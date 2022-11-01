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ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828411150.html
ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.11.2022
ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении огнем по выдвигавшимся украинским тактическим группам сорваны попытки их атаки, уничтожено более 30 военных, сообщили в субботу в РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:32
2022-11-01T14:50
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
луганская народная республика
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении огнем по выдвигавшимся украинским тактическим группам сорваны попытки их атаки, уничтожено более 30 военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении упреждающим огнем артиллерии и действиями подразделений ВС РФ по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам войск Украины сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка Луганской Народной Республики. В результате было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.
https://ria.ru/20221101/pvo-1828415527.html
россия
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россия, вооруженные силы рф, безопасность, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Луганская Народная Республика, В мире
14:32 01.11.2022 (обновлено: 14:50 01.11.2022)
 
ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" в зоне спецоперации
Самоходные артиллерийские установки 2С19 Мста-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении огнем по выдвигавшимся украинским тактическим группам сорваны попытки их атаки, уничтожено более 30 военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении упреждающим огнем артиллерии и действиями подразделений ВС РФ по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам войск Украины сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка Луганской Народной Республики. В результате было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.
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