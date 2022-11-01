13:17 01.11.2022 (обновлено: 15:31 01.11.2022)
СМИ заявили об отставании США от Китая в ключевой отрасли
Bloomberg: США не могут конкурировать с аккумуляторной промышленностью Китая
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США не могут конкурировать с китайской аккумуляторной промышленностью из-за проблем с производством электромобилей и комплектующих для них, написала в статье для Bloomberg обозреватель Анджани Триведи.
Журналист напомнила, что в октябре администрация президента Джо Байдена выделила 2,8 миллиарда долларов на проекты по расширению внутреннего производства аккумуляторов для электромобилей и оборудования для электросетей. По ее мнению, эти деньги распределили неправильно, направив большую часть на менее важные сферы.
Вчера, 11:12Китай обвинил США в нарушении правил торговли
Публицист пояснила, что остается открытым вопрос, откуда Штаты будут получать сырье для батарей. Еще одной проблемой политики Байдена обозреватель считает вложение средств в "хорошо оплачиваемые" рабочие места с заделом на рост аккумуляторной промышленности, чего нельзя гарантировать.
"Если эти проекты не развиваемы или коммерчески нежизнеспособны, как они будут способствовать росту занятости?" — отметила Триведи.
По ее оценкам, США не смогли достичь главенства в "зеленых" секторах и технологиях и опередить Китай, несмотря на выделение 90 миллиардов долларов на развитие экологически чистой энергетики в 2009 году администрацией Барака Обамы.
"Сейчас речь уже не идет о конкуренции между Америкой и Китаем, крупнейшим в мире рынком электромобилей и производителем батарей. Теперь речь идет о промышленной политике США против самой себя", — пришла к выводу обозреватель.
Автор статьи указала, что, в отличие от неудач Вашингтона, целенаправленная политика в автомобильном секторе и хорошо развитая цепочка поставок сделали Пекин мощным игроком на мировой арене.