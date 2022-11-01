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В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией - РИА Новости, 01.11.2022
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В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией
В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией - РИА Новости, 01.11.2022
В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией
США не ищут конфликта с Россией и очень хотят переговорного решения на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:30
2022-11-01T20:17
в мире
сша
россия
украина
администрация президента сша
джон кирби
нато
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США не ищут конфликта с Россией и очень хотят переговорного решения на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Остальными задачами он назвал укрепление восточного фланга НАТО и помощь Украине с тем, чтобы она подошла к переговорам об урегулировании конфликта в наиболее выгодном положении."Чтобы они были успешными на поле боя, когда эта война придет к переговорному разрешению. Президент очень хочет видеть, чтобы дело к этому пришло", - сказал Кирби.Он повторил, что США не стремятся к смене власти в России. "Право российского народа определять, кто ими руководит", - добавил представитель Белого дома.
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в мире, сша, россия, украина, администрация президента сша, джон кирби, нато
В мире, США, Россия, Украина, Администрация президента США, Джон Кирби, НАТО
19:30 01.11.2022 (обновлено: 20:17 01.11.2022)
 
В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией

Координатор Совбеза Кирби заявил о поиске США переговорного решения с Россией по Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США не ищут конфликта с Россией и очень хотят переговорного решения на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Цели президента были ясны с самого начала... Мы не хотим конфликта с Россией. Это номер один", - сказал Кирби на брифинге.
Остальными задачами он назвал укрепление восточного фланга НАТО и помощь Украине с тем, чтобы она подошла к переговорам об урегулировании конфликта в наиболее выгодном положении.
"Чтобы они были успешными на поле боя, когда эта война придет к переговорному разрешению. Президент очень хочет видеть, чтобы дело к этому пришло", - сказал Кирби.
Он повторил, что США не стремятся к смене власти в России. "Право российского народа определять, кто ими руководит", - добавил представитель Белого дома.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 08:00
США и Украина сорвали джекпот. За него им приходится дорого платить
 
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