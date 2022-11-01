Рейтинг@Mail.ru
СМИ заявили об отставании США от Китая в ключевой отрасли - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/ssha-1828381997.html
СМИ заявили об отставании США от Китая в ключевой отрасли
СМИ заявили об отставании США от Китая в ключевой отрасли - РИА Новости, 01.11.2022
СМИ заявили об отставании США от Китая в ключевой отрасли
США не могут конкурировать с китайской аккумуляторной промышленностью из-за проблем с производством электромобилей и комплектующих для них, написала в статье... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:17
2022-11-01T15:31
в мире
барак обама
сша
китай
tesla motors
мид кнр
пекин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США не могут конкурировать с китайской аккумуляторной промышленностью из-за проблем с производством электромобилей и комплектующих для них, написала в статье для Bloomberg обозреватель Анджани Триведи.Журналист напомнила, что в октябре администрация президента Джо Байдена выделила 2,8 миллиарда долларов на проекты по расширению внутреннего производства аккумуляторов для электромобилей и оборудования для электросетей. По ее мнению, эти деньги распределили неправильно, направив большую часть на менее важные сферы.Публицист пояснила, что остается открытым вопрос, откуда Штаты будут получать сырье для батарей. Еще одной проблемой политики Байдена обозреватель считает вложение средств в "хорошо оплачиваемые" рабочие места с заделом на рост аккумуляторной промышленности, чего нельзя гарантировать.По ее оценкам, США не смогли достичь главенства в "зеленых" секторах и технологиях и опередить Китай, несмотря на выделение 90 миллиардов долларов на развитие экологически чистой энергетики в 2009 году администрацией Барака Обамы."Сейчас речь уже не идет о конкуренции между Америкой и Китаем, крупнейшим в мире рынком электромобилей и производителем батарей. Теперь речь идет о промышленной политике США против самой себя", — пришла к выводу обозреватель.Автор статьи указала, что, в отличие от неудач Вашингтона, целенаправленная политика в автомобильном секторе и хорошо развитая цепочка поставок сделали Пекин мощным игроком на мировой арене.
https://ria.ru/20221031/kitay-1828038863.html
https://ria.ru/20221028/ssha-1827641507.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, барак обама, сша, китай, tesla motors, мид кнр, пекин, джо байден
В мире, Барак Обама, США, Китай, Tesla motors, МИД КНР, Пекин, Джо Байден
13:17 01.11.2022 (обновлено: 15:31 01.11.2022)
 
СМИ заявили об отставании США от Китая в ключевой отрасли

Bloomberg: США не могут конкурировать с аккумуляторной промышленностью Китая

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США не могут конкурировать с китайской аккумуляторной промышленностью из-за проблем с производством электромобилей и комплектующих для них, написала в статье для Bloomberg обозреватель Анджани Триведи.
Журналист напомнила, что в октябре администрация президента Джо Байдена выделила 2,8 миллиарда долларов на проекты по расширению внутреннего производства аккумуляторов для электромобилей и оборудования для электросетей. По ее мнению, эти деньги распределили неправильно, направив большую часть на менее важные сферы.
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 11:12
Китай обвинил США в нарушении правил торговли
Публицист пояснила, что остается открытым вопрос, откуда Штаты будут получать сырье для батарей. Еще одной проблемой политики Байдена обозреватель считает вложение средств в "хорошо оплачиваемые" рабочие места с заделом на рост аккумуляторной промышленности, чего нельзя гарантировать.

"Если эти проекты не развиваемы или коммерчески нежизнеспособны, как они будут способствовать росту занятости?" — отметила Триведи.

По ее оценкам, США не смогли достичь главенства в "зеленых" секторах и технологиях и опередить Китай, несмотря на выделение 90 миллиардов долларов на развитие экологически чистой энергетики в 2009 году администрацией Барака Обамы.
"Сейчас речь уже не идет о конкуренции между Америкой и Китаем, крупнейшим в мире рынком электромобилей и производителем батарей. Теперь речь идет о промышленной политике США против самой себя", — пришла к выводу обозреватель.
Автор статьи указала, что, в отличие от неудач Вашингтона, целенаправленная политика в автомобильном секторе и хорошо развитая цепочка поставок сделали Пекин мощным игроком на мировой арене.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 18:49
В МИД КНР призвали США прекратить взаимодействовать с Китаем с позиции силы
 
В миреБарак ОбамаСШАКитайTesla motorsМИД КНРПекинДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала