https://ria.ru/20221101/spg-1828409059.html

В JOGMEC сообщили, что продолжат финансирование "Арктик СПГ — 2"

В JOGMEC сообщили, что продолжат финансирование "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 01.11.2022

В JOGMEC сообщили, что продолжат финансирование "Арктик СПГ — 2"

Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) сохраняет интерес к проекту "Арктик СПГ 2", продолжает его финансировать, сообщил... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:26

2022-11-01T14:26

2022-11-01T14:26

экономика

леонид михельсон

цены на нефть

япония

арктик спг - 2

новатэк

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АБУ-ДАБИ, 1 ноя - РИА Новости. Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) сохраняет интерес к проекту "Арктик СПГ 2", продолжает его финансировать, сообщил журналистам ее председатель и генеральный директор Тэцухиро Хосоно."Да, конечно", - сказал он в кулуарах конференции ADIPEC, отвечая на вопрос о том, заинтересована ли JOGMEC все еще в проекте "Арктик СПГ 2" и продолжает ли его финансирование.В июне глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что Япония не меняет отношения к "Арктик СПГ 2" в текущей ситуации и не остановила финансирование. В октябре он сообщал, что доля акционеров в финансировании проекта может составить 40-50%, а остальная часть придется на внешние заимствования."Арктик СПГ 2" - второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).

https://ria.ru/20221031/gaz-1827251930.html

https://ria.ru/20221027/gaz-1827251329.html

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экономика, леонид михельсон, цены на нефть, япония, арктик спг - 2, новатэк, total