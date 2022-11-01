https://ria.ru/20221101/ssha-1828500356.html

В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией

В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией - РИА Новости, 01.11.2022

В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией

США не ищут конфликта с Россией и очень хотят переговорного решения на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:30

2022-11-01T19:30

2022-11-01T20:17

в мире

сша

россия

украина

администрация президента сша

джон кирби

нато

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США не ищут конфликта с Россией и очень хотят переговорного решения на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Остальными задачами он назвал укрепление восточного фланга НАТО и помощь Украине с тем, чтобы она подошла к переговорам об урегулировании конфликта в наиболее выгодном положении."Чтобы они были успешными на поле боя, когда эта война придет к переговорному разрешению. Президент очень хочет видеть, чтобы дело к этому пришло", - сказал Кирби.Он повторил, что США не стремятся к смене власти в России. "Право российского народа определять, кто ими руководит", - добавил представитель Белого дома.

https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html

сша

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, украина, администрация президента сша, джон кирби, нато