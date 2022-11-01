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ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.11.2022
ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении огнем по выдвигавшимся украинским тактическим группам сорваны попытки их атаки, уничтожено более 30 военных, сообщили в субботу в РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:32
2022-11-01T14:32
2022-11-01T14:50
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
луганская народная республика
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении огнем по выдвигавшимся украинским тактическим группам сорваны попытки их атаки, уничтожено более 30 военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении упреждающим огнем артиллерии и действиями подразделений ВС РФ по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам войск Украины сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка Луганской Народной Республики. В результате было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.
https://ria.ru/20221101/pvo-1828415527.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы рф, безопасность, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Луганская Народная Республика, В мире
14:32 01.11.2022 (обновлено: 14:50 01.11.2022)
ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 30 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении