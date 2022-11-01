Рейтинг@Mail.ru
Гладков вручил стипендии молодежному активу Белгородской области - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20221101/stipendii-1828389284.html
Гладков вручил стипендии молодежному активу Белгородской области
Гладков вручил стипендии молодежному активу Белгородской области - РИА Новости, 01.11.2022
Гладков вручил стипендии молодежному активу Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил персональные стипендии 20 лауреатам, среди которых студенты высших и средних учебных заведений,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:40
2022-11-01T13:40
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760964070_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cea8eff0ba46d81ed6316c56507a891d.jpg
БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил персональные стипендии 20 лауреатам, среди которых студенты высших и средних учебных заведений, представившие свои социальные проекты, сообщила пресс-служба правительства региона.Вручение наград лауреатам персональной губернаторской стипендии молодежному активу состоялось в культурном центре "Октябрь". "В этом году ее получателями стали 20 лауреатов из числа студентов региональных вузов и сузов, которые успешнее других представили свои собственные социальные проекты конкурсной комиссии министерства по делам молодежи", - говорится в сообщении.Как отметили в региональном правительстве, среди победителей - студенты-медики, в том числе и те, кто активно включен в работу по проведению курсов по оказанию первой доврачебной помощи."Наша задача – помочь вам в реализации ваших планов. Конечно, на нашу с вами долю сейчас выпало не самое простое время, но я искренне убежден, что вместе с вами мы преодолеем любые испытания. Жители Белгородской области – это удивительно стойкие и отзывчивые люди, которые уверенно смотрят в будущее. Не бойтесь новых вызовов, которые непременно приведут вас к новым победам!" - поздравил награжденных губернатор.По поручению главы региона с 2021 года размер персональной стипендии молодежному активу был увеличен вдвое. Все 20 лауреатов до конца учебного года 2022-2023 будут ежемесячно получать премию в размере 10 тысяч рублей.С 2022 года губернатор поручил также ввести новые стипендии и премии, например: именные стипендии губернатора Белгородской области для докторантов и аспирантов; единовременная денежная премия лауреатам областного молодёжного конкурса "Молодость Белгородчины"; стипендии губернатора Белгородской области для лучших студентов.
https://ria.ru/20221027/belgorod-1827179315.html
https://ria.ru/20221031/defekty-1828096985.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760964070_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3b60a9ce2779d558da0431d7969846b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав гладков, белгородская область, россия
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
13:40 01.11.2022
 
Гладков вручил стипендии молодежному активу Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков вручил персональные стипендии 20 лауреатам

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил персональные стипендии 20 лауреатам, среди которых студенты высших и средних учебных заведений, представившие свои социальные проекты, сообщила пресс-служба правительства региона.
Вручение наград лауреатам персональной губернаторской стипендии молодежному активу состоялось в культурном центре "Октябрь". "В этом году ее получателями стали 20 лауреатов из числа студентов региональных вузов и сузов, которые успешнее других представили свои собственные социальные проекты конкурсной комиссии министерства по делам молодежи", - говорится в сообщении.
Белгород - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 13:49Белгородская область
Белгородская область получила субсидию на реконструкцию молодежного центра
Как отметили в региональном правительстве, среди победителей - студенты-медики, в том числе и те, кто активно включен в работу по проведению курсов по оказанию первой доврачебной помощи.
"Наша задача – помочь вам в реализации ваших планов. Конечно, на нашу с вами долю сейчас выпало не самое простое время, но я искренне убежден, что вместе с вами мы преодолеем любые испытания. Жители Белгородской области – это удивительно стойкие и отзывчивые люди, которые уверенно смотрят в будущее. Не бойтесь новых вызовов, которые непременно приведут вас к новым победам!" - поздравил награжденных губернатор.
По поручению главы региона с 2021 года размер персональной стипендии молодежному активу был увеличен вдвое. Все 20 лауреатов до конца учебного года 2022-2023 будут ежемесячно получать премию в размере 10 тысяч рублей.
С 2022 года губернатор поручил также ввести новые стипендии и премии, например: именные стипендии губернатора Белгородской области для докторантов и аспирантов; единовременная денежная премия лауреатам областного молодёжного конкурса "Молодость Белгородчины"; стипендии губернатора Белгородской области для лучших студентов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 13:53Белгородская область
Гладков поручил устранить дефекты в белгородских школах и садах
 
Белгородская областьОбществоВячеслав ГладковБелгородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала