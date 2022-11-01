https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828403165.html
Экс-мэр Керчи получил ранение во время спецоперации
Экс-мэр Керчи получил ранение во время спецоперации - РИА Новости, 01.11.2022
Экс-мэр Керчи получил ранение во время спецоперации
Экс-мэр Керчи Владимир Подлипенцев, ушедший добровольцем на спецоперацию, рассказал РИА Новости, что попал под артиллерийский обстрел и получил ранение на... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:12
2022-11-01T14:12
2022-11-01T14:17
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
керчь
херсонская область
республика крым
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Экс-мэр Керчи Владимир Подлипенцев, ушедший добровольцем на спецоперацию, рассказал РИА Новости, что попал под артиллерийский обстрел и получил ранение на фронте в Херсонской области."Двигались по дороге, которая часто простреливается, и в нашу машину в районе села Геройское тоже попало. Очнулся уже снаружи, когда лежал в крови. Получил черепно-мозговую травму. Сейчас раны зажили уже почти все, слух восстанавливается. Осталось пройти реабилитацию по черепно-мозговой травме", - сказал он. Подлипенцев отметил, что ушел на фронт добровольцем в качестве военного врача, службу проходил в сводной добровольческой бригаде "Дон", которая защищает рубежи Херсонской области на плацдарме на Кинбурнской косе.Он хотел бы вернуться на фронт, но для начала "надо договориться с семьей". "У меня там остались товарищи боевые", - подчеркнул собеседник.Подлипенцев возглавил администрацию Керчи в августе 2016 года, ушел в отставку в апреле 2017-го – как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, из-за проблем со здоровьем.
https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820303755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, керчь, херсонская область , республика крым, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Керчь, Херсонская область , Республика Крым, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:12 01.11.2022 (обновлено: 14:17 01.11.2022)
Экс-мэр Керчи получил ранение во время спецоперации
Экс-мэр Керчи Подлипенцев заявил, что получил ранение во время спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Экс-мэр Керчи Владимир Подлипенцев, ушедший добровольцем на спецоперацию, рассказал РИА Новости, что попал под артиллерийский обстрел и получил ранение на фронте в Херсонской области.
"Двигались по дороге, которая часто простреливается, и в нашу машину в районе села Геройское тоже попало. Очнулся уже снаружи, когда лежал в крови. Получил черепно-мозговую травму. Сейчас раны зажили уже почти все, слух восстанавливается. Осталось пройти реабилитацию по черепно-мозговой травме", - сказал он. Подлипенцев отметил, что ушел на фронт добровольцем в качестве военного врача, службу проходил в сводной добровольческой бригаде "Дон", которая защищает рубежи Херсонской области на плацдарме на Кинбурнской косе.
Он хотел бы вернуться на фронт, но для начала "надо договориться с семьей". "У меня там остались товарищи боевые", - подчеркнул собеседник.
Подлипенцев возглавил администрацию Керчи в августе 2016 года, ушел в отставку в апреле 2017-го – как говорил глава Крыма Сергей Аксенов
, из-за проблем со здоровьем.