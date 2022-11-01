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Экс-мэр Керчи получил ранение во время спецоперации - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828403165.html
Экс-мэр Керчи получил ранение во время спецоперации
Экс-мэр Керчи получил ранение во время спецоперации - РИА Новости, 01.11.2022
Экс-мэр Керчи получил ранение во время спецоперации
Экс-мэр Керчи Владимир Подлипенцев, ушедший добровольцем на спецоперацию, рассказал РИА Новости, что попал под артиллерийский обстрел и получил ранение на... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:12
2022-11-01T14:17
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
керчь
херсонская область
республика крым
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Экс-мэр Керчи Владимир Подлипенцев, ушедший добровольцем на спецоперацию, рассказал РИА Новости, что попал под артиллерийский обстрел и получил ранение на фронте в Херсонской области."Двигались по дороге, которая часто простреливается, и в нашу машину в районе села Геройское тоже попало. Очнулся уже снаружи, когда лежал в крови. Получил черепно-мозговую травму. Сейчас раны зажили уже почти все, слух восстанавливается. Осталось пройти реабилитацию по черепно-мозговой травме", - сказал он. Подлипенцев отметил, что ушел на фронт добровольцем в качестве военного врача, службу проходил в сводной добровольческой бригаде "Дон", которая защищает рубежи Херсонской области на плацдарме на Кинбурнской косе.Он хотел бы вернуться на фронт, но для начала "надо договориться с семьей". "У меня там остались товарищи боевые", - подчеркнул собеседник.Подлипенцев возглавил администрацию Керчи в августе 2016 года, ушел в отставку в апреле 2017-го – как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, из-за проблем со здоровьем.
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происшествия, россия, керчь, херсонская область , республика крым, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Керчь, Херсонская область , Республика Крым, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:12 01.11.2022 (обновлено: 14:17 01.11.2022)
 
Экс-мэр Керчи получил ранение во время спецоперации

Экс-мэр Керчи Подлипенцев заявил, что получил ранение во время спецоперации

© Фото : аккаунт Владимира Подлипенцева в FacebookВладимир Подлипенцев
Владимир Подлипенцев - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : аккаунт Владимира Подлипенцева в Facebook
Владимир Подлипенцев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Экс-мэр Керчи Владимир Подлипенцев, ушедший добровольцем на спецоперацию, рассказал РИА Новости, что попал под артиллерийский обстрел и получил ранение на фронте в Херсонской области.
"Двигались по дороге, которая часто простреливается, и в нашу машину в районе села Геройское тоже попало. Очнулся уже снаружи, когда лежал в крови. Получил черепно-мозговую травму. Сейчас раны зажили уже почти все, слух восстанавливается. Осталось пройти реабилитацию по черепно-мозговой травме", - сказал он. Подлипенцев отметил, что ушел на фронт добровольцем в качестве военного врача, службу проходил в сводной добровольческой бригаде "Дон", которая защищает рубежи Херсонской области на плацдарме на Кинбурнской косе.
Он хотел бы вернуться на фронт, но для начала "надо договориться с семьей". "У меня там остались товарищи боевые", - подчеркнул собеседник.
Подлипенцев возглавил администрацию Керчи в августе 2016 года, ушел в отставку в апреле 2017-го – как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, из-за проблем со здоровьем.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКерчьХерсонская областьРеспублика КрымВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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