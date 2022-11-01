https://ria.ru/20221101/studenty-1828315659.html

Чернышенко рассказал об олимпиаде Open Doors

Чернышенко рассказал об олимпиаде Open Doors - РИА Новости, 01.11.2022

Чернышенко рассказал об олимпиаде Open Doors

Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов, на участие в олимпиаде Open Doors, которая даёт возможность поступить в магистратуру или РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:22

2022-11-01T09:22

2022-11-01T10:50

общество

дмитрий чернышенко

валерий фальков

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов, на участие в олимпиаде Open Doors, которая даёт возможность поступить в магистратуру или аспирантуру российского вуза бесплатно и без вступительных испытаний, зарегистрировалось уже более 30 тысяч студентов из 176 стран мира, заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Отечественное образование всегда пользовалось популярностью среди граждан других государств. Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов. Олимпиада Open Doors – это отличная возможность для молодых людей без вступительных испытаний бесплатно поступить в магистратуру и аспирантуру наших вузов. В этом году для участия в состязаниях зарегистрировались уже около 30 тысяч человек из 176 стран", – сказал Чернышенко, его слова приводит его пресс-служба.Отмечается, что за 5 лет в олимпиаде приняли участие более 245 тысяч молодых людей из 197 государств, из них 2,8 тысячи получили право на бесплатное обучение в российских университетах."За последние три года в наших вузах количество иностранных студентов выросло на 26 тысяч человек и по итогам 2021 года составило 324 тысячи человек. Сейчас у абитуриентов из-за рубежа наибольшей популярностью пользуются такие профили олимпиады, как "Инженерия и технология", "Клиническая медицина и общественное здравоохранение", "Компьютерные науки и науки о данных" и "Биология и биотехнологии", - цитирует пресс-служба Чернышенко слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.Он добавил, что иностранцы, которые хотят учиться в российских вузах, заполнили более 40 тысяч портфолио на участие, из них - свыше 10 тысяч по треку аспирантуры, что говорит о желании заниматься наукой в России.Поясняется, что олимпиада проводится в рамках национального проекта "Наука и университеты" при поддержке министерства науки и высшего образования России и Россотрудничества, организатором проекта выступает Ассоциация "Глобальные университеты". Первый этап олимпиады пройдет с 12 по 21 декабря 2022 года, второй - с 10 по 19 января 2023 года, третий этап для участников трека аспирантуры продлится с 11 февраля по 9 марта.В этом году для участников доступно 14 профилей. Принять участие в олимпиаде могут иностранные граждане, имеющие высшее образование или завершающие обучение соответствующего уровня в 2023 году - абитуриенты магистратуры и аспирантуры, а также лица без гражданства, в том числе россияне, проживающие за рубежом.

https://ria.ru/20221027/voenkory-1827194227.html

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820850793.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, дмитрий чернышенко, валерий фальков, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), навигатор абитуриента