиада проводится в рамках национального проекта "Наука и университеты" при поддержке министерства науки и высшего образования России и Россотрудничества, организатором проекта выступает Ассоциация "Глобальные университеты". Первый этап олимпиады пройдет с 12 по 21 декабря 2022 года, второй - с 10 по 19 января 2023 года, третий этап для участников трека аспирантуры продлится с 11 февраля по 9 марта.
В этом году для участников доступно 14 профилей. Принять участие в олимпиаде могут иностранные граждане, имеющие высшее образование или завершающие обучение соответствующего уровня в 2023 году - абитуриенты магистратуры и аспирантуры, а также лица без гражданства, в том числе россияне, проживающие за рубежом.
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ОбществоДмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Навигатор абитуриента
 
 
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