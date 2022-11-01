https://ria.ru/20221101/ssha-1828381997.html

СМИ заявили об отставании США от Китая в ключевой отрасли

СМИ заявили об отставании США от Китая в ключевой отрасли - РИА Новости, 01.11.2022

СМИ заявили об отставании США от Китая в ключевой отрасли

США не могут конкурировать с китайской аккумуляторной промышленностью из-за проблем с производством электромобилей и комплектующих для них, написала в статье... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:17

2022-11-01T13:17

2022-11-01T15:31

в мире

барак обама

сша

китай

tesla motors

мид кнр

пекин

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США не могут конкурировать с китайской аккумуляторной промышленностью из-за проблем с производством электромобилей и комплектующих для них, написала в статье для Bloomberg обозреватель Анджани Триведи.Журналист напомнила, что в октябре администрация президента Джо Байдена выделила 2,8 миллиарда долларов на проекты по расширению внутреннего производства аккумуляторов для электромобилей и оборудования для электросетей. По ее мнению, эти деньги распределили неправильно, направив большую часть на менее важные сферы.Публицист пояснила, что остается открытым вопрос, откуда Штаты будут получать сырье для батарей. Еще одной проблемой политики Байдена обозреватель считает вложение средств в "хорошо оплачиваемые" рабочие места с заделом на рост аккумуляторной промышленности, чего нельзя гарантировать.По ее оценкам, США не смогли достичь главенства в "зеленых" секторах и технологиях и опередить Китай, несмотря на выделение 90 миллиардов долларов на развитие экологически чистой энергетики в 2009 году администрацией Барака Обамы."Сейчас речь уже не идет о конкуренции между Америкой и Китаем, крупнейшим в мире рынком электромобилей и производителем батарей. Теперь речь идет о промышленной политике США против самой себя", — пришла к выводу обозреватель.Автор статьи указала, что, в отличие от неудач Вашингтона, целенаправленная политика в автомобильном секторе и хорошо развитая цепочка поставок сделали Пекин мощным игроком на мировой арене.

https://ria.ru/20221031/kitay-1828038863.html

https://ria.ru/20221028/ssha-1827641507.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, барак обама, сша, китай, tesla motors, мид кнр, пекин, джо байден