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СМИ: среди республиканцев усиливаются разногласия по поводу помощи Украине

СМИ: среди республиканцев усиливаются разногласия по поводу помощи Украине - РИА Новости, 01.11.2022

СМИ: среди республиканцев усиливаются разногласия по поводу помощи Украине

Разногласия усиливаются в рядах Республиканской партии США по поводу продолжения оказания помощи Украине, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:50

2022-11-01T10:50

2022-11-01T11:06

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Разногласия усиливаются в рядах Республиканской партии США по поводу продолжения оказания помощи Украине, сообщает газета Washington Post.Как отмечает газета, "оппозиция или скептицизм" по поводу отправки "дополнительных американских денег" на Украину усилились в рядах республиканцев в последние недели после того, как лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин МакКарти предупредил, что партия прекратит или ограничит помощь Украине, если получат контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов."Возник редкий раскол в Республиканской партии - такой, который, вероятно, перерастет в более открытую битву, если республиканцы получат контроль над конгрессом и столкнутся с настойчивыми требованиями (президента США Джо) Байдена и эмоциональными призывами президента Украины Владимира Зеленского", - сообщает газета.Отмечается, что ранее группа законодателей-республиканцев выступила против положения, которое демократы внесли в обязательный законопроект, который бы позволил минюсту отправлять Украине миллионы долларов с помощью активов, изъятых у России. Газета пишет, что большинство республиканцев формулируют свои возражения с точки зрения финансовой ответственности, говоря, что лучше потратить больше денег на решение внутренних проблем. В некоторых случаях крайне правые кандидаты "повторяли похвалу" экс-президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина и призывали полностью прекратить помощь.Также, пишет издание, среди республиканцев есть большое число "ястребов старой закалки", которые обещают продолжать оказание помощи Киеву, а в некоторых случаях призывали Белый Дом сделать еще больше.Газета при этом указывает, что разногласия среди республиканцев "представляют вызов" для Байдена, который работал над "созданием внутренней и глобальной коалиции" для поддержки Украины в условиях роста цен на продукты питания и топливо, а также "глобального продовольственного кризиса".Ранее МакКарти предупредил, что республиканцы в случае победы на промежуточных выборах перестанут предоставлять неограниченную помощь Украине.Промежуточные выборы в конгресс состоятся 8 ноября. Американцам предстоит проголосовать за весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас конгресс полностью контролируется демократами-однопартийцами Байдена, но, судя по опросам, республиканская оппозиция в состоянии получить большинство по крайней мере в одной из палат.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221101/shpionazh-1828326734.html

https://ria.ru/20221101/truss-1828327163.html

https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html

https://ria.ru/20221101/simvolika-1828306278.html

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в мире, кевин маккарти, дональд трамп, украина, россия, сша, республиканская партия сша