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В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией
В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией - РИА Новости, 01.11.2022
В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией
США не ищут конфликта с Россией и очень хотят переговорного решения на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:30
2022-11-01T19:30
2022-11-01T20:17
в мире
сша
россия
украина
администрация президента сша
джон кирби
нато
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США не ищут конфликта с Россией и очень хотят переговорного решения на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Остальными задачами он назвал укрепление восточного фланга НАТО и помощь Украине с тем, чтобы она подошла к переговорам об урегулировании конфликта в наиболее выгодном положении."Чтобы они были успешными на поле боя, когда эта война придет к переговорному разрешению. Президент очень хочет видеть, чтобы дело к этому пришло", - сказал Кирби.Он повторил, что США не стремятся к смене власти в России. "Право российского народа определять, кто ими руководит", - добавил представитель Белого дома.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, администрация президента сша, джон кирби, нато
В мире, США, Россия, Украина, Администрация президента США, Джон Кирби, НАТО
19:30 01.11.2022 (обновлено: 20:17 01.11.2022)
В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией
Координатор Совбеза Кирби заявил о поиске США переговорного решения с Россией по Украине