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В JOGMEC сообщили, что продолжат финансирование "Арктик СПГ — 2"
В JOGMEC сообщили, что продолжат финансирование "Арктик СПГ — 2" - РИА Новости, 01.11.2022
В JOGMEC сообщили, что продолжат финансирование "Арктик СПГ — 2"
Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) сохраняет интерес к проекту "Арктик СПГ 2", продолжает его финансировать, сообщил... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:26
2022-11-01T14:26
2022-11-01T14:26
экономика
леонид михельсон
цены на нефть
япония
арктик спг - 2
новатэк
total
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АБУ-ДАБИ, 1 ноя - РИА Новости. Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) сохраняет интерес к проекту "Арктик СПГ 2", продолжает его финансировать, сообщил журналистам ее председатель и генеральный директор Тэцухиро Хосоно."Да, конечно", - сказал он в кулуарах конференции ADIPEC, отвечая на вопрос о том, заинтересована ли JOGMEC все еще в проекте "Арктик СПГ 2" и продолжает ли его финансирование.В июне глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что Япония не меняет отношения к "Арктик СПГ 2" в текущей ситуации и не остановила финансирование. В октябре он сообщал, что доля акционеров в финансировании проекта может составить 40-50%, а остальная часть придется на внешние заимствования."Арктик СПГ 2" - второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).
https://ria.ru/20221031/gaz-1827251930.html
https://ria.ru/20221027/gaz-1827251329.html
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экономика, леонид михельсон, цены на нефть, япония, арктик спг - 2, новатэк, total
Экономика, Леонид Михельсон, Цены на нефть, Япония, Арктик СПГ - 2, Новатэк, Total
В JOGMEC сообщили, что продолжат финансирование "Арктик СПГ — 2"
Директор JOGMEC Хосоно сообщил, что компания продолжит финансирование "Арктик СПГ — 2"