https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828403165.html

Экс-мэр Керчи получил ранение во время спецоперации

Экс-мэр Керчи получил ранение во время спецоперации - РИА Новости, 01.11.2022

Экс-мэр Керчи получил ранение во время спецоперации

Экс-мэр Керчи Владимир Подлипенцев, ушедший добровольцем на спецоперацию, рассказал РИА Новости, что попал под артиллерийский обстрел и получил ранение на... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:12

2022-11-01T14:12

2022-11-01T14:17

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

керчь

херсонская область

республика крым

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Экс-мэр Керчи Владимир Подлипенцев, ушедший добровольцем на спецоперацию, рассказал РИА Новости, что попал под артиллерийский обстрел и получил ранение на фронте в Херсонской области."Двигались по дороге, которая часто простреливается, и в нашу машину в районе села Геройское тоже попало. Очнулся уже снаружи, когда лежал в крови. Получил черепно-мозговую травму. Сейчас раны зажили уже почти все, слух восстанавливается. Осталось пройти реабилитацию по черепно-мозговой травме", - сказал он. Подлипенцев отметил, что ушел на фронт добровольцем в качестве военного врача, службу проходил в сводной добровольческой бригаде "Дон", которая защищает рубежи Херсонской области на плацдарме на Кинбурнской косе.Он хотел бы вернуться на фронт, но для начала "надо договориться с семьей". "У меня там остались товарищи боевые", - подчеркнул собеседник.Подлипенцев возглавил администрацию Керчи в августе 2016 года, ушел в отставку в апреле 2017-го – как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, из-за проблем со здоровьем.

https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820303755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, керчь, херсонская область , республика крым, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр