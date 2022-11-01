https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828411150.html

ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.11.2022

ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении огнем по выдвигавшимся украинским тактическим группам сорваны попытки их атаки, уничтожено более 30 военных, сообщили в субботу в РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:32

2022-11-01T14:32

2022-11-01T14:50

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

безопасность

луганская народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826883155_137:172:2538:1522_1920x0_80_0_0_d7d591bbf5864a1c9c649c0bf3a6baa9.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении огнем по выдвигавшимся украинским тактическим группам сорваны попытки их атаки, уничтожено более 30 военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении упреждающим огнем артиллерии и действиями подразделений ВС РФ по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам войск Украины сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка Луганской Народной Республики. В результате было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.

https://ria.ru/20221101/pvo-1828415527.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы рф, безопасность, луганская народная республика, в мире