https://ria.ru/20221101/stipendii-1828389284.html
Гладков вручил стипендии молодежному активу Белгородской области
Гладков вручил стипендии молодежному активу Белгородской области - РИА Новости, 01.11.2022
Гладков вручил стипендии молодежному активу Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил персональные стипендии 20 лауреатам, среди которых студенты высших и средних учебных заведений,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:40
2022-11-01T13:40
2022-11-01T13:40
белгородская область
общество
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил персональные стипендии 20 лауреатам, среди которых студенты высших и средних учебных заведений, представившие свои социальные проекты, сообщила пресс-служба правительства региона.Вручение наград лауреатам персональной губернаторской стипендии молодежному активу состоялось в культурном центре "Октябрь". "В этом году ее получателями стали 20 лауреатов из числа студентов региональных вузов и сузов, которые успешнее других представили свои собственные социальные проекты конкурсной комиссии министерства по делам молодежи", - говорится в сообщении.Как отметили в региональном правительстве, среди победителей - студенты-медики, в том числе и те, кто активно включен в работу по проведению курсов по оказанию первой доврачебной помощи."Наша задача – помочь вам в реализации ваших планов. Конечно, на нашу с вами долю сейчас выпало не самое простое время, но я искренне убежден, что вместе с вами мы преодолеем любые испытания. Жители Белгородской области – это удивительно стойкие и отзывчивые люди, которые уверенно смотрят в будущее. Не бойтесь новых вызовов, которые непременно приведут вас к новым победам!" - поздравил награжденных губернатор.По поручению главы региона с 2021 года размер персональной стипендии молодежному активу был увеличен вдвое. Все 20 лауреатов до конца учебного года 2022-2023 будут ежемесячно получать премию в размере 10 тысяч рублей.С 2022 года губернатор поручил также ввести новые стипендии и премии, например: именные стипендии губернатора Белгородской области для докторантов и аспирантов; единовременная денежная премия лауреатам областного молодёжного конкурса "Молодость Белгородчины"; стипендии губернатора Белгородской области для лучших студентов.
https://ria.ru/20221027/belgorod-1827179315.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, россия
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
Гладков вручил стипендии молодежному активу Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков вручил персональные стипендии 20 лауреатам
БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил персональные стипендии 20 лауреатам, среди которых студенты высших и средних учебных заведений, представившие свои социальные проекты, сообщила
пресс-служба правительства региона.
Вручение наград лауреатам персональной губернаторской стипендии молодежному активу состоялось в культурном центре "Октябрь". "В этом году ее получателями стали 20 лауреатов из числа студентов региональных вузов и сузов, которые успешнее других представили свои собственные социальные проекты конкурсной комиссии министерства по делам молодежи", - говорится в сообщении.
Как отметили в региональном правительстве, среди победителей - студенты-медики, в том числе и те, кто активно включен в работу по проведению курсов по оказанию первой доврачебной помощи.
"Наша задача – помочь вам в реализации ваших планов. Конечно, на нашу с вами долю сейчас выпало не самое простое время, но я искренне убежден, что вместе с вами мы преодолеем любые испытания. Жители Белгородской области – это удивительно стойкие и отзывчивые люди, которые уверенно смотрят в будущее. Не бойтесь новых вызовов, которые непременно приведут вас к новым победам!" - поздравил награжденных губернатор.
По поручению главы региона с 2021 года размер персональной стипендии молодежному активу был увеличен вдвое. Все 20 лауреатов до конца учебного года 2022-2023 будут ежемесячно получать премию в размере 10 тысяч рублей.
С 2022 года губернатор поручил также ввести новые стипендии и премии, например: именные стипендии губернатора Белгородской области для докторантов и аспирантов; единовременная денежная премия лауреатам областного молодёжного конкурса "Молодость Белгородчины"; стипендии губернатора Белгородской области для лучших студентов.